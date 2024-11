งงกันทั้งวงการ!? ศิลปินสาวเจ้าของผลงาน 6 อัลบั้ม เป็น "เต็งหนึ่ง" รางวัลศิลปินหน้าใหม่เวที "แกรมมี"

ในปี 2020 รางวัลตกเป็นของ บิลลี ไอลิช ซึ่งถือเป็นปีที่เธอโดดเด่นจากอัลบั้ม When We All Fall Asleep, Where Do We Go? สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าหลายรางวัล รวมถึงอัลบั้มและเพลงแห่งปี จากนั้นในปี 2021 เมแกน เดอะ สตัลเลียน ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำเร็จของเธอในวงการเพลงแร็ป โดยเพลงฮิตอย่าง Savage (ร่วมกับ บียอนเซ่) ได้รับเสียงชื่นชมและสร้างชื่อให้เธออย่างแพร่หลายปี 2022 เป็นปีที่ โอลิเวีย โรดริโก กลายเป็นศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เธอคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากความสำเร็จของอัลบั้มเดบิวต์ Sour ซึ่งรวมถึงเพลง Drivers License ที่ทำให้เธอโด่งดังในทันที เพลงของเธอโดดเด่นในด้านเนื้อหาที่เข้าถึงผู้ฟังวัยรุ่นและความสามารถทางดนตรีที่โดดเด่นเกินวัย ตามมาด้วยปี 2023 ที่ ซามารา จอย นักร้องแจ๊สที่มีเสียงอันไพเราะได้รับรางวัล โดยเธอสามารถดึงดูดใจผู้ฟังทั่วโลกด้วยแนวเพลงคลาสสิคแจ๊สที่แตกต่างจากกระแสหลักในปี 2024 รางวัลนี้มอบให้กับ ไอซ์ สไปซ์ แร็ปเปอร์หญิงที่มีอิทธิพลสูงในวงการเพลง โดยเธอโดดเด่นด้วยสไตล์ที่สดใหม่และเพลงที่ส่งเสริมพลังของผู้หญิงซาบรินา คาร์เพนเตอร์ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Best New Artist) ในงานแกรมมี่ 2025 แม้ว่าเธอเพิ่งปล่อยอัลบั้มที่หกไปไม่นานแต่ทำไมศิลปินหญิงเจ้าของเพลง Espresso ถึงยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ ทั้งๆ ที่เธอปล่อยอัลบั้มแรกเมื่อเก้าปีที่แล้ว? อะไรคือเกณฑ์ที่ตัดสินว่านักร้องคนไหนใหม่?ซาบรินา คาร์เพนเตอร์ ขึ้นแสดงที่ Governors Ball 2024 ซึ่งจัดที่สวนสาธารณะฟลัชชิง เมโดวส์ โคโรนา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2024ฮาร์วีย์ เมสัน จูเนียร์ ซีอีโอของ Recording Academy ให้สัมภาษณ์กับ The Hollywood Reporter ว่าเกณฑ์การตัดสินศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนั้นซับซ้อนกว่าที่คิด "มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับ ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่กฎที่ชัดเจนเสมอไป มันมีความยากในการประเมินว่าใครควรเป็นศิลปินหน้าใหม่"เมสันอธิบายว่า การตัดสินใจไม่ได้อิงแค่ความใหม่ของศิลปิน แต่ขึ้นอยู่กับการก้าวเข้าสู่กระแสหลักระดับประเทศหรือระดับโลก "มันอาจเป็นอัลบั้มแรกหรืออัลบั้มที่หกก็ได้ ถ้าศิลปินเพิ่งก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงในปีนี้""มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคำนวณว่าใครเหมาะสมกับเกณฑ์นี้ แต่ผมไว้ใจคณะกรรมการของเราที่ทำงานนี้ และผมพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมา"โดยศิลปินที่ได้ชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่ในปีนี้ ประกอบไปด้วย เบ็นสัน บูน ที่ออกอีพีชุดแรกในปี 2022, โดชิ ที่มีมิกซ์เทปออกตั้งแต่ปี 2019, Khruangbin ที่ออกอัลบั้มมาแล้วห้าแผ่นตั้งแต่ปี 2015, เรย์ ที่ปล่อยอีพีตั้งแต่ปี 2014, แชปเพลล์ โรน ที่ออกอีพีครั้งแรกในปี 2017, ชาบูซีย์ ที่ปล่อยอัลบั้มแรกในปี 2018 และ เท็ดดี สวิมส์ ที่มีอีพีแรกในปี 2021กฎเกณฑ์ของศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมได้เปลี่ยนแปลงไปหลายครั้ง ตั้งแต่เปิดตัวรางวัลในปี 1960 โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี 2010 หลังจากที่เลดี้ กาก้าไม่ได้รับการเสนอชื่อในหมวดนี้ แม้จะเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่ดังที่สุดในปีนั้น เนื่องจากเธอเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแกรมมี่จากเพลง “Just Dance” ในปี 2008 กฎนี้ทำให้เธอไม่มีสิทธิ์ในปีถัดไป แต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนกฎเพื่อให้ศิลปินที่เคยถูกเสนอชื่อในปีอื่นสามารถเข้าชิงศิลปินหน้าใหม่ได้ หากยังไม่ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มในช่วงเวลานั้นRecording Academy อธิบายว่า ศิลปินที่เข้าข่ายศิลปินหน้าใหม่ต้อง "มีอิทธิพลต่อวงการเพลงและได้รับการยอมรับอย่างโดดเด่นในปีที่มีสิทธิ์" และไม่ใช่ผู้ที่เคยมีชื่อเสียงในกลุ่มหรือในฐานะศิลปินเดี่ยวมาก่อน แต่ศิลปินที่เคยมีชื่อในสาขาอื่น เช่น นักแต่งเพลง นักการเมือง นักแสดง หรือแม้แต่นักบินอวกาศ ยังคงมีสิทธิ์ทำให้แม้จะมีอายุหรือเป็นที่รู้จักมานาน แต่ศิลปินอย่าง ลุค ไบรอัน หรือ Spice Girls ก็ยังอาจมีโอกาสได้รับรางวัลนี้ในอนาคต