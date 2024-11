"ผู้บริหารช่อง one" ประชุมใหญ่ สั่งห้ามนำสัตว์มาทำคอนเทนต์อีก

"ป้อน นิพนธ์" ผู้บริหารช่อง one เรียกประชุมทีมงาน 100 คน ออกนโบายด่วน สั่งห้ามนำสัตว์มาทำคอนเทนต์ที่เสี่ยงอันตราย ขอโทษทุกฝ่าย ตระหนักดีสัตว์ก็เหมือนคนมีชีวิตจิตใจหลังจากที่กรมปศุสัตว์ฯออกมาแถลงข่าวมีหลังมีประชาชนร้องเรียนมายังกรมปศุสัตว์ฯ ว่ามีสถานีโทรทัศน์ช่อง one 31 เผยแพร่ซีรี่ส์กระทำการเข้าข่ายการกระทำผิดพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการสวัสดิภาพสัตว์ จากซีรี่ส์เรื่อง “แม่หยัว” ที่วางยาสลบแมวเพื่อถ่ายละคร โดยกรมปศุสัตว์ฯ ได้ส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง one 31 เพื่อเข้ามาให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าวต่อมา "ป้อน นิพนธ์ ผิวเณร“ ผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หัวเรือใหญ่แห่งช่องวัน 31 เรียกประชุมฝ่ายละครช่อง one 31 เป็นการด่วนทันที ทั้งผู้กำกับ-คนเขียนบท-ผู้จัดละคร กว่า 100 คน เพื่อชี้แจงมาตรการใหม่ในการทำงานห้ามนำสัตว์มาทำคอนเทนต์ที่เสี่ยงอันตราย รวมถึงกระทบไปถึงร่างกายและจิตใจของสัตว์อย่างเด็ดขาดหากจำเป็นต้องมีสัตว์เข้ามาประกอบต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสม หรือใช้เทคนิคอื่นในการถ่ายทำแทน ซึ่ง ป้อน นิพนธ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ออกมาแสดงความเสียใจกรณีวางยาสลบแมวในละคร จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ #แบนแม่หยัว ร้อนแรงในโซเชียลว่า…"ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจ ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมละคร คนรักสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย วันนี้ได้มีการประชุมไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับคนเขียนบท ผู้จัดของช่อง one 31 เพื่อมารับทราบนโยบาย ก็คือว่าเราจะไม่อนุญาตนำสัตว์มาทำคอนเทนต์ใด ๆ ในช่องให้เกิดความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจ โดยเราได้ตระหนักดีว่าสัตว์ทุกตัวมันก็เหมือนคน เขามีเลือดเนื้อ เขามีชีวิต เขามีจิตใจ เพียงแต่เขาพูดไม่ได้แค่นั้นเอง"