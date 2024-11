ICS Lifestyle Complex ชวน 4 สาวเซเลบริตี้ เปิดเคล็ดลับผิวใส พร้อมเผยผู้ช่วยส่วนตัวที่จะทำให้ผิวปังยิ่งกว่าเคย

เน้นความสะอาดและบำรุง ไม่ลืมทำทรีตเม้นท์และกระตุ้นคอลลาเจน

(ตรงข้ามไอคอนสยาม) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าครบทุกมิติ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและความงาม โดยรวมคลินิกและร้านค้าผู้ให้บริการในกลุ่ม Health & Beauty หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นคลินิกเสริมความงาม ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ เครื่องสำอาง สถานบริการด้านสุขภาพ มาเปิดให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ และเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่ใส่สุขภาพและความงาม ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ จึงได้เชิญ 4 เซเลบริตี้สาวสวย จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, ณชา จึงกานต์กุล และ รินทร์รตา อินทามระ ที่ต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องผิวจนทำให้มีผิวพรรณสวยใสน่ามอง มาบอกต่อวิธีดูแลสุขภาพผิวดี พร้อมแนะนำผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำให้ผิวปังยิ่งกว่าเคย และเผยเคล็ดลับผิวใสให้กับทุกคนเริ่มต้นที่สาวสวยอารมณ์ดีเจ้าของร้าน “ปูดองอันยอง” เซเลบริตี้สาวที่คุ้นหน้าคุ้นตาในแวดวงสังคม นอกจากรอยยิ้มสดใสเป็นเอกลักษณ์ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผิวสวย ๆ ยังเป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่ทำให้เธอดูโดดเด่นสะดุดตา คุณจุ๋ยเผยว่าปกติแทบจะไม่แต่งหน้า เพราะมีสุขภาพผิวที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เคยละเลยที่จะดูแลให้สวยใสตลอดเวลา เพราะเธอเชื่อว่า ผิวเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง หากอยากสวยและดูดี ผิวหน้าและผิวกายต้องดีก่อนเป็นอันดับแรก“ด้วยชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ บางทีต้องนอนดึก มีความเครียดบ้าง ผิวเราจึงต้องการตัวช่วย ดังนั้นจุ๋ยจึงเลือกคลินิกความงามที่มีมาตรฐานและไว้วางใจได้อย่าง THE RITZ CLINIC ให้เป็นผู้ช่วยในการดูแลผิว ไม่ว่าจะเป็นการทำหัตถการต่าง ๆ หรือในวันที่รู้สึกเหนื่อยอาจจะไปเติมวิตามินให้รู้สึกดีขึ้นบ้าง” คุณจุ๋ยเผยถึงตัวช่วยที่ใช้บริการเป็นประจำ โดย THE RITZ CLINIC เป็นคลินิกความงามที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกวัย ใส่ใจในทุกรายละเอียด ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานการให้บริการระดับสากล ซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศมาการันตีคุณภาพมากมาย ใครมองหาผู้ช่วยเพื่อผิวสวยแวะไปใช้บริการได้ที่ THE RITZ CLINIC ชั้น 1 ไอซีเอสสาวสวยที่หลายคนชื่นชมอย่างเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Haatiya ให้ความสำคัญกับเรื่องผิวไม่แพ้กัน เธอบอกว่าด้วยความที่เป็นคนผิวแห้งและบางมาก