“Endpresso ปณิธานหวานน้อย” เปิดตัวรอบกาล่าสุดอลังฯ ทัพนักแสดงร่วมงานคับคั่ง พร้อมฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์

ดราก้อนฟิล์ม จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ “Endpresso ปณิธานหวานน้อย” รอบกาล่า พรีเมียร์ บนพรมแดงสุดหรู เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (6 พฤศจิกายน) ณ ลานอินฟินิตี้ฮอลล์ พารากอนซีนีเพล็กซ์ เปิดตัวด้วยวง T407 ผู้ขับร้องเพลง “หลังคา” ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ตามด้วยเหล่าผู้จัดฯ ผู้กำกับฯ นักแสดงซีรี่ส์วาย ซีรี่ส์แซพฟิก จากค่ายต่างๆ อาทิ ค่ายกองทัพโปรดักชั่น, ค่าย ESM MEDIA ENTERTAINMENT, แทนกายโปรเจ็กต์#1,ซีรี่ส์วายพีเรียด ลอยแก้ว, ภาพยนตร์ Why We Love เพราะรักจึงต้องมี, ค่าย DFJ ENTERTAINMENT, นักแสดงจากซีรี่ส์ Every You Every Me ทุกๆ เธอที่รัก, ทีมซีรี่ส์แซพฟิก “กัษธิษฐาน”, ค่ายสตาร์ฮันเตอร์ และนักแสดงชื่อดังอีกเพียบตบท้ายด้วยทัพนักแสดงจากภาพยนตร์ “Endpresso ปณิธานหวานน้อย” ที่มากันครบทีม คิมม่อน วโรดม, น้ำตาล ชลิตา, บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์, ซานิ นิภาภรณ์, เม้ง ชัยวัฒน์, แตน ราตรี, ตู้ พงษ์ภัทร, อุ๊ย เดอะคอมเมเดี้ยน, อาท รณชัย, เจ๊แมน เตี๋ยวกะเทย, น้ำเพชร อิสรีย์, ซิต จิรัฎฐ์ โชติวัตรภัทรสิริ, นิ จิราภรณ์ ริดตะขบ, บอล ชาญณรงค์ อยู่เจริญกิจ, สิน ภาสกร ทองน้อย ร่วมด้วยนักแสดงหน้าใหม่จากค่าย ดราก้อนฟิล์ม ป๊อก กิตติพันธุ์ ปั้นตะกั่ว, บาส ธนพล อยู่เจริญกิจ, เบน ปิยธิดา พวงแก้ว และ ริชชี่ ปราบดา สระทองอ่อนคิวไฮไลท์เป็นหน้าที่ของ นีโน่ รัฐบาล Exclusive Producer ควงคู่มากับโปรดิวเซอร์คนเก่ง ครูมิ้งค์ เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร ผู้กำกับฯ เสนาเพชร-ฃ พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ควงนางเอกของเรื่อง “เมเบิ้ล สิริวลี” ส่วนคิวฟินเนอรี่ “โบว์ กัญธนัช” ผู้อำนวยการสร้าง ควง “นิว ฐิติภูมิ” พระเอกสุดคิวบ์ ปิดท้ายพรมแดงเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นฮอลล์!!!เปิดเวทีอย่างเป็นทางการด้วย ดีเจ.มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร พิธีกร ร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร ทีมงานเบื้องหน้า เบื้องหลัง และเหล่านักแสดงครบทีมที่มาพูดคุยถึงความสนุกของเรื่อง จนมาเป็นหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรัก “Endpresso ปณิธานหวานน้อย” ที่มีรสชาติกลมกล่อมที่คอหนังต้องไม่พลาด พร้อมปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปหมู่บนเวทีสำหรับ “Endpresso ปณิธานหวานน้อย” เป็นเรื่องราวของ โอ (เมเบิ้ล สิริวลี) ผ่านได้ด้วยความน่าเบื่อหน่าย และยิ่งวันนี้มันยิ่งร้ายจนเธอโดนไล่ออกจากงาน แถมความสัมพันธ์คลุมเครือระหว่างเธอกับ เบนซ์ (นิว ฐิติภูมิ) ยิ่งผลักให้สาวหวานน้อย ต้องหนีไปสุดหล้าฟ้า ไกล จากราชบุรี มาถึงเชียงราย ชีวิตเธอนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง ในฐานะ ผู้ช่วยจัดงานอีเวนท์ศิลปะ เพื่อซัพพอร์ต ทัด (โน่ ภูวเนตร) ศิลปินอาร์ตทอยชื่อดัง กับตัวซีเครท ที่เขาได้มอบให้กับ โอ กลายเป็นปัญหาที่นำ พาความว้าวุ่นหัวใจให้กับเธอ รวมไปถึงเบนซ์ ที่ดั้นด้นออกเดินทาง เพื่อทวงถามความหมายของรักแท้กับ โอ หากชีวิตเป็นดั่งกาแฟ ความรักของโอก็คงไม่ต่างกับ เอสเปรสโซหวานน้อย แต่หอมกรุ่นด้วยความผูกพันไปรับความกลมกล่อมกับทุกรสชาติของ “Endpresso ปณิธานหวานน้อย” หนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรัก ได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์!!!!