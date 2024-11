จินา โอสถศิลป์ CEO จาก GDH รับรางวัล ‘CEO of the year in International Film Achievement’ จากบางกอกโพสต์

จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ได้รับรางวัล ‘CEO of the Year in International Film Achievement’ จาก หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยมีคุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มอบรางวัล และศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกโพสต์ เป็นประธานในพิธีจินา โอสถศิลป์ กล่าวความรู้สึกว่า “ขอขอบคุณบางกอกโพสต์ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัล ‘CEO of the Year in International Film Achievement’ ให้กับดิฉัน และทีม GDH ทุกคน ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่จะมอบความสุขและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั้งชาวไทยและผู้ชมทั่วโลก เพราะเรามีความเชื่อว่าภาพยนตร์มีพลังในการส่งต่อความเชื่อ และทัศนคติที่ดีไปสู่ผู้คนในวงกว้างได้ แม้ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะพูดถึงคนตัวเล็กๆ ที่อาจถูกหลงลืมไปแล้วในสังคม แต่มันก็สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ ที่ทำให้หลายๆ ครอบครัวกลับมาเอาใจใส่ความรู้สึกกันอีกครั้ง ทำให้ช่องว่างระหว่างวัยแคบลง และทำให้หัวใจของผู้คนต่างวัยกลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้น พวกเราดีใจที่ภาพยนตร์ ‘หลานม่า’ ได้สร้างปรากฏการณ์นี้ให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และในอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก จนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยสำหรับรางวัลออสการ์ครั้งที่ 97 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่จะทำให้ ‘ความเป็นไทย’ ของเราได้ไปอยู่ในสายตาของคนทั้งโลก และนี่คือความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์ที่มีพลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เหมือนที่วันนี้ความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์ก็ได้ทำให้ดิฉันและจีดีเอชได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นี้เช่นกันค่ะ“