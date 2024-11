ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ชวนลูกค้าร่วมกิจกรรมพิเศษ “COLOUR Your Life” มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ย้ำแนวคิด Live Your Blended Life at Shama

ผู้นำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รุกเดินหน้าแบรนด์ ชามา อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ แบรนด์ภายใต้แคมเปญ “Live Your Blended Life at Shama: เบลนด์ทุกโมเมนต์ที่ใช่ในชีวิต ที่ชามา”เพื่อสร้างประสบการณ์การเข้าพักให้กับแขกผู้มาเยือน ตอกย้ำจุดยืนการสร้างให้ ชามา เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขาตั้งแต่วินาทีแรกที่มาเยือน กิจกรรมนี้จะถูกจัดผ่าน Shama Social Club ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์โปรแกรมที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้เข้าพักที่ชามาเข้าด้วยกัน และยังช่วยให้ผู้เข้าพักผสานการใช้ชีวิตเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ สัมผัสถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และจะถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยในปีนี้กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จะเป็นกิจกรรมที่นำเสนอ 3 ไอเดียหลักของการเบลนด์โมเมนต์ที่ใช่ในชีวิต ได้แก่•กิจกรรม Explorecation (Explore+Vacation) จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม เป็นกิจกรรม Floating Sound Healing ให้ผู้เข้าพักได้ปล่อยใจและร่างกายลอยไปบนผิวน้ำ สัมผัสความสงบผ่านคลื่นเสียงบำบัดในสระน้ำ ที่ช่วยปลดปล่อยความเครียด และสร้างสมดุลทั้งทางกายและอารมณ์•กิจกรรม Workshopping (Work+Shopping) จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เป็นกิจกรรม COLOUR Your Life Workshop ที่จะช่วยให้ผู้เข้าพักได้เรียนรู้วิเคราะห์ค้นหาสีที่ใช่ของตนเอง ที่ช่วยเสริมเสน่ห์ สร้างออร่า ให้ดูสดใสขึ้น และนำไปเป็นไอเดียในการช็อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และการเลือกทำสีผมที่จะทำให้รู้สึกมั่นใจและดูดี ท่ามกลางบริบทแวดล้อมใหม่ๆ ได้•กิจกรรม Foodventure (Food+Adventure) จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม เป็นกิจกรรม Taste of Life พาผู้เข้าพักไปปั่นจักรยานตะลอนชิมและชมย่านเมืองเก่าในกรุงเทพฯ พร้อมเรียนรู้การถ่ายภาพ เพื่อเพิ่มสีสันให้เพลิดเพลินและสนุกกับการใช้ชีวิตสำหรับในเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้ จะเป็นการจัดเวิร์กช็อป COLOUR Your Life ที่แบรนด์ชามาคัดสรรมาโดยเฉพาะให้กับแขกผู้เข้าพักที่ชามา เพื่อหาสีที่เหมาะสมกับตัวตนของแต่ละบุคคลนับเป็นการสร้าง Personal Branding ในด้านจิตวิทยาผ่านการเลือกใช้โทนสี ภายใต้หลักการ “สีที่ใช่” ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ เสน่ห์ และความประทับใจแรก จากการเลือกสีสันที่เหมาะสมกับตัวตนในทุกๆวัน ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยเชื่อมโยงผู้เข้าพักที่ชามาเข้าด้วยกันแล้ว ยังช่วยให้ผู้เข้าพักผสานการใช้ชีวิตเข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม หรือบริบทใหม่ๆ ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งตอกย้ำถึงแคมเปญสื่อสารล่าสุดของแบรนด์ ชามา “Live Your Blended Life at Shama: เบลนด์ทุกโมเมนต์ที่ใช่ในชีวิต ที่ชามา” ได้เป็นอย่างดีนายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า เป้าหมายของ Shama Social Club คือโปรแกรมที่มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้พักอาศัยที่ชามาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้เข้าพักในรูปแบบ Long stay (พักแบบระยะยาว) ปรับตัวและคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่พักอาศัยซึ่งจะครอบคลุมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนด้วย รวมทั้งยังช่วยเชื่อมโยงผู้เข้าพักที่ชามาเข้าด้วยกัน สร้างเป็นเครือข่ายของนักเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน ดังนั้นกิจกรรมของ Shama Social Club จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมที่พาแขกไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการช่วยเบลนด์การใช้ชีวิตของพวกเขาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ และได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยรอบที่พักควบคู่กันไป”ชามา (Shama) เป็นแบรนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่มีจุดเด่นในด้านขนาดของห้องพักที่กว้างขวาง ถูกแบ่งสัดส่วนอย่างใส่ใจเพื่อให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยจริงของผู้พักอาศัยทุกรูปแบบ ตั้งแต่นักธุรกิจที่เดินทางคนเดียวไปจนถึงครอบครัวใหญ่ที่ต้องการบ้านหลังที่สองสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว พร้อมทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงยังมีการให้บริการดูแลผู้อยู่อาศัยด้วยมาตรฐานระดับโรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ชามาทุกแห่งยังตั้งอยู่ในทำเลย่านที่พักอาศัยใจกลางเมือง ที่รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และง่ายต่อการเดินทาง ซึ่งจุดเด่นเหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การพักอาศัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวและสุขภาวะ ตลอดจนผสมผสานวิถีชีวิต การทำงาน การเดินทาง และการพักผ่อนอย่างลงตัว ส่งเสริมการใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เข้าพักรู้สึกเสมือนว่าชามาเป็นบ้านหลังที่สองที่มอบความสุขและความอบอุ่นทุกครั้งที่เข้าพักในประเทศไทยมีเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้แบรนด์ชามารวม 6 แห่ง ฮ่องกง 7 แห่ง จีน 5 แห่ง และมาเลเชีย 2 แห่ง ทั้งนี้ภายใต้แบรนด์ชามาประกอบด้วย “ชามา ลักซ์ (Shama Luxe)” “ชามา (Shama)” และ ”ชามา ฮับ (Shama Hub)” ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบจะตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับ Upper Upscale จนถึง Upper Middle scale โดยในอนาคตอันใกล้นี้ ออนิกซ์ฯ ยังมีแผนเดินหน้าในการเพิ่ม Shama Hub ในประเทศไทย Shama Luxe ในประเทศมาเลเชีย และ Shama ในสปป. ลาว อีกด้วย”สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.onyx-hospitality.com และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shama ได้ที่ http://www.shama.com