“ALLY” ปล่อยของจัดเต็มโชว์เปิดเวทีอินเตอร์ TATE MCRAE

เวทีลุกเป็นไฟตั้งแต่เปิดเวทีกับศิลปินมากความสามารถศิลปินจากค่าย 411 Music ที่ถูกรับเชิญเป็น Opening Act ให้ศิลปินอินเตอร์เจ้าของเพลงดัง Greedy, It's ok I'm ok สุดไวรัล ในคอนเสิร์ต TATE MCRAE THINK LATER WORLD TOUR 2024 ที่เกิดที่ยูโอบี ไลฟ์ เอ็มสเฟียร์ สร้างความฮือฮาให้เหล่าแฟนคลับจัดเต็มร้อง-เต้นที่เตรียมมาเป็นพิเศษเพื่อเวทีนี้ โดยแอลลี่ขนเพลงฮิต อย่าง How To Love,No matter What I do, ZiGZaG, Heartbeat,Make It Hot,Boys like you และเพลงใหม่ที่พึ่งปล่อยไปอย่างเพลง OH MY!