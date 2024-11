มงความสำเร็จ 2 ปีซ้อน! ผู้บริหารแบรนด์ “Beauvy Collagen” คุณโบว์ กัญธนัช คว้ารางวัลในการประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ “THBA 2024

ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ 2 ปีซ้อนสำหรับแบรนด์ “Beauvy Collagen” ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลสุขภาพผิว บริหารงานโดย CEO ตัวแม่ชื่อดัง “คุณโบว์ กัญธนัช กิตติถิรธรรม” ผู้บริหาร “บริษัท บิววี่ ดี ว่า จํากัด” เจ้าของแบรนด์ “Beauvy Collagen” ที่เดินทางมารับรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง "THBA 2024 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024" ณ EnCo Terminalซึ่งงานประกาศรางวัล “THBA 2024 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024” เป็นงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่การันตีความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามของประเทศไทย ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยความร่วมมือกันระหว่าง “คุณก้อง อรรฆรัตน์ นิติพน” พิธีกรชื่อดังผู้คว่ำหวอดในวงการธุรกิจความงาม และสุขภาพ ที่จับมือกับ “คุณทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” ผู้บริหาร บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส ที่ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แบบครบวงจร ให้กับทางแบรนด์ชื่อดังหลายๆ แบรนด์ มายาวนานกว่า 20 ปีโดยงาน “THBA 2024 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024” ยังมีเหล่าคนบันเทิงแถวหน้า และนักธุรกิจชื่อดัง อาทิ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, มาย ณภศศิ, ติช่า กันติชา, นุ้ย สุจิรา, กาละแมร์ พัชรศรี, บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์, ฟลุ๊ค กะล่อน และ เอแคลร์ จือปาก