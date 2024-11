“เจเจ กฤษณภูมิ - ไอซ์ พาริส” ชวนสัมผัส “Iconic You” นิยามใหม่แห่งการเฉลิมฉลองความเป็นเอกลักษณ์ นวัตกรรม และศิลปะ ที่ไม่เหมือนใคร

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ร่วมกับ ธนบุรีพานิช เปิดตัวโปรเจกต์สุดพิเศษ “Iconic You” นิยามใหม่แห่งการเฉลิมฉลองไลฟ์สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านศิลปะ ดนตรี และประสบการณ์ล้ำสมัยแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน โดยได้เนรมิตพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ ณ ชั้น G อาคาร The Storeys, One Bangkok เชิญชวนทุกคนร่วมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างสรรค์เรื่องราวความเป็นไอคอนิกของตนเองไปกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหาร นำโดย มร. มาร์ทิน ชเวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ร่วมงานและยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยโชว์สุดพิเศษจาก “น้อย วงพรู” พร้อมดาราศิลปิน อาทิ “เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม”, “ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลย์สุต” , “เจ้าขุน-จักรภัทร วรรธนะสิน” และเหล่าเซเลบคนดังมากมาย มาร่วมสร้างสีสันด้วย ทั้งนี้ “Iconic You” ยังคงอัดแน่นไปด้วยไลน์อัพกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง ที่จะมอบประสบการณ์สุดสร้างสรรค์ให้กับทุกคนโดยเริ่มจากกลางเดือนพฤศจิกายน พบกับผลงานสะท้อนแนวคิดความเป็นเอกลักษณ์จากศิลปินชื่อดัง SUNTOS และเตรียมพบประสบการณ์ใหม่สุดไอคอนิกอีกมากมาย ได้ที่ “Iconic You” ณ ชั้น G อาคาร The Storeys, One Bangkok ตั้งแต่วันนี้ ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2568 หากคุณคือผู้ที่มองหาความเป็นเอกลักษณ์ นวัตกรรมสุดล้ำ และโลกแห่งศิลปะที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ “Iconic You” คือโอกาสที่คุณไม่ควรพลาด!“Iconic You” คือโปรเจกต์ที่สะท้อนเอกลักษณ์และคุณค่าในตัวตนของทุกคน นำเสนอผ่านดีไซน์และนวัตกรรมล้ำสมัย ผสมผสาน 3 องค์ประกอบหลักอย่าง ศิลปะ ดนตรี และ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ภายในเลาจน์แห่งนี้จะมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัส ตั้งแต่การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่ถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ผสานเข้ากับความหรูหราและประณีตในแบบฉบับเมอร์เซเดส-เบนซ์ และการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ การเปิดพื้นที่สำหรับคนรักศิลปะ การแสดงดนตรีสดที่จะช่วยเติมเต็มบรรยากาศด้วยพลังแห่งเสียงเพลง และการพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้นำจากหลากหลายวงการ อาทิ วงการศิลปะ วงการออกแบบ รวมทั้งวงการเทคโนโลยี ซึ่งพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมาเผยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ ภายใน “Iconic You” ยังมีการจัดแสดงรถยนต์ 3 รุ่นพิเศษ ที่สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านการออกแบบและสมรรถนะอันเหนือระดับของรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ นำโดย Mercedes-AMG G 63 4x4² รถยนต์ดีไซน์ดุดันที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์อันทรงพลัง โดยจัดแสดงในรูปแบบกึ่งผสมผสานระหว่างนิทรรศการ เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digi-Interactive Exhibition) สะท้อนจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเอาใจสายสปอร์ตด้วย Mercedes-AMG SL 43 รถยนต์สไตล์ Sport-Luxury ระดับตำนาน โดดเด่นด้วยดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยว และ EQS 450 SUV เอสยูวีไฟฟ้าที่ผสานความเป็น Top-End Luxury เข้ากับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างล้ำสมัย ทุกคนจะได้ดื่มด่ำไปกับศิลปะอินสตอลเลชันล้ำสมัย พร้อมสัมผัสกับยนตรกรรมระดับไอคอนนิกเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่​โดย คุณปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด กล่าวว่า “ICONIC YOU เราจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความเป็น Individual ของบุคคลว่า คนทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เราก็อยากให้โครงการนี้มีความสนุกสนานมอบให้กับทุกคน และให้สัมผัสกับแบรนด์เมอร์เซเดส-เบนซ์ครับ ภายในงานวันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น พี่น้อย วงพรู หรือ เจเจ ที่จะมาเพอร์ฟอร์มให้ได้ชมกัน ส่วนในช่วงปกติเราก็จะมีกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้สำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชม แล้วก็ยังมีกาแฟดีๆ จาก MARS ด้วยครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงรถยนต์ 3 รุ่นพิเศษ ที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อแสดงออกถึงความเป็นไอคอนิกของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ไม่ว่าจะเป็น EQS 450 SUV เอสยูวีไฟฟ้า , Mercedes-AMG SL 43 และ Mercedes-AMG G 63 4x4² เพื่อแสดงให้เห็นว่ารถแต่ละคันมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปครับ“ด้าน “เจเจ กฤษณภูมิ“ กล่าวว่า “ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับ เพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับเมอร์เซเดสอยู่แล้วครับผม วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ครับ ผมก็คิดว่าตัวเองก็มีความเป็นไอคอนิกอยู่ในตัวเองเหมือนกัน แต่ก็อยากให้ทุกคนเป็นคนพูดมากกว่า และวันนี้ก็ได้เตรียมเพลงสนุกๆ มาเอนเตอร์เทนทุกคนในงานด้วยครับ ยังไงก็ฝากงาน ICONIC YOU ด้วยนะครับ“ขณะที่ “ไอซ์ พาริส“ ก็ได้กล่าวว่า “ผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับเชิญมางานนี้ด้วยเช่นกัน เหมือนได้มาแฮงเอาท์กับเพื่อนๆ ด้วยครับ ยังไงก็ฝากเชิญชวนทุกท่าน ใครที่ได้มีโอกาสมาเดินเล่นที่ ONE Bangkok ก็สามารถมาแวะเวียนเยี่ยมชมรถสวยสวยได้ครับผม ซึ่งงานก็จะมีไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้าเลยครับ“พิเศษ! ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ICONICYOU Membership เพื่อรับเอกสิทธิ์และสิทธิพิเศษอีกมากมายผ่าน Line: https://lin.ee/ZrbSDs5 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียและแฮชแท็ก #IconicYou #OneBangkok #MercedesBenzThailand #BenzThonburi