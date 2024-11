สานฝันเป็นจริง!! “กระแต อาร์สยาม” ทุ่มงบ 7 หลัก เนรมิตห้องแต่งตัว-ตู้โชว์กระเป๋าสุดหรู ทำแฟนๆ ตาลุกวาว

ขยันทำงานตัวเป็นเกลียวเพื่อสานฝันตัวเองซะหน่อย สำหรับนักร้องสาวขาแดนซ์สุดแซ่บอย่าง “กระแต อาร์สยาม” ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ขอทุ่มเงินสร้างห้องแต่งตัว และทำชั้นวางกระเป๋าที่เธอยอมทุ่มงบถึง 7 หลัก เพื่อให้ออกมาสวยหรูหราอลังการโดยงานนี้สาว "กระแต" ก็ได้เผยคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า... “#ดูให้จบน้าาาาา MY WALK-IN CLOSET!! Once a dream, now my reality. #ห้องแต่งตัวในฝัน ที่ “ไม่ใช่ฝัน” ของเด็กเพ้อๆ คนนึง แต่วันนี้เราทำมันได้แล้วววววว Grateful for my patience, determination and dedication in this journey.ทุกความสำเร็จ ต้องใช้เวลา…… อย่าลืมว่าความฝันมันไม่มีวันหมดอายุ ขอเพียงแค่เราไม่ลืมที่จะบอกกับตัวเอง ว่าเราฝันอะไรไว้บ้าง แล้วพยายามมันอีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง!! ขอส่งพลังใจให้กับทุกความฝันนะคะ”งานนี้ทำเอาแฟนๆ ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความเก่ง ความปังของสาวกระแตกันยกใหญ่