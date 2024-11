เมื่อ “ณิชชา” x “ณิชา” กับ คอลเลคชั่น “Tuscan Dreams” My Only Sunshine X Nychaa

เจ้าของแบรนด์เปิดตัวคอลเลคชั่น Tuscan Dreams รับ Autumn-Winter Collaboration ในโดยร่วมมือกับ “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” นักแสดงสาวที่มีความสดใส เท่ห์ ร่าเริง และแอบมีความเซ็กซี่ โดยใช้เวลาในการทำคอลเลคชั่นนี้นานถึง 1 ปีเต็ม“เรามีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะเริ่มทำคอลเลคชั่นนี้ จนเราออกคอลเลคชั่น “Sea Sun Anne Sand” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก คุณแอน ทองประสม ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี เราก็คุยกับคุณณิชามาอย่างต่อเนื่องจนมาลงตัวในการออกแบบคอลเลคชั่นนี้ ซึ่งเหมาะสำหรับช่วงหน้าหนาว หรือ Autumn-Winter พอดี ณิชชา กล่าว พร้อมขยายความว่า “คอลเลคชั่นนี้ยังคงความเป็น My Only Sunshine ที่มีความสดใสมาก ๆ ร่าเริง เท่ห์ ซึ่งเป็นบุคลิกและซิกเนเจอร์ ของ My Only Sunshine เพิ่มเติมเข้ามาคือ ความน่ารัก ที่แอบเซ็กซี่ ซึ่งเป็นบุคลิกของคุณณิชาผ่านการออกแบบเนื้อผ้า ลวดลายของผ้า และแพทเทิร์น (Pattern) ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์และจุดแข็งของเรา โดยเลือกใช้โทนสีแบบพาสเทล ฟ้า ขาว ชมพู ครีม และครั้งนี้แบรนด์ได้เพิ่มสีพิเศษ คือ สีม่วง และเขียวพาสเทล ซึ่งเป็นคู่สีที่แบรนด์เองไม่เคยใช้มาก่อน ทำให้คอลเลคชั่นนี้มีความพิเศษถึง 14 Looks 21 items ที่มาตัดกันอย่างลงตัว นอกจาก ชุดเดรส กางเกงเลย์ กางเกงขาสั้น เสื้อครอปแล้ว ยังมีไอเท็มพิเศษเพื่อต้อนรับช่วง Winter กับเสื้อ Cardiganด้านนักแสดงสาว กล่าวถึงความร่วมมือกับ My Only Sunshine ในการออกแบบคอลเลคชั่น สำหรับ Autumn-Winter ในชื่อ “Tuscan Dreams Collection” ว่า ส่วนตัวรู้จักกับคุณแนตมานานแล้ว และเป็นลูกค้าประจำของแบรนด์อยู่แล้ว พอคุณแนตชวนให้มาทำคอลเลคชั่นนี้ร่วมกันด้วยกันก็ยินดีมาก ๆ ค่ะ และมีการพูดคุยกันมาเป็นระยะ ๆ จนออกมาเป็นคอลเลคชั่นแบบที่เห็น “ความเป็นณิชาในคอลเลคชั่นนี้ คือ เป็นคนชอบลายดอกไม้เล็ก ๆ ชอบความสดใส ซึ่งแบบที่ออกมาในแต่ละชุดทั้ง 15 Looks 21 items ทั้งกระโปรง เดรส กางเกงเลย์ กางเกงขาสั้น เสื้อครอป และเสื้อคาร์ดิแกน มีลวดลายและเฉดสีในแบบที่ณิชาชอบทั้งหมด เป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้จริงในทุก ๆ วัน เป็นชุดที่ใส่แล้วคล่องตัวได้ง่าย มีความเป็น Casual ที่มีความหวาน สดใส แต่ก็แอบมีความเซ็กซี่ อยู่ในตัว ซึ่งก็คือตัวของ ณิชาที่สะท้อนออกมาในคอลเลคชั่นนี้ ณิชาชอบทุกชุดที่ผ่านการออกแบบ ทำให้สาว ๆ สามารถมิกซ์แอนด์แมทได้ง่าย และเชื่อว่าทุกคนจะชอบเหมือนกัน เพราะทุกชุดถูกออกแบบมาให้ใส่สบาย และมีสีสันพร้อมรับกับหน้าหนาวที่กำลังมาถึงด้วยค่ะ”เป้าหมายขยายฐานกลุ่มลูกค้าสู่ Young Gen ในขณะที่คุณแนตกล่าวเพิ่มเติมถึงคอลเลคชั่น Tuscan Dreams ใน My Only Sunshine X Nychaa ว่า