ครบรอบ 41 ปี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เดินหน้าสร้างสรรค์ความสุขให้กับทุกคน อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตอกย้ำการเป็น “WE ARE WORLD WIDE WOW CREATORS”

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เติบโตมากับความเป็น “CREATIVE CONTENT CREATORS” มาอย่างยาวนาน ซึ่งตลอดระยะเวลาได้สร้างสรรค์ความสุขให้กับทุกคนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในแบบ ALWAYS PLAY WITH YOU ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน Music / Showbiz / Series / Movie / Artist เพื่อนำคอนเทนต์ความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟให้ครบทุกความต้องการและเข้าถึงทุกเจเนอเรชั่นได้หลากหลายช่องทางมาอย่างต่อเนื่องถึง 40 ปี ซึ่งใน 1 ปี ทีผ่านมา จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงาน สร้างความสำเร็จทะยานสู่การเป็นผู้นำ ในอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งในระดับประเทศ และระดับอินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับงานครบรอบ 41 ปี จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “ WE ARE WORLD WIDE WOW CREATORS” โดยการดีไซน์ภายในงาน ได้มี Inspiration มาจากปรัชญาขององค์กร คือ การเป็น Teamwork เราเชื่อว่า ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกความสำเร็จของบริษัท และทุกคนเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ได้ช่วยกันก่อร่างสร้างพลังขับเคลื่อนไปสู่ 41 ปีแห่งความสำเร็จและยังคงก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภายในงานได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, คุณเม ดำรงชัยธรรม, คุณอรุยา – คุณสิดารัศมิ์ พุทธินันทน์, คุณบุษบา ดาวเรือง, คุณกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ, คุณสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ, ดร.นริศ ชัยสูตร, คุณกริช ทอมมัส, คุณสันติสุข จงมั่นคง, คุณฟ้าใหม่ – คุณอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารจาก CHANGE2561 คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, คุณวรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, จีดีเอช ห้าห้าเก้า คุณจินา โอสถศิลป์, จีเอ็มเอ็มสตูดิโอ คุณเอกชัย เอื้อครองธรรม, จีเอ็มเอ็ม โอ ช้อปปิ้ง คุณสุขุมาลย์ เลิศปัญญาโรจน์ พร้อมด้วยศิลปินชื่อดัง อาทิ เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์, ใหม่ เจริญปุระ, คริสติน่า อากีล่าร์, หญิง รฐา, หว่าหวา ไชน่าดอลล์ และอีกมากมายที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้นอกจากนี้ยังมีศิลปิน นักแสดง และดีเจ แต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค อาทิ พลพล พลกองเส็ง, หนุ่ม กะลา, ณัฐ วง Klear, ฮิว The White Hair Cut, วง PERSES, ทิกเกอร์, วง V3RSE, ต่าย อรทัย, ไอซ์ ศรัณยู, วง New Country, กวาง ดวงฤทัย, ไตเติ้ล ธนธัช, แมน มณีวรรณ, ศาล สานศิลป์, เบิร์ดเดย์ ไทดอลมิวสิค, วง อพาร์ตเมนต์คุณป้า, วง LEMONY, วง KALIPSE, วง Vitamin D From The Sun ช่องวัน 31 อาทิ แก้ม วิชญาณี, ปลื้ม ธยศทรณ์, ออฟโรด กันตภณ, เอม สรรเพชญ์, ผิงผิง ณิชา, พีช พิชญ์อร, ปริม ปริณดา, พลอย พลอยไพลิน, นัท ศิวาวุธ, น้องเจ้าคุณ พันธ์ชนกชนม์,มีมี่ เอมิเลีย, ณิชา MUT, น้ำหนึ่ง MUT, ไท ชนาวีร์ MRGT, นะพัฒน์ ชนพัฒน์ MRGT, เจมส์ เจตพล The Star 2022, พลอย ทิพย์รมิดา The Golden Song SS4, เบลโลล่า กนิษฐา The Golden Song SS5, โก๊ะตุลย์ พันธนนท์ The Golden Song SS6, ซาย ภิสา สวนศรี The Golden Song SS6,ไอติม กัลยรัตน์ The Golden Song SS6 จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง ได้แก่ จีเอ็มเอ็มทีวี อาทิ ป๋อมแป๋ม นิติ, กอล์ฟ กิตติพัทธ์, ปาแปง พรหมพิริยะ, กีต้าร์ ศุภกร, เชลซี ณปภัช, มายเม่ ณิชาภา, เอิร์น ปรียาภัทย์, ป๊อด ศุภกร, อั๋น ณภัทร, สุดยอด พัฐสิฏ, แซมมี่ ซาแมนท่า, จูน วรรณวิมล, โชกุน พุทธิพงษ์, ไตเติ้ล กีรติ, โต๋ ทินพันธ์ เอไทม์ อาทิ ดีเจเป้ วิศวะ, ดีเจดาด้า วรินดา และ CHANGE2561 อาทิ พาเวล นเรศ, พูห์ กฤติน, ลูกหมี ปัญญาพัชร, ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์ ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งยังอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุขเช่นเคย หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์และเลี้ยงพระเพลแล้ว เหล่าผู้บริหาร พร้อมด้วยศิลปิน นักแสดง และดีเจ ร่วมรับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ถือเป็นโมเมนต์สุดพิเศษของชาวแกรมมี่ ที่ได้มีโอกาสกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ เปิดเผยว่า“เบิร์ดรู้สึกดีใจมากที่ได้อยู่กับแกรมมี่มาอย่างยาวนาน แกรมมี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี แกรมมี่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเบิร์ดไปแล้ว เบิร์ดได้เติบโตที่นี่ ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ขอขอบคุณแกรมมี่ที่หล่อหลอมจนเป็นเบิร์ดในวันนี้ครับ”พลพล พลกองเส็ง เปิดเผยว่า“รู้สึกดีใจ แล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของแกรมมี่ ขอขอบคุณแกรมมี่ที่ทำให้คนทั้งประเทศได้รู้จักพลพลครับ และในวันนี้แกรมมี่มีอายุครบ 41 ปีแล้ว ขออวยพรให้เติบโตอย่างมั่นคง และผลิตผลงานดีๆออกมาให้คนไทยได้ชื่นชมกันต่อไปครับ”ต่าย อรทัย เปิดเผยว่า“ขอขอบคุณจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ขอบคุณทุก ๆ โอกาสนะคะที่ทำให้ทั้งต่าย แล้วก็รวมถึงพี่น้องศิลปินทุกคนได้เดินตามความฝันของตัวเอง วันนี้แกรมมี่ครบรอบ 41 ปี ขอให้เติบโตอยู่เคียงคู่คนไทยไปอย่างยาวนานค่ะ”และในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ “น้อง BB” กับ “น้อง GG” มาสคอตประจำสถาบัน BLKGEM ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสิงโต สัตว์เจ้าป่า ไอคอนของความเป็นผู้นำและกล้าหาญซึ่งสะท้อนภาพจิตวิญญาณความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเหล่าผู้เรียนที่ฝึกฝนเพื่อเป็นศิลปินโดยไม่ย่อท้อ โดยน้อง BB กับ น้อง GG ถือเป็นสีสันใหม่ที่จะมาช่วยเพิ่มความสนุกให้กับครอบครัวจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่สามารถติดตามความสุขจาก จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่จะมามอบให้กับทุกคนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในแบบ ALWAYS PLAY WITH YOU ได้ที่ Facebook : GMM Grammy, Instagram : GMM Grammy, TikTok : GMM Grammy official และ YouTube GMM Grammy Official