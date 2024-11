Awakening Bangkok 2024 กลับมาปลุกไฟย่าน เติมไฟคน ฉายแสงให้เขตพระนครสว่างไสวด้วยไฟสร้างสรรค์ 8-17 พฤศจิกายน 2567

คณะผู้จัดงานเทศกาล Awakening Festivals ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ, โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, เครื่องดื่มชเวปส์, มารีเมกโกะ ไทยแลนด์, สีฟ้า ตลอดจนพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จับมือสร้างปรากฏการณ์แห่งแสงสีกับเทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลประจำปีของกรุงเทพฯ ที่กลับมาปลุกเขตพระนครให้สว่างไสวด้วยไฟแห่งแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์อีกครั้ง ภายใต้ธีม “One Light, One Rises | ปลุกไฟย่าน เติมไฟคน” ระหว่างวันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2567เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลประจำปีของกรุงเทพฯ “Awakening Bangkok 2024” กลับมาจัดอีกครั้งเป็นปีที่ 7 ในธีม “One Light, One Rises | ปลุกไฟย่าน เติมไฟคน” ฟื้นคืนชีวิตให้ย่านเก่า เติมไฟและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน โดยต่อยอดความสำเร็จจากปี 2023 จัดงานในเขตพระนครเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จัดแสดงศิลปกรรมไฟและศิลปะดิจิทัล 36 ชิ้น ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ตื่นตาตื่นใจ เชื่อมั่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกให้มาเยี่ยมชมเทศกาลได้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้กระจายไปยังชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้คึกคัก ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าตามเป้าหมายผู้อำนวยการเทศกาล Awakening เปิดเผยว่า “เราเชื่อว่าศิลปกรรมไฟและดิจิทัลไม่เพียงแต่ปลุกฟื้นย่านเก่า แต่ยังช่วยเติมไฟ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนด้วย Awakening Bangkok 2024 จึงกลับมาในธีม ‘One Light, One Rises | ปลุกไฟย่าน เติมไฟคน’ โดยปีนี้เป็นปีที่ 7 ของ Awakening Bangkok และเป็นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นในเขตพระนคร หลังจากเมื่อปี 2566 การจัดงานใน 3 เส้นทางหลัก ถนนสนามไชย บำรุงเมือง และเฟื่องนคร ได้รับการตอบรับเกินคาดหมาย มียอดผู้เข้าชมสูงที่สุดนับตั้งแต่จัดงานมา ปีนี้เราจึงขยายเส้นทางไปยังพื้นที่สามยอด โดยแบ่งเป็น 4 เส้นทางเชื่อมต่อกัน เพื่อบอกเล่า 4 ธีมย่อย ได้แก่ Sustainability, Prosperity, Inclusivity และ Positivity ซึ่งจัดแสดงศิลปกรรมไฟและศิลปะดิจิทัลรวม 36 ชิ้น จากผลงานของนักออกแบบไทยและต่างชาติ รวมถึงนิสิตและนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย โดยมีจุดแสดงหลัก ได้แก่ ยอดพิมานริเวอร์วอล์ก, ตลาดยอดพิมาน, มิวเซียมสยาม, สวนสราญรมย์, แพร่งภูธร, ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และสวนรมณีย์นาถ”ทั้งนี้ Awakening Bangkok 2024 นับเป็นอีกครั้งที่ภาครัฐและเอกชนผนึกกำลังร่วมกันเนรมิตที่สุดของเทศกาลแห่งแสงสีขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเติมสีสันให้กับเมือง รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะในเขตพระนคร ทำให้มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าเดิมและก่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนมากขึ้นในระหว่างจัดงาน สะท้อนให้เห็นถึงพลังของศิลปะที่สามารถเข้าถึงผู้คนโดยไร้ขีดจำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ทุกครั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเทศกาลแสงสี Awakening Bangkok ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวที่สนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรม จึงนับเป็นหนึ่งในเทศกาลเมืองที่สำคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่ดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนกรุงเทพฯ มากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง สร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างเมือง ชุมชน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเมืองด้วยกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์”รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “การจัดกิจกรรรม Awakening Bangkok นอกจากเป็นการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวหลักที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์และความร่วมสมัย ยังเป็นอีกหนึ่งการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทาง เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในและชั้นนอก กระตุ้นการใช้จ่ายและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจได้ทั่วถึงทุกสินค้าท่องเที่ยว และทุกกลุ่มเป้าหมาย”นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เสริมว่า Awakening Bangkok เป็นเทศกาลที่มีเอกลักษณ์และนำเสนออัตลักษณ์ของเมืองได้อย่างสร้างสรรค์ เข้าถึงง่ายขึ้น และมีความทันสมัย รวมทั้งในปีนี้มีธีมที่นำเสนอการโอบรับความเท่าเทียม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ภาครัฐต้องการเน้นย้ำตามนโยบายเป็นจุดหมายปลายทางที่โอบรับความหลากหลาย (Inclusive Destination) ทีเส็บเชื่อมั่นว่า Awakening Bangkok 2024 จะยังคงยืนหยัดเป็นเทศกาลที่เปี่ยมศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนและคนในพื้นที่ ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อไปสู่การเป็นเทศกาลนานาชาติได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่จุดหมายที่โดดเด่นในการจัดงานเทศกาลระดับโลก“หนึ่งในนโยบายของทีเส็บคือการปั้นงานเทศกาลไทยไปสู่เวทีระดับโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมยกระดับเศรษฐกิจไทย ซึ่ง Awakening Bangkok ถือเป็นเทศกาลที่มีศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในงานเทศกาลของไทยที่น่าจับตาและมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่เทศกาลระดับนานาชาติได้” นายภูริพันธ์ กล่าวนอกจากนี้ Awakening Bangkok 2024 ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรภาคเอกชนมากมาย อาทิ โตโยต้า ซึ่ง ณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มองว่าการร่วมสนับสนุนให้เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลประจำปีของกรุงเทพฯ ครั้งนี้เกิดขึ้น จะสร้างสีสันยามค่ำคืนให้ย่านเก่าในเขตพระนครเปล่งประกายยิ่งขึ้น โดยทางโตโยต้าได้นำรถยนต์ YARIS ATIV NIGHTSHADE เฉดสีใหม่ Cement Grey ในสไตล์สปอร์ต พรีเมียม มาร่วมจัดแสดงพร้อมผลงานแสงและเสียง “NIGHTSHADE To The Future” ที่ร่วมสร้างสรรค์กับกลุ่มศิลปิน “Saturate Designs” เพื่อจุดประกายให้ทุกคนได้เป็น “Be Shadesetter” ไปด้วยกันด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด โคคา-โคล่า ประจำประเทศไทย เมียนมา และลาว ตัวแทนเครื่องดื่ม “ชเวปส์” ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง เผยว่า “ชเวปส์” เป็นแบรนด์เครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ที่โดดเด่นด้วยรสชาติอันหลากหลายและมีเอกลักษณ์ พร้อมมอบประสบการณ์แปลกใหม่อย่างมีสไตล์ให้กับกลุ่มคนที่ชอบออกไปสังสรรค์และแสวงหาความตื่นเต้น ซึ่งสอดรับกับกลุ่มเป้าหมายของเทศกาล Awakening Bangkok ซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ “ชเวปส์” จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่ 2”โดยในปีที่ 2 นี้ “ชเวปส์” ได้ร่วมรังสรรค์ช่วงเวลาแห่งความเซอร์ไพรส์และโมเมนต์สุดจอยด้วยชิ้นงานแสดงที่จะเติมแรงบันดาลใจใหม่ๆ ไว้ 2 จุดใหญ่ และพร้อมเสิร์ฟรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวของ “ชเวปส์” รสชาติใหม่ ‘บลัด ออเรนจ์ ทับทิม โซดา สูตรไม่มีน้ำตาล’ ให้ผู้บริโภคได้ลองตลอดทั้งงาน