คอลเลคชั่นนี้เป็นคอลเลคชั่นปิดท้ายของปี 2567 ที่มั่นใจว่า จะสามารถขยายฐานลูกค้าของ My Only Sunshine ได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ประสบความสำเร็จสร้างยอดขายเติบโตขึ้นมากในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หลังจากที่เปิดตัวคอลเลคชั่น “Sea Sun Anne Sand” ที่ร่วมคอลแลปกับคุณแอน ทองประสม ไปเมื่อเดือนมีนาคม ส่วนตัวมั่นใจว่าคอลเลคชั่นต้อนรับ Autumn-Winter “My Only Sunshine X Nychaa” จะเป็นคอลเลคชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของเรา และสามารถขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่ม Young Generation ได้มากขึ้นโดยลูกค้าของ My Only Sunshine เป็นกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 20-45 ปี ในขณะที่แผนในปี 2568 แนต กล่าวว่า เป็นปีที่จะเห็น My Only Sunshine มีการทำธุรกิจร่วมกับแบรนด์ หรือบุคคล อื่น ๆ มากขึ้น โดยยังเน้นความเป็น My Only Sunshine ในฐานะที่เราเป็นดีไซน์เนอร์แบรนด์ เน้นเสื้อผ้าสไตล์ Resort Wear สามารถสวมใส่ได้แบบสบายในทุก ๆ โอกาส มีความเท่ห์ สมาร์ท ดูดี สดใส มีเสน่ห์ เซ็กซี่ ในราคาที่จับต้องได้ (Affordable Price) เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับเนื้อผ้า ผิวสัมผัส (Texture) ลวดลาย และแพทเทิร์น ในการตัดต่อลวดลาย ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเป็นเสื้อผ้าสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้มีแผนที่จะเข้าร่วมในงานแฟชั่นโชว์มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ และอาจจะมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมี 2 สาขาที่ สยามเซ็นเตอร์ และ เซ็นทรัลเวิล์ดข้อมูลการติดต่อและติดตามช่องทางของแบรนด์ ได้ที่- Instagram : Myonlysunshine.official- Line Official : @myonlysunshine- Tel. 091-956-4659หรือทาง Online- Lazada- Shopee- Line Shopและสัดส่วน 30-40% มาจากช่องทาง offline ที่- Comma and 1Fl., CentralwOrld- Absolute Siam 1Fl., SiamCenter- PlayHouse 1Fl., Central Sriracha Chonburiรวมทั้งการทำ Pop Up ไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศในแต่ละเดือน โดยที่คอลเลคชั่นล่าสุด My Only Sunshine X Nychaa จะมีการทำ Pop Up ที่ Pro2B 2Fl., Central Phuket (1 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2567)แนตกล่าวทิ้งท้ายว่าที่เปิดตัว และเปิดจำหน่ายทุกช่องทางในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ณ Helix Garden ชั้น 5 เอ็มควอเทียร์ ทาวเวอร์ A เป็นคอลเลกชั่นที่หวังว่าทุกคนจะสนุก เอ็นจอย และตื่นเต้นไปกับ Autumn-Winter ที่กำลังมาถึงนี้ ทั้งสีสัน ความสดใส น่ารัก ซุกซน แต่แอบเซ็กซี่ ในแบบของ “ณิชา” ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ได้ทั้งช่องทาง Online Lazada, Shopee, Line Shop, และ Pop Up ประจำทั้งสองสาขา และพื้นที่ Pop Up Pro2B 2Fl., Central Phuket ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2567)