“ซองแจริม” นักแสดงหนุ่มชื่อดังเสียชีวิตแล้วในวัย 39 ปี

Newsen ได้ยืนยันข่าวเสียชีวิตวันที่ 12 พ.ย. แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด แต่ตำรวจระบุว่าพบ ซองแจริม เสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเขตซองดง กรุงโซล นอกจากนี้ ยังมีรายงานพบจดหมายยาว 2 หน้าในที่เกิดเหตุด้วยส่วนสถานที่ประกอบพิธีศพของเขา ได้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ แห่งยออีโด ก่อนจะนำไปฝังในช่วงเที่ยงของวันที่ 14 พ.ย.ซองแจริม เกิดปี 1985 เดบิวต์เข้าสู่วงการจากซีรีส์ Actresses ในปี 2009 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากซีรีส์เรื่อง “Moon Embracing the Sun” ก่อนจะปรากฏตัวในอีกหลายเรื่องทั้ง “Cool Guys, Hot Ramen”, “Inspiring Generation”, “Two Weeks”, “Goodbye Mr. Black”, “Unkind Ladies”, “Our Gap-soon”, “Surfing House”, “I Wanna Hear Your Song” และ “Queen Woo”นอกจากนั้นเขายังมีผลงานภาพยนตร์ทั้ง “Grand Prix”, “The Suspect” และ “Yaksha: Ruthless Operations”ล่าสุดเขาขึ้นเวทีแสดงละครเรื่อง “La Rose de Versailles” ซึ่งปิดฉากไปเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ส่วนผลงานสุดท้ายหน้าจอของเขาคือ “My Military Valentine” ได้ออกอากาศทาง Rakuten Viki เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมานอกจากนั้นเขายังมีสกิลในการออกรายการวาไรตี้ต่างๆ ที่ชื่นชอบของแฟนๆก็มีทั้ง “We Got Married”, “House Cook Master Baek” และ “Sixth Sense”และยังเคยได้รับรางสัลด้านการแสดงทั้ง “Best Couple Award” จากงาน 2014 MBC Entertainment Awards และ “รางวัลพิเศษด้านการแสดง ในซีรีส์เรื่องยาว“ จากงาน SBS Drama Awards ประจำปี 2016