แถมยังแพ้ง่าย จึงต้องใส่ใจเลือกผลิตภัณ์ในการดูแลรักษาผิวพรรณเป็นพิเศษ รวมถึงการเลือกสรรคลินิกความงามที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเน้นใช้บริการในส่วนของการบำรุงเป็นหลัก เพื่อไม่ให้กระทบต่อผิวที่บอบบาง ซึ่งหนึ่งในคลินิกที่เธอเลือกใช้บริการเป็นประจำคือ APEX ที่ครบครันด้วยนวัตกรรมความงามและสุขภาพ พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้วยโปรแกรมดูแลความงามและสุขภาพแบบพรีเมียม“ปกติใช้บริการคลินิกเสริมความงามอยู่แล้ว ที่มาบ่อย ๆ คือ APEX แต่จะเน้นการทำทรีตเม้นท์หรือโปรแกรมยกกระชับผิวหน้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผิวมาก อาจจะดริปวิตามินบ้าง เน้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นหลัก ส่วนเลเซอร์จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเพราะผิวของเราบางมากอยู่แล้ว แต่ถ้าใครสนใจแนะนำให้มาทดลองใช้บริการนวัตกรรมระดับโลกของ APEX ดูค่ะ รับประกันว่าจะต้องประทับใจ”ตามรอยคุณปอนด์ไปใช้บริการ APEX คลินิกความงามที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับ 1 ในการรักษาด้วยเครื่องมือระดับโลก มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ปลอดภัย สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยบริการที่ดีที่สุด เครื่องมือรักษาที่ดีที่สุด และราคาคุ้มค่าที่สุด ได้ที่ชั้น 1 ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์สาวสวยรักสุขภาพ “คุณโบว์” ณชา จึงกานต์กุล เจ้าของธุรกิจขนมเพื่อสุขภาพ ผลไม้แปรรูปอบกรอบและอบแห้ง ภายใต้แบรนด์ Kunna เผยมุมมองที่มีต่อการดูแลผิวพรรณว่าเธอให้ความสำคัญกับการดูแลผิวไม่น้อยกว่าเรื่องอื่น ก่อนเสริมว่าสำหรับเธอเรื่องผิวเรื่องใหญ่ ถ้าวันไหนผิวสวยจะอารมณ์ดีมากเป็นพิเศษและรู้สึกว่าเริ่มต้นดีทำอะไรก็ผ่านฉลุยไปหมด แต่หากวันไหนผิวแย่จะรู้สึกติด ๆ ขัด ๆ มากกว่าปกติ ดังนั้นจึงต้องหมั่นดูแลผิวอย่างสม่ำเสมอ“ปกติแล้วจะชโลมโลชั่นผสมออยล์ทันทีหลังจากอาบน้ำเสร็จโดยไม่ต้องรอผิวแห้ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่รูขุมขนเรากำลังเปิดรับการบำรุงเต็มที่ และถ้าช่วงไหนต้องการบำรุงหรือดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษก็จะมาสก์หน้าติดต่อกันทุกวัน ใครรู้สึกว่าผิวหน้าเริ่มแย่แนะนำเลยค่ะ มาสก์ทุกวันไม่เกินสองอาทิตย์เห็นผลแน่นอน” นั่นคือเคล็ดไม่ลับในการดูแลผิวให้เนียนใสของเธอ ซึ่งคุณโบว์ยังเผยอีกว่า เธอชอบอัพเดตเทรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเป็นประจำ ถ้าเห็นว่าเหมาะกับตัวเองก็จะทดลองใช้เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอด โดยพิกัดประจำของเธอคืออาณาจักรผลิตภัณฑ์ความงามยอดฮิตBEAUTRIUM ร้านมัลติแบรนด์ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ความงามชั้นนำหลายหมวดหมู่มากกว่า 100,000 รายการ มาให้เลือกแบบครบวงจรทั้งเครื่องสำอาง น้ำหอม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย เส้นผม ฯลฯ“โบว์ชอบที่ BEAUTRIUM มีความหลากหลายและอัพเดตเทรนด์อยู่เสมอไม่เคยตกกระแสเลย