และ “ชเวปส์” ยังเตรียมมอบกิจกรรมพิเศษ #BORNSOCIALCLUBPARTY ปาร์ตี้ลับรูปแบบใหม่ ณ จุดแสดง “ชเวปส์” ที่ยอดพิมานริเวอ์วอล์ก ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน ซึ่งปาร์ตี้นี้จะได้สองแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ “ชเวปส์” มาร่วมเนรมิตโมเมนต์สุดจอยให้กับแฟน ๆ และผู้เข้าร่วมงานในวันสุดท้าย วันที่ 17 พฤศจิกายน เป็นพิเศษอีกด้วยที่พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือการร่วมสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลของแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ดังจากฟินแลนด์ อย่าง Marimekko ในเทศกาล Awakening Bangkok 2024 โดย ธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนจิรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Awakening Bangkok 2024 โดยในปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของลายพิมพ์ดอกอูนิกโกะของ Marimekko ลายดอกสีสันสดใสที่ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ แต่ยังเป็นตัวแทนของศิลปะที่มีความหมายลึกซึ้ง สะท้อนถึงความเรียบง่ายของธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว ทางแบรนด์จึงร่วมกับ Alternate Reality Studio นำเสนอลายดอกอูนิกโกะในรูปแบบดิจิทัล ฉายบนผิวอาคารมิวเซียมสยาม ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เช่นเดียวกับการฉายลายดอกอูนิกโกะบนแลนด์มาร์กสำคัญในหลายประเทศทั่วโลก เป็นการสะท้อนถึงการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมที่ไร้พรมแดนการร่วมงาน Awakening Bangkok 2024 ครั้งนี้ยังสะท้อนพันธกิจของธนจิราในการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม ผมเชื่อว่างานในปีนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสศิลปะในมิติใหม่ ๆ ผสานกับบรรยากาศอันทรงคุณค่าของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย”และอีกหนึ่งผู้สนับสนุนหลักอย่างแบรนด์ร้านอาหาร สีฟ้า (SEE FAH) ก็พร้อมจะเปิดไฟให้กับย่านเก่าในเขตพระนครร่วมกับ Awakening Bangkok 2024 โดย ดร.นิษฐา รัชไชยบุญ นันทขว้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สีฟ้ากรุ๊ป เผยถึงกิจกรรมที่จะนำมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าชมงานว่า “ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษ เป็นครั้งแรกที่ทาง สีฟ้า ได้ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และเสน่ห์ในแบบเฉพาะตัว อย่างงาน Awakening Bangkok ซึ่งมีแนวคิดจัดขึ้นเพื่อเป็นการปลุกฟื้นคืนชีวิตให้ย่านเก่า เพราะทางทีมงานเชื่อว่าศิลปกรรมไฟและดิจิทัลไม่เพียงแต่ปลุกฟื้นย่านเก่า แต่ยังช่วยเติมไฟ สร้างแรงบันดาลใจ และชุบชีวิตทุกสิ่งให้กลับมาสีสัน เช่นเดียวกับ SEE FAH ที่เป็นสีสันความอร่อยของทุกคนมากว่า 88 ปี และในงานนี้ สีฟ้า ก็พร้อมจะเป็นสีสันใหม่ๆ เป็นความสบายใจให้กับทุกคนอีกครั้ง เราจึงตั้งใจเปิด SEE FAH The Blue Rest นำเมนูใหม่สุด Exclusive มาเสิร์ฟให้ชิมครั้งแรกก่อนใคร พร้อมกิจกรรมสนุกและโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และเติมเต็มสีสันให้เทศกาลไฟ มา Awakening Bangkok ครั้งนี้อย่าลืมแวะ SEE FAH The Blue Rest นะคะ รับรองคุณต้องใจฟู"เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลประจำปี “Awakening Bangkok 2024” เปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรี! ระหว่างวันที่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. เชิญมาเดินชมย่านเก่าในมุมใหม่ที่ถูกปลุกอีกครั้งด้วยแสงไฟและศิลปะดิจิทัล ตลอด 10 ค่ำคืน กับหลายพิกัดบนเส้นทางถนนสนามไชย บำรุงเมือง เฟื่องนคร และย่านสามยอด โดยสามารถเดินทางได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (สถานีสนามไชยและสถานีสามยอด) แล้วมาปลุกไฟย่าน เติมไฟคน เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจไปด้วยกันกับ Awakening Bangkok 2024