ปีนี้ปังไม่หยุด !! เจี๊ยบ พิจิตตรา คว้ารางวัล “ผู้ที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลทางด้านความโด่งดังในประเทศไทย” ในงานพิธีมอบรางวัล 2024 Thailand Headlines Person of the Year Awards

เป็นนักแสดงมากฝีมือที่ถูกยกให้เป็นเพชรแท้แห่งวงการบันเทิงไทยอีกคนหนึ่งเลยทีเดียว สำหรับ “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอคือนักแสดงหญิงแถวหน้าที่ได้รับการชื่นชมยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งของวงการบันเทิง ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็สามารถทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นงานละครเจี๊ยบก็ทำได้ดีไร้ติ ตีบทแตกกระจุยถึงใจคนดู แต่ตัดภาพมาที่นอกจอโทรทัศน์ เจี๊ยบ จะเป็นสาวหวาน เป็นนางฟ้าเดินดิน ชอบช่วยเหลือผู้คนเสมอพร้อมยังสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนใน #ความเจี๊ยบ ที่ใครเห็นก็เป็นต้องตกหลุมรักวินาทีนี้การันตีได้เลยไม่มีใครไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อ เจี๊ยบ พิจิตตราโดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ณ IMPACT Forum Hall 4 เจี๊ยบ พิจิตตรา สมกับเป็นเพชรแท้แห่งวงการบันเทิงไทย ได้ขึ้นรับรางวัล 2024 Thailand Headlines Person of the Year สาขาวัฒนธรรมและบันเทิง “ผู้ที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลทางด้านความโด่งดังในประเทศไทย” มาครองได้อย่างภาคภูมิใจ ซึ่งรางวัลนี้คัดเลือกจากคณะกรรมการในงาน Thailand Headlines person of the Year และเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับงานพิธีมอบรางวัล 2024 Thailand Headlines Person of the Year Awards กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง เพื่อมุ่งเน้นการยกย่องบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของไทย แต่ยังเป็นการเปิดฉากงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน พร้อมทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และอิทธิพลระหว่างประเทศของไทยให้ขยายไปทั่วเอเชียและทั่วโลก