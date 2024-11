“นิว นภัสสร” ควงคู่ สามีสุดเลิฟ “เป๊ก เปรมณัช” เปิดตัวค่ายเพลงใหม่ “BiBBiDii ENTERTAINMENT” เฟ้นหา ศิลปิน นักแสดง เข้าค่ายแบบเต็มสูบ พร้อมคอนเทนต์สุดปัง

ซึ่งนิวได้ให้สัมภาษณ์ว่า….“เป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่อยากให้ทุกๆคนที่มีความฝัน มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับค่ายเรา ที่ผลิตนักร้องอย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีการทำซีรีส์ แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆ ค่ะ ก่อนหน้านี้มีรายการ “คายตะขาบ” ที่เราผลิตขึ้นมา ออนแอร์ผ่านช่องยูทูป ก็มีน้องๆ ให้ความสนใจกันเข้ามาเยอะ เป็นการเฟ้นหานักร้อง ซึ่งกระแสตอบรับดีมากค่ะ คือนิวก็ร้องเพลงมา 20 ปี ซึ่งนิวคิวว่าเรามีประสบการณ์อยู่แล้วก็เลยอยากทำค่ายเพลง ให้ออกมาดี อย่างวันนี้นิวก็เปิดตัวเพลงใหม่ ที่ชื่อว่า “คนที่เธอควรรักที่สุด” เป็นเพลงที่ยากที่สุดที่นิวเคยทำมาเลยค่ะ เป็นเพลงที่อยากให้กำลังใจทุกคน ซึ่งยากมากค่ะ แต่นิวก็ตั้งใจทำมากๆ สำหรับน้องๆ คนไหนที่มีความสามารถอยากร่วมงานร้องเพลงกับทางค่ายเพลงเรา Bibbidii ก็ยินดีต้อนรับค่ะ ”นอกจากนี้ยังได้กำลังใจจากเพื่อนศิลปินและนักแสดง ในวงการที่มาสร้างความอบอุ่นกันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น จิ๋ว ปิยนุช, ลุลา, แพรว คณิตกุล, กิ๊บซี่, ปาย สิตางศุ์, มัดหมี่ พิมพ์ดาว, วิน ภวัต, อี๊ฟ พุทธธิดา, มายด์ ณภศศิ, มะนาว ศรศิลป์, ติ๊นา ศุภนาฏ, ต๊งเหน่ง รัดเกล้า รวมทั้งมีโปรดิวเซอร์มือดีที่มาร่วมทำเพลงให้กับทางค่าย เช่น นาว Mirrr, เติร์ด Tilly Birds, เป้ วงมายด์, หยก คีตา, แม็ก ศรันย์, นัทนิสา, เบลล์, อาร์ตตี้, ไจ๋ซีร่า, บาร็อดต้าร์ และ หมอดู ต็อกแต็ก A4 และที่ขาดไม่ได้ในงานนี้ คือพิธีกรพ่อลูกอ่อน ”เป๊ก-เปรมณัช สุวรรณานนท์“ และ ”น้องสเปซ“ วัย 10 เดือน ลูกชายของทั้งคู่ ก็ได้มาร่วมเปิดค่ายของคุณแม่อีกด้วยสำหรับแฟนเพลง ที่มีความสามารถอยากร่วมงานเพลง และ ซีรีส์ สามารถส่งรายละเอียดมาที่ค่าย Bibbidii Entertainment ในช่องทาง Official หากคุณมีฝัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพศอะไร ขอแค่ส่งความสามารถที่คุณมีมาถึงเรา แล้วเราจะเดินทางไปสู่ดวงดาวด้วยกัน ที่ Bibbidii Entertainment The new stereo type of THAI entertainment