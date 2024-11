ไทยแลนด์สมหวังแล้ว! “ดีแลน หวัง” ประกาศประเดิมคอนเสิร์ตที่ไทยที่แรก! 2024-2025 Dylan Wang D.PARTY CONCERT IN BANGKOK พบกัน 28 ธ.ค.นี้

ก่อนที่จะได้พบกัน Dylan Wang 💜 ส่งคลิปสุดเอ็กคลูซีฟมาทักทายแฟนๆ ชาวไทย 💌

>>https://t.co/tYTO6WDdYX<<



ชงตี้ฮั่ว ทุกคนงานนี้ห้ามพลาด‼️



แล้วพบกันที่งาน "2024-2025 Dylan Wang https://t.co/HeCl4c2KzT CONCERT IN BANGKOK”

🗓 วันแสดง: เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567

🕕 เวลาแสดง: 18.00 น.… pic.twitter.com/nFqxAWBosC — iMe Thailand (@ime_th) November 10, 2024

ไม่ต้องรออย่างมีความหวังแล้ว! เพราะประเทศไทยสมหวังแบบคอมพลีทสุดๆ ถึงเวลาที่ “ชงตี้ฮั่ว” (ชื่อด้อมแฟนคลับ) จะได้ใช้วันเวลาดีๆ กับตี๋หนุ่มมากเสน่ห์พระเอกเบอร์ท็อปแดนมังกรหรือล่าสุดเขาได้ประกาศข่าวดีเตรียมจัดงานปาร์ตี้คอนเสิร์ตที่จะทําให้หัวใจของแฟนๆ เต้นรัว กับงานงานนี้จะเป็นมากกว่าคอนเสิร์ต เพราะทุกคนจะได้รับประสบการณ์ทั้งภาพ และเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจ และครบอรรถรสมากที่สุดแจ้งเกิด และโด่งดังทั่วเอเชียจากบท “เต้าหมิงซื่อ” ในซีรีส์รีเมกเรื่อง ‘Meteor Garden และยังมีผลงานซีรีส์ชื่อดังอีกหลายเรื่อง อาทิ 'Ever Night 2', 'The Rational Life', 'Miss The Dragon', 'Love Between Fairy and Devil' ฯลฯ ซึ่งตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะไปพบปะกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมเพอร์ฟอร์มอันเหนือชั้นที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน อีกทั้งยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษที่ดับเบิ้ลความสเปเชียลให้แฟนคลับได้มาเห็นกับตา ดีต่อใจ ชนิดที่ว่าได้หวีดกันสุดเสียงกับความสนุกเหนือคําบรรยายอย่างแน่นอนงานนี้ดีแลนตั้งใจเตรียมทุกโชว์เพื่อตอบแทนต่อความรัก และความทุ่มเททั้งหมดที่ชงตี้ฮั่ว มีให้เขามาโดยตลอด และเขายังต้องการที่จะมอบประสบการณ์คอนเสิร์ตที่สุดยอด และจะไม่มีวันลืมอย่างแท้จริงให้กับทุกคนอีกด้วยสําหรับงาน 2024-2025 Dylan Wang D.PARTY CONCERT IN BANGKOK จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีโดยผู้จัดพร้อมทุ่มทุนเสิร์ฟความยิ่งใหญ่ แสงสีเสียงสุดอลังการที่จะให้คุณได้ดื่มไปกับช่วงเวลานั้นอย่างเต็มที่ และจะเป็นค่ำคืนที่เหล่า ชงตี้ฮั่ว ได้มาเฉลิมฉลองสุดพิเศษ และใกล้ชิดไปกับ ดีแลน หวัง อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนในงานนี้คุณจะได้รู้สึกถึงพลัง และหัวใจที่ดีแลนพร้อมถ่ายทอดออกมาผ่านทุกโชว์ส่งตรงถึงคุณทุกคนและก่อนที่จะได้พบกันเขาส่งคลิปสุดเอ็กคลูซีฟมาทักทายแฟนๆ ชาวไทย พร้อมข้อความพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นจากใจของเขาที่กําลังจะได้กลับมารวมตัวกับแฟนๆ อีกครั้ง2024-2025 Dylan Wang D.PARTY CONCERT IN BANGKOK จะเปิดจําหน่ายบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง DAMAI, FANTOPIA และ THAITICKETMAJOR ราคาบัตร 11,000 / 9,200 / 8,700 / 6,000 / 4,500 / 3,000 บาท แฟนๆ ที่ตั้งตารอคอยสัมผัสความหล่อ ความเก่ง ความปังของผู้ชายชื่อ “หวังเฮ่อตี้” ด้วยตาเนื้อของตัวเอง บอกได้คําเดียวว่าห้ามพลาด!!ติดตามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook @imethailand, IG และ Twitter @ime_th