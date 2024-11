Wéi! TaiGuo (เหวย ไท่ กว๋อ) จับมือ ททท. สสว. และ Naixue ชาพรีเมียมจากจีน เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ สร้างปรากฏการณ์ใหม่กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทย

ผู้ให้บริการดิจิทัลเอเจนซี่ครบวงจร เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากการลงนาม MOU ของ และระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ Hello! Thailand ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ Naixue (ไนซือ) แบรนด์เครื่องดื่มชาจีนระดับพรีเมียมที่มีสาขากว่า 2,800 แห่งทั่วโลก และ Wéi! TaiGuo เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ล่าสุดบุกตลาดเมืองจีนผ่านเมนูเครื่องดื่มยอดฮิต น้ำมะม่วง (Chilled Mango Sago Cream with Pomelo) ที่ผสานรสชาติความเป็นไทยจากมะม่วงสด ส้มโอ และสาคู เพิ่มความเข้มข้นด้วยนมมะพร้าวหอมหวาน เมนูที่จะพาทุกคนดื่มด่ำไปกับความอร่อยและความหอมหวานของผลไม้ไทย สัมผัสถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางมายังประเทศไทยงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ Hello! Thailand ได้รับเกียรติจาก นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), นายนรินทร์ ทิจะยัง ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) น.ส.พรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด ทีมผู้บริหารพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากประเทศไทยอย่าง เวียตเจ็ทไทยแลนด์ และทีมผู้บริหารจากแพล็ตฟอร์มชื่อดังของจีนอย่าง เหม่ยถวน เตี่ยนผิง (Meituan-Dianping) และ วีแชท (WeChat) เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยน.ส.พรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “สำหรับแคมเปญ Hello! Thailand มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดและกระตุ้นให้ชาวจีนรู้จักและอยากมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ผ่านการเชื่อมโยงประสบการณ์การท่องเที่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่ตรงใจคนรุ่นใหม่ในจีน โดยการร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด ในการสร้างสรรค์แคมเปญที่เชื่อมโยงกับ “การท่องเที่ยวประเทศไทย” ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จีน ด้วยความร่วมมือกับชา Naixue (ไนซือ) ที่มีฐานลูกค้าแข็งแกร่งในจีน ทำให้การนำเสนอการท่องเที่ยวไทยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแคมเปญ Hello! Thailand ที่ร่วมกับ Amazing Thailand x Naixue x Wéi! TaiGuo นี้ไม่เพียงแค่โปรโมทการท่องเที่ยวไทย แต่ยังสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายและสนุกสนาน เพื่อให้ชาวจีนได้สัมผัสกับความงามของเมืองไทยในแต่ละภูมิภาค และตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาด และยังพบ ดีลพิเศษ จากพาร์ทเนอร์เจ้าใหญ่ในไทย อย่าง แกร็บ (Grab), เวียตเจ็ทไทยแลนด์ (Thai Vietjet) และ ทรู5จี (True5G) โดยผู้ที่ซื้อเครื่องดื่มสามารถสแกน QR Code ที่แก้วเพื่อรับสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ทั้ง 3 แบรนด์ ผ่านช่องทาง Wéi! TaiGuo ที่พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ทำให้นักท่องเที่ยวจีนรู้สึกใกล้ชิดกับเสน่ห์ของเมืองไทย เกิดความสนใจในการเดินทางมาเที่ยวและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนรู้สึกอยากมาเยือนประเทศไทยมากขึ้น โดย เหวย ไท่ กว๋อ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. และ เหวย ไท่ กว๋อ รวมถึงพันธมิตรจากประเทศจีน ประกอบด้วย WeChat Pay (วีแชท เพย์) Xiaohongshu (เสี่ยว หง ชู) และ TAOBAO & TMALL GROUP" ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้”พบกับเมนูพิเศษ และแก้วสุดสร้างสรรค์ 5 ดีไซน์ ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ 5 ภูมิภาคของไทย วางจำหน่ายพร้อม cup sleeve และถุงกระดาษ Limited Edition ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวม 2800 สาขา พร้อมเช็คอินถ่ายรูปกับร้านค้าที่ร่วมแคมเปญตกแต่งหน้าร้าน ทั้ง 5 เมืองใหญ่ ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ , คุนหมิง, เฉิงตู , ปักกิ่ง และ กวางโจว ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2567