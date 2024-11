ครั้งแรกในไทย "ลอนจี" เตรียมเปิดตัว Hi-MO X10 นิยามใหม่ของแผงโซลาร์เซลล์ยุคใหม่

ลอนจี (LONGi) โดย บริษัท ลอนจี กรีน เอเนอร์จี เทคโนโลยี จำกัด พร้อมสร้างปรากฏการณ์ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก ก้าวต่อไปกับเทคโนโลยีสุดล้ำ ภายใต้ความมุ่งมั่นเสริมสร้างอนาคตใหม่ให้กับอุตสหากรรมโซลาร์เซลล์ เตรียมจัดงาน ‘LONGi Hi-MO X10 Unleash The Future Without Limits’ ไฮไลท์! เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘Hi-MO X10 Unleash the Future Without Limits’ ครั้งแรกกับแผงโซลาร์เซลล์ N-Type Monofacial ที่รังสรรค์ด้วยเทคโนโลยี HPBC 2.0 และ TaiRay Wafer ศักราชใหม่ของนวัตกรรมแผงโซลาร์เซลล์ในเมืองไทยพบกับงาน ‘LONGi Hi-MO X10 Unleash The Future Without Limits’ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป สามารถชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook: LONGi Thailand, https://www.facebook.com/LONGisolarTH