เวลามีสินค้าอะไรใหม่ ๆ เป็นกระแสบนโลกออนไลน์ BEAUTRIUM ไม่เคยพลาด มีมาให้ลูกค้าได้ช้อปก่อนใครตลอดเลยค่ะ” เธอบอก ใครอยากเติมความสวยแบบทันกระแส ไปเลือกช้อปสกินแคร์และผลิตภัณฑ์ความงามตามคุณโบว์ได้ที่ BEAUTRIUM ชั้น M ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์รินทร์รตา อินทามระใส่ใจการกิน นอน ออกกำลังกาย เสริมด้วยการทำหัตถการและวิตามินสำหรับสาวผิวสวยคนสุดท้าย “คุณเบลล์” รินทร์รตา อินทามระ ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Rinrata ย้ำว่า “ผิวดีมีชัยไปเกินครึ่ง” เพราะถ้าผิวเรียบเนียนสวย กระชับ แต่งหน้าแบบไหนก็ดูดี ทั้งยังต่อยอดไปสู่อะไรได้อีกเยอะมาก ฉะนั้นจึงต้องดูแลผิวให้สุขภาพดีอยู่เสมอ โดยเคล็ดลับในการดูแลผิวของเธอคือการใส่ใจจากภายใน ทั้งเรื่องอาหารการกิน การนอนหลับพักผ่อน และการออกกำลังกายแต่ถึงจะผิวดีแค่ไหน พออายุมากขึ้นก็หลีกหนีความเสื่อมถอยของเซลผิวได้ยาก คุณเบลล์เลยต้องหาผู้ช่วยส่วนตัวที่มั่นใจได้ว่าจะช่วยดูแลผิวของเธอให้สวยใสไปอีกนาน อย่าง Gangnam Clinic (กังนัมคลินิก) คลินิกมาตรฐานเกาหลีที่รวบรวมนวัตกรรมระดับโลกไว้เพื่อดูแลความสวยให้กับทุกคนในแบบสวยสั่งได้ โดยไม่ต้องบินไปถึงเกาหลี “พออายุเยอะขึ้นรู้ตัวเลยว่าไม่เหมือนตอนเด็กที่ทุกอย่างจะฟื้นกลับมาเร็วมาก เบลล์เลยเข้าคลินิกความงามอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่เน้นไปทำทรีตเม้นท์ให้ผิวกระชับและที่พยายามจะทำให้ได้ทุกเดือนคือการกระตุ้นคอลลาเจน ส่วนตัวเบลล์ชอบเข้าคลินิกเพราะรู้สึกว่าทำแล้วเห็นผลเลยไม่ต้องรอนาน อย่างเราทาครีมทุกคืนกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือหลายเดือน แต่เข้าคลินิกปุ๊บ ออกมาสวยปั๊บ ทันใจมาก ๆ ค่ะ”สำหรับใครที่อยากผิวสวยเหมือนคุณเบลล์ Gangnam Clinic พร้อมมอบความสวยแบบครบวงจรที่ชั้น 1 ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ด้วยมาตรฐาน Original From Korea ในราคาสบายกระเป๋า แวะเข้าไปรับคำปรึกษาได้ฟรี และยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลือกสวยได้ทุกเดือนอย่างที่เซเลบริตี้สาวผิวสวยทั้ง 4 คนย้ำว่า ผิวสวยช่วยให้มั่นใจขึ้นได้ ฉะนั้นอย่าลืมใส่ใจดูแลผิวพรรณอย่างสม่ำเสมอ และหากต้องการผู้ช่วยดี ๆ แวะมาได้ที่ ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม ซึ่งได้จัดแคมเปญ โปรโมชั่น “Catch Deals, if you can ช้อปคว้าดีล” ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2567– 30 พฤศจิกายน 2567 โดยมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก ONESIAM เพื่อลุ้นรับรางวัลและแลกของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท ลุ้นโชค 2 ต่อ ต่อที่ 1: ลุ้นรับแพ็กเกจความงามจากร้าน APEX, Gangnam Clinic และ The Ritz Clinic จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และ ต่อที่ 2: ช็อปครบตามเงื่อนไข รับสิทธิ์แลกของรางวัล เช่น SIAM GIFT CARD หรือคูปองส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ *โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์