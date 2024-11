เผยภาพแรก! "ลิซ่า" ร่วมแสดงซีรีส์ 15 รางวัล Emmy "The White Lotus"

ซีรีส์ Anthology ที่โด่งดังที่สุดของ HBO และ Max The White Lotus กลับมาพร้อมกับซีซั่น 3 กับภาพแรกจากสถานที่ใหม่ในประเทศไทยในคลิปรวมผลงานของ HBO และ Max ที่โชว์ผลงานดัง ๆ ที่จะฉายในปี 2024 นอกจาก The White Lotus แล้วก็ยังมีทั้ง Peacemaker Season 2 และ Dune: Prophecy และ The Righteous Gemstones ด้วยThe White Lotus คว้ารางวัล Emmy ถึง 15 รางวัล สร้างโดย ไมค์ ไวท์ โดยทุกซีซั่นจะเล่าเรื่องเหตุฆาตกรรมในโรงแรมหรูหราที่เป็นชื่อของซีรีส์ แต่ละปีจะเปลี่ยนสถานที่, เปลี่ยนเหตุการณ์​ และตัวละคร แต่จะมีนักแสดง และบางตัวละคร ที่ร่วมแสดงในหลาย ๆ ซีซัน โดย The White Lotus จะเน้นที่ปัญหาครอบครัว, ความขัดแย้งในหมู่เครือญาติ และคดีฆาตกรรมThe White Lotus ปีนี้จะมี วอลตัน กอกกินส์ รับบทนำ รวมด้วย มิเชล มอนาแฮน, แครี่ คูน, เจสัน ไอแซคส์, เลสลี่ บิบบ์, พาร์คเกอร์ โพซีย์, สก็อตต์ กลินน์, แพทริค ชวาร์ซเน็กเกอร์ และอีกมากมาย โดย นาตาชา รอธเวลล์ จะกลับมารับบทเดิมจากซีซั่น 1นอกจากนักแสดงหลักแล้ว ซีซั่น 3 ของ The White Lotus ยังจะได้เห็นการแสดงของ ลิซ่า จากวง BLACKPINK ซึ่งเป็นการปรากฏตัวในงานแสดงครั้งแรกของเธอในซีรีส์ระดับโลกนี้ด้วย