“AWE” มินิอัลบั้มชุดที่ 2 ของวง XG ที่แฟนเพลงตั้งตารอ พร้อมให้ฟังแล้ว

ในที่สุดเกิร์ลกรุ๊ปฮิปฮอป/อาร์แอนด์บีก็ได้ฤกษ์ส่งมินิอัลบั้มชุดที่ 2พร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงหลักสุดจึ้งเกือบหนึ่งปีนับตั้งแต่เดบิวต์แบบสุดปังด้วยเพลง NEW DNA วง XG กลับมาอีกครั้งด้วยคอลเลกชันเพลงที่ล้วนสะท้อนแนวคิดของ “ความน่าเกรงขาม” ซึ่งเป็นส่วนผสมอันแรงกล้าของความหวาดกลัวและความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยXG ตั้งใจปลุกเร้าความรู้สึกอัศจรรย์ใจผ่านอัลบั้ม AWE ด้วยบทเพลงสำหรับชีวิตประจำวันของผู้คนอันเป็นเอกลักษณ์ อัลบั้มนี้ประกอบด้วย 8 เพลง ได้แก่ เพลงโปรดของแฟนๆ ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้อย่าง “SOMETHING AIN'T RIGHT”, “IYKYK” และ เวอร์ชั่นรีมิกซ์ “WOKE UP REMIXX” ที่ฟีเจอริงกับศิลปินแถวหน้าทั้ง Jay Park, OZworld, AKLO, Paloalto, VERBAL และ Awichเพลงหลักอย่าง “HOWLING” ผสานเสียงอัพไรท์เบสกับเสียงสังเคราะห์สุดเร้าใจ เกิดเป็นบทเพลงอันโดดเด่นที่เผยเสน่ห์อันล้ำลึกของวง XG ด้วยเสียงร้องอย่างดุร้ายของฝูงหมาป่า XG ถ่ายทอดแนวคิดของความเป็นหนึ่งเดียวกัน , ความแข็งแกร่ง และ พลังอำนาจ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อเพลง “THAT’S HOW WE HOWL”— (นี่แหละวิธีโห่ร้องของพวกเรา) บทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งและความทะเยอทะยานของพวกเธอที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายแค่ไหนก็ตามมิวสิกวิดีโอ “HOWLING” ตามติดการเดินทางของ XG ในฐานะนักท่องอวกาศที่ไปยังเมืองที่ถูกควบคุม และตีกรอบให้เป็นเหมือนกันหมด แต่แล้วพวกเธอค่อยๆ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นโลกของธรรมชาติที่ไม่ถูกควบคุม ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมๆ และสร้างสรรค์ขอบเขตใหม่ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนขึ้นมาเมื่อพวกเธอรวมพลังกัน ยังเผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความเป็นหนึ่งเดียวกันของฝูงหมาป่า สะท้อนถึงภารกิจที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนรับชม OFFICIAL MUSIC VIDEOเพลง“HOWLING”ได้ ที่นี่ ทันทีที่ AWE เปิดตัวก็ส่งให้ความปังของวง XG ขยายไปสู่ระดับโลก เวิลด์ทัวร์ครั้งแรก “The First HOWL” ดึงดูดแฟนเพลงทั่วเอเชียราว 120,000 คน และอีก 50,000 คนในแถบอเมริกาเหนือ ตอนนี้พวกเธอเตรียมมุ่งหน้าสู่ยุโรป โดยจะเปิดฉากการทัวร์คอนเสิร์ตในอังกฤษและยุโรป ในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ที่แมนเชสเตอร์ และอีกหลายเมืองใหญ่ ทั้งกรุงลอนดอน , กรุงเบอร์ลิน , กรุงปารีส , กรุงบรัสเซลส์ และ กรุงอัมสเตอร์ดัม