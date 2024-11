One Night in Bangkok, and the World’s Your Oyster ค่ำคืนแสนพิเศษกับสุดยอดเชฟจากทั่วเอเชีย

อิ่มเอมกับอาหารรสเลิศในค่ำคืนอันน่าประทับใจ รังสรรค์โดยเชฟยอดฝีมือ 13 คนจากทั่วเอเชีย เคียงคู่กับไวน์รสเยี่ยม 7 ชนิด ในงานพร้อมร่วมการกุศลกับการประมูลพิเศษเพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับ Scholars of Sustenance (SOS) ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มุ่งจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปัญหาขยะอาหาร ผลักดันให้เกิดความมั่นคงทางอาหารทั่วประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 – 22.00 น.บริษัท มีเดียมาจิเนชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Koktail หนังสือ Thailand’s Favourite Restaurants dining guide คู่มือแนะนำร้านอาหารยอดนิยมของไทย และ Time Out Thailand สื่อที่เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่ม จับมือกับ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท เชิญสุดยอดเชฟคนดัง 13 ท่านมาร่วมรังสรรค์เมนูอาหารมื้อพิเศษ โดยมี 7 ท่านจากเมืองไทย ได้แก่ ภากร โกสิยพงษ์ ร้าน GOAT (กรุงเทพฯ) ยอดหญิง ภูมิเจริญ ร้าน Hybrid (กรุงเทพฯ) พัทธ์อินทร์ พรหมสวัสดิ์ ร้าน INT (กรุงเทพฯ) เฉลิมวุฒิ ศรีวรกุล ร้านจรัส (ภูเก็ต) Roman Sturn ร้าน Owl Brasserie (เชียงใหม่) Saurabh Sachdeva ร้าน Tambu (ภูเก็ต) ภูริพัฒน์ วุฒิพัฒนานนท์ ร้านเริน (กรุงเทพฯ) ส่วนอีก 6 ท่าน มาจากภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ Sam Aisbett ร้าน Akuna (Ho Chi Minh) Michael Wilson ร้าน Marguerite (Singapore) Masahiko Kawano ร้าน Chaleur (Singapore) Alain Huang ร้าน A (Taipei) Sam Tran ร้าน Gia (Hanoi) และ Louis Han ร้าน NAE:UM (Singapore)เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟและลิ้มรสชาติอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพชั้นเลิศ เช่น บลูฟินทูน่า ขอนแก่นไทยวากิว ปูใบ้ ที่นำมารังสรรค์เป็นเมนูนานาชาติหลากหลาย บางจานจะเริ่มต้นจากอาหารไทย ๆ เช่น แกงเทโพปลาเก๋าลายเสือ หลนปูใบ้ ยกระดับมานำเสนอในรูปแบบ Fine Dining อันหรูหรา พร้อมจับคู่กับไวน์ที่ลงตัวกับรสชาติของอาหาร เพื่อให้ได้ความสุนทรีเต็มรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 14 คอร์ส ในราคา 12,500 บาท เพิ่ม ไวน์แพริ่ง 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร: 02-237-9800 ต่อ 0 และ Email: jk@mediamagination.comยิ่งไปกว่านั้น นิตยสาร Koktail และหนังสือ Thailand’s Favourite Restaurants dining guide ร่วมกับ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท จัดงานประกาศรางวัลยิ่งใหญ่แห่งวงการอาหารประจำปี “Thailand’s Favourite Restaurants by Koktail Chefs and Restaurants Awards” มอบรางวัลให้กับผู้มีพรสวรรค์อันโดดเด่น เพื่อเชิดชูร้านอาหารและเชฟที่สร้างความประทับใจในการรับประทานอาหารได้ยอดเยี่ยม และรักษามาตรฐานไว้ได้โดยตลอด มีรางวัลมากมายถึง 56 รางวัล โดยแต่ละรางวัลเป็นการยกย่องความเป็นเอกลักษณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ รางวัลที่ถือเป็นที่สุดได้แก่ Thailand's Best เพื่อยกย่องร้านอาหารที่มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจเสมอมา รางวัล Neighbourhood Favourites มอบให้ร้านอาหารที่รักษาบรรยากาศสบาย ๆ คุ้นเคยและคอยบริการอย่างอบอุ่น ในขณะที่รางวัล The Classics จะมอบให้กับร้านอาหารที่เป็นอมตะ สร้างความพึงพอใจมาหลายเจนเนอเรชั่น และยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้แม้จะต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยก็ตามนอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษอีกหลายรางวัลมอบให้กับความเป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ อาทิ Chefs of the Year, Restaurants of the Year, Excellence in Service, Sommelier of the Year, Wine Pairing of the Year ซึ่งบุคคลชั้นนำในวงการอาหารจะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองให้กับรางวัลอันทรงเกียรติ ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567 นี้