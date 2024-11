ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ปรับโฉม “เดอะ ไทด์ รีสอร์ท” ครั้งใหญ่ สู่การเป็น “อมารี เดอะ ไทด์ บางแสน” พร้อมอวดโฉมใหม่ต้นปี 2568

บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ลงนามความร่วมมือเข้าบริหารซึ่งนับเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่จาก เดอะ ไทด์ รีสอร์ท (The Tide Resort) สู่การเป็นและพร้อมอวดโฉมใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2568 นี้ ทั้งนี้เพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าพักที่สร้างความประทับใจและช่วงเวลาที่น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติภายใต้ความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างแท้จริงโดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ได้จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการเข้าบริหาร อมารี เดอะ ไทด์ บางแสน ซึ่งจัดขึ้น ระหว่าง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด และ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ณ โรงแรม อมารี เดอะ ไทด์ บางแสน โดยมีนาย ฐานสิทธิ์ คุณปลิ้ม ตัวแทนเจ้าของ และนาย ยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้งสององค์กรเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดเผยว่า อมารี เดอะ ไทด์ บางแสน เป็นอีกหนึ่งโรงแรมภายใต้แบรนด์ อมารี ที่จะเปิดให้บริการในจังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ศักยภาพที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องทุกปี จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และศักยภาพในการจัดงานระดับนานาชาติขนาดใหญ่จากสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน เป็นจุดดึงดูดและสร้างให้ “บางแสน” เป็นอีกจุดหมายปลายทาง ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มองหาที่พักริมทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์เพียงไม่เกินชั่วโมงเศษ และห่างจากเมืองพัทยาเพียง 45 นาที นอกจากนี้ ยังถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดังได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนายฐานสิทธิ์ คุณปลื้ม ตัวแทนเจ้าของ บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การตัดสินใจปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของโรงแรม และเปลี่ยนจากแบรนด์ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท (The Tide Resort) สู่การเป็น “อมารี เดอะ ไทด์ บางแสน” (Amari The Tide Bangsaen) ในครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันของตลาดในพื้นที่ได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อรองรับการจัด World Class Sport Events อาทิ งานวิ่งบางแสนซีรีส์, ไตรกีฬา Ironman 70.3 และ งานแข่งรถยนต์ทางเรียบ Bangsaen Grandprix เป็นต้น อีกทั้งแบรนด์อมารี (Amari) เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าจะตอบสนองเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ รวมถึงที่ผ่านมา โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท ทาง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ก็เป็นผู้ดูแลในด้านการทำการตลาดให้อยู่แล้ว ด้วยผลงานและวิสัยทัศน์ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกัน รวมถึงศักยภาพของทีมผู้บริหารและทีมงาน เราจึงมั่นใจในการตัดสินใจเปลี่ยนจาก เดอะ ไทด์ รีสอร์ท สู่ อมารี เดอะ ไทด์ บางแสน ในวันนี้โรงแรม อมารี เดอะ ไทด์ บางแสน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับหาดบางแสนอันมีชื่อเสียง เป็นสถานที่พักผ่อนสบายๆ ในใจกลางเมืองริมทะเลที่แสนผ่อนคลาย เดินทางเข้าถึงได้สะดวก มีธรรมชาติที่สวยงาม โดยพร้อมจะเปิดให้บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ห้องดีลักซ์จนถึงห้องสวีท รวมห้องพักทั้งสิ้นจำนวน 154 ห้อง รองรับแขกผู้มาเยือนได้ในทุกความต้องการ และทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งกลุ่มครอบครัว รวมถึงนักเดินทางธุรกิจที่ต้องเดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมในละแวกใกล้เคียง หรือการประชุมพิเศษ และงานอีเวนต์ ด้วยห้องจัดประชุมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 900 ที่นั่ง นอกจากนี้ ยังมีห้องอาหาร “อมาญา” (Amaya) ที่เปิดให้บริการอาหารเช้าและค่ำ ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ พร้อมเพลิดเพลินไปกับคาเฟ่ฟิลทะเล ริมชายหาดบางแสนที่ Aloha Beach Cafe รวมถึงใช้เวลาผ่อนคลายกับสปาอันเป็นเอกลักษณ์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส คิดส์คลับ และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายกว่าห้าทศวรรษที่ผ่านมา ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู มุ่งมั่นเดินหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็น “The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia” บริษัทบริหารจัดการโรงแรมและการบริการขนาดกลางที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสั่งสมประสบการณ์และชื่อเสียงจนเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการของภูมิภาค และยังสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่นในหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิค ผ่านหลากหลายแบรนด์ที่ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มตลาดเป้าหมาย อาทิ แบรนด์อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ที่สามารถตอบสนองความต้องการอันแตกต่างของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี พร้อมมอบความประทับใจอย่างสูงสุดด้วยมาตรฐานการให้บริการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติด้านการต้อนรับที่เป็นเลิศในเอเชียเข้ากับความแม่นยำทางธุรกิจระดับโลกได้อย่างลงตัว