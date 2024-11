“ฟูจิอิ คาเสะ” ตอกย้ำความเป็น “ศิลปินแห่งยุค” ร่ายมนต์สะกดใจแฟนชาวไทยใน “Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Bangkok” คอนเสิร์ตแห่งปีที่บัตรหมดเกลี้ยงทุกที่นั่ง!

อิมแพ็คของจริง! ไม่ใช่แค่ชื่อสถานที่จัดคอนเสิร์ต แต่หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตการแสดงเต็มรูปแบบของซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรงจากคาเสะทาเรียนและแฟนเพลงชาวไทย (Kazetarian - ชื่อเรียกแฟนคลับ) ทำให้บัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในวันแรกที่เปิดจำหน่าย ตอกย้ำความเป็น “ศิลปินแห่งยุค” ของที่ทุกคนยอมรับว่า ผู้จัดยังคงรักษาคุณภาพการจัดงานมาตรฐานดีเยี่ยม ทั้งโปรดักชั่น แสง สี เสียง เช่นเคยถึงเวลาที่ทุกคนจะได้ดื่มด่ำกับเสียงเพลง วินาทีที่ไฟของอิมแพ็ค อารีน่าดับลง เสียงเปียโนก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของคนดูทั้งอารีน่า ก่อนที่คาเสะ จะเริ่มต้นด้วยเพลง Yasashisa ทำเอาแฟนๆ ตื่นเต้นและปรบมือไปตามอารมณ์ เพราะทุกคนได้ฟังเพลงที่รอคอยอย่างเต็มอิ่ม โดยคาเสะค่อยๆ พาแฟนๆ ไต่ระดับอารมณ์ไปกับเพลง Nan-Nan, Mo-Eh-Wa, Kiri Ga Naikara, Hedemo Ne-Yo, Grace และ Seishun Ssick ซึ่งในแต่ละช่วง แต่ละจังหวะ สร้างความสนุกสนาน จนทำให้แฟนๆ ต่างตื่นเต้น จนต้องลุกขึ้นมาโยกและโบกมือตามแน่นอนว่า Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Bangkok ได้รวบรวมเพลงที่แฟนๆ รอคอยจำนวนมาก ทั้ง Feelin’ Go(o)d, Hana, Garden, Workin’ Hard, Mo-Eh-Wa, Kirari, Damn และ Tabiji ซึ่งคาเสะไม่ได้เพียงร้องเพลงเท่านั้น แต่เขายังแสดงทักษะด้านดนตรี ทั้งการเล่นเปียโน การเป่าแซกโซโฟน รวมถึงการเต้นร่วมกับแดนเซอร์ ซึ่งทุกการเคลื่อนไหวสื่อถึงเสน่ห์เฉพาะตัว ผสมกับมุมกล้องที่จัดมาอย่างตั้งใจ ทำให้ทุกคนในฮอลล์ไม่อาจละสายตาไปจากดาวเด่นในค่ำคืนนี้ได้ตลอดการแสดง คาเสะไม่ได้มีเพียงเพลงที่ดึงดูดคนดูเท่านั้น แต่ยังเผยตัวตนหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทความเท่ ร้อนแรง หรืออารมณ์อ่อนโยนกับแฟนๆ ด้วยคำพูดปลอบโยนในระหว่างเพลง พร้อมทักทายแฟนๆ ชาวไทยด้วยภาษาไทย เช่น “น่ารักจังเลย” และ “หน้าตาดีนะครับ” แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของเขาที่ทำให้แฟนๆ ยิ่งรักในตัวเขามากขึ้นในคอนเสิร์ตนี้ยังมีไฮไลท์เด็ดจากเพลง Michi Teyu Ku (Overflowing) ที่ซึมลึกเข้าถึงหัวใจของแฟนๆ ไปจนถึงเพลง Shinunoga E-wa โดยคาเสะจบเพลงด้วยการทิ้งตัวนอนบนเวที เสมือนการสื่อความหมายจากเพลง ก่อนปิดท้ายด้วยเพลง Matsuri ที่แฟนๆ ต่างรอคอย เพราะในคอนเสิร์ตทั้ง 2 วัน คาเสะได้ใส่ดนตรีไทยเข้าไปและผสานโชว์ทั้ง 2 วันให้มีความแตกต่างกัน วันเสาร์บรรเลงทำนองเพลงไหว้ครูของศิลปะแม่ไม้มวยไทย ในขณะที่วันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความสนุกสนานด้วยทำนองเพลงลอยกระทง เรียกเสียงกรี๊ด และเสียงปรบมือจากแฟนเพลงชาวไทย อย่างล้นหลาม เป็นการปิดฉากคอนเสิร์ต 2 วันอย่างสวยงาม จนคนดูทุกคนลุกขึ้นปรบมือให้กับสุดยอดการแสดงในประเทศไทยในครั้งนี้ ย้ำภาพความเป็นตัวตนของฟูจิอิ คาเสะ “ศิลปิน” ที่มอบความรักให้กับแฟนๆ ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์