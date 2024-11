อินฟูฯ ตัวมัม “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา” นั่งบัลลังก์พรีเซ็นเตอร์ “ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์” การันตีละมุน! ศัลยกรรมจมูก “ทรงมุนอา” แบบเกาหลี ต้องที่นี่ที่เดียว

ตัวมัมมาเอง มาการันตีความปัง อินฟูสุดแซ่บ “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย” ที่โอเคเซย์เยสรับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ให้กับ “ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์” SiriWellness Center คลินิกศัลยกรรมเสริมจมูกมาแรงอันดับ 1 ที่โด่งดังกับ ศัลยกรรมจมูก “ทรงมุนอา” ที่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น และได้รับรางวัลถึง 3 ปีซ้อน กับคลินิกศัลยกรรม ที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมที่เยอะที่สุดในประเทศไทย งานนี้ CEO ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ “คุณนิริน พลวัน” เตรียมจัดโปรโมชั่นศัลยกรรมจมูกรับความปังปี 2025 กับศัลยกรรมจมูกสไตล์เกาหลี “ทรงมุนอา” ที่กำลังฮิตที่สุดในตอนนี้ และมีเคสรีวิวจริงจากลูกค้ามากกว่า 100,000 เคส โดยมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งศัลยกรรมเสริมจมูกที่ “ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์”ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา พรีเซ็นเตอร์ ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ เผยว่า “ดีใจมากๆ ที่ตัวปุ้ยได้มาร่วมงานกับทาง “ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์” ที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องศัลยกรรมมานานกว่า 10 ปีแล้ว ตัวปุ้ยติดตามผลงานศัลยกรรมต่างๆ ของทางศิริเวลเนสเซ็นเตอร์มาโดยตลอด ใครที่อยากเสริมจมูก หรือเสริมหน้าอก ปุ้ยก็จะแนะนำให้ลองมาหาข้อมูล หรือมาปรึกษาที่ ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ ยิ่งตอนนี้เขาดังมากๆ กับการทำศัลยกรรมจมูกสไตล์เกาหลี “ทรงมุนอา” บอกเลยว่าคุณหมอที่นี่เก่งมาก อย่างสาวๆ บางคนเนื้อจมูกน้อย แต่คุณหมอก็สามารถแก้ไขได้ จนออกมาสวยแบบละมุนเหมือนสาวเกาหลี หรือใครที่ปัญหาเรื่องที่ต้องแก้ไขทรงจมูกทั้งผู้หญิง ผู้ชาย ก็สามารถมาปรึกษา แก้ไขกับทางคุณหมอได้เลย แถมที่นี่ยังได้รับรางวัลถึง 3 ปีซ้อน กับคลินิกศัลยกรรม ที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศไทย และมีเคสรีวิวจริงจากลูกค้ามากกว่า 100,000 เคส ใครที่อยากทำจมูกแล้วออกมาสวยภายในครั้งเดียว หรือต้องการแก้ไขจากทรงเดิม ให้ละมุนสวยขึ้นกว่าเดิม ต้องมาที่ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์เท่านั้นนะคะ”คุณนิริน พลวัน ผู้บริหาร ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ เผยว่า “ตอนนี้กระแสศัลยกรรมจมูก “ทรงมุนอา” มาแรงมากๆ เป็นลิขสิทธิ์เดียวของทาง ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ และได้รับรางวัลการันตีต่างๆ มากมาย สามารถดูรีวิวได้จากทางเฟซบุ๊กของทาง ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ ตอนนี้ทางคลินิก มีคิวจองยาวถึงกลางปีหน้า อย่างปีนี้เองคลินิกก็ได้ อินฟูเอนเซอร์ระดับตัวแม่ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา มาร่วมงานในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของทาง ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งลูกค้าชื่นชอบมาก และตัวปุ้มปุ้ยเอง ก็ทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ได้ดีมากๆ ด้วยความที่ตัวปุ้มปุ้ย เขาเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจ และกล้าเปิดเผยเรื่องราวต่างๆ ในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของการทำศัลยกรรม ที่เขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จนกลายเป็นอินฟูตัวแม่ที่มีชื่อเสียง ถือว่าตอบโจทย์การเป็นพรีเซ็นเตอร์ของทางศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ และตอนนี้ทางศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ มีโปรโมชั่นดีๆ เยอะมาก ทั้งการทำศัลยกรรมเสริมจมูก เสริมหน้าอก ฯลฯ สามารถดูรีวิวได้จากทางเฟซบุ๊กของทาง ศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ และสามารถไดเร็ทข้อความ หรือทักมาทางไลน์แอดของทางคลินิกมาได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ”ซึ่งล่าสุดคุณหมอของทางศิริเวลเนสเซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น Winner of Best Innovative Case : Customized Plate For Severe Maxillofacial Trauma (รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม แผนปรับแต่งสำหรับรักษาการบาดเจ็บที่ใบหน้า และขากรรไกรอย่างรุนแรงใครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกๆ ช่องทางโซเชียลฯ ของ Siriwellness CenterCell Center 088-6831923Fanpage : Siriwellness CenterInstagram : siriwellness.centeryoutube : Siriwellness Center