Dermatige X Quantum จัดใหญ่สุดปังห้างแตกกลางสยามสแควร์วัน “แม็ค-วิว –เจมีไนน์-โฟร์ท” ทึ่งนวัตกรรมความงามสุดล้ำดูแลสภาพผิวทุกมิติ

หนึ่งในคลินิกผู้นำนวัตกรรมแห่งความงามที่ได้มาตรฐานระดับสากลและกำลังมาแรงในขณะนี้ Dermatige Aesthetics (เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์) สถาบันความงามโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การบริหารงานของ นายแพทย์ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี และ นายแพทย์ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค ซึ่งโดดเด่นเป็นที่รู้จักจนได้รับฉายาว่า หอสมุดแห่งชาติ เพราะสามารถตอบคนถามได้อย่างรอบรู้มีผู้ติดตามหลายล้านคน โดยมีความตั้งใจส่งต่อความสวยให้กับคนไทยทุกคน พร้อมใส่ใจผลลัพธ์ของลูกค้าทุกขั้นตอนด้วยความจริงใจ ตามสโลแกน “อยากมีหมอเป็นเพื่อน” จนทำให้ Dermatige Aesthetics ครองใจได้รับการยอมรับในฐานะสถาบันเสริมความงามยอดฮิตติดอันดับ 1 ใน 10 คลินิกเสริมความงามที่ดีที่สุดของประเทศไทย ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วภายใน 2 ปี พร้อมขยายถึง 5 สาขาทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ทีมแพทย์ผู้บริหาร Dermatige Aesthetics ยังมุ่งมั่นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเสริมความงามใหม่ ๆ ยกระดับการบริการอยู่ตลอดเวลาล่าสุดจับมือกับ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล สถาบันความงามชั้นนำของเมืองไทย จัดงาน “Dermatige X Quantum Be The best With the best สวยที่สุดในแบบฉบับตัวเองกับนวัตกรรมหัตถการที่ล้ำที่สุด” สร้างเซอร์ไพรส์ปรากฏการณ์ครั้งใหม่สุดปังกับการเปิดตัวแนะนำ Ultraformer MPT(อัลตร้าฟอร์เมอร์ เอ็มพีที) และ Volnewmer (โวลนิวเมอร์) เครื่องมือทางการแพทย์ความงามนวัตกรรมใหม่ทรงพลัง ด้วยประสิทธิภาพด้านการยกระดับและฟื้นฟูสภาพผิว ด้วยความถี่ขั้นสูงสุดในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเซอค ซังยุบ (Mr.Seok Sangyup) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ สยามสแควร์วันโดย นายแพทย์ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี (หมอต่อ) ผู้บริหาร Dermatige Aesthetics ได้กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมานอกจากเราจะใส่ใจความต้องการของลูกค้า, ความปลอดภัย คัดสรรนวัตกรรมที่ทันเทรนด์ความงามแล้ว เรายังให้ความสำคัญในเรื่องให้บริการลูกค้าเหมือน “อยากมีหมอเป็นเพื่อน Dermatige Aesthetics สวยกว่าหมอ ก็คือคุณ” คนไข้จะบอกกับเราเสมอว่าที่เลือกมาที่นี่ เพราะต้องการดูดีแบบคุณหมอ และทุกโปรแกรมที่เรานำเข้ามาให้ลูกค้าใช้บริการล้วนผ่านการทดสอบ จากทีมเเพทย์ Dermatige Aesthetics แล้วว่าปลอดภัย คุ้มค่าในราคาที่สามารถจับต้องได้ และเห็นผล สำหรับลูกค้าเรานำเสนอ ความงามในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายให้ความจริงใจตอบโจทย์ลูกค้าได้ ทุกครั้งที่มา Dermatige ไม่ใช่แค่สวยแต่มีความสุข ความบันเทิงในชีวิตประจำวัน เหมือนมีคุณหมอเป็นเพื่อน ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการตลอด นอกจากนั้นเราได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ ลงทุนกับนวัตกรรมใหม่ตลอด พร้อมทีมแพทย์ที่คำนึงถึงผลลัพธ์ของลูกค้าจนเกิดการบอกต่อและแนะนำกันมาจนถึงทุกวันนี้”ด้าน นายแพทย์ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค (หมอกลาง) ผู้บริหาร Dermatige Aesthetics กล่าวเสริมว่า “คลินิกของเราได้จับมือกับบริษัท ควอนตั้ม ในการอัปเกรดวงการความงามด้วยเทคโนโลยีจากเกาหลีที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งนวัตกรรมใหม่ทั้ง 2 เครื่องนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องปัญหาของผิวพรรณคือ Ultraformer MPT เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยกกระชับผิวอีกรูปแบบหนึ่งทั้งเรื่องของการยกกระชับหน้า ลดริ้วรอย พร้อมสลายไขมันที่ผิวได้ภายในเครื่องเดียว, Volnewmer เป็นการช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ให้ผิวฉ่ำเด้งกระชับ เต่งตึงหลังใช้ ไม่ต้องทนเจ็บ ไม่มีเอฟเฟกต์ หลังทำ หน้าเรียวขึ้น ซึ่งทั้ง 2 เครื่องเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ที่ Dermatige Aesthetics เราสามารถให้บริการแบบครบครัน เสิร์ฟความต้องการที่หลากหลาย และสามารถมาใช้บริการที่เดียว แก้ได้ครบ จบทุกปัญหากวนใจ มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติความงามสะท้อนความต้องการโจทย์ใหม่ๆของลูกค้า”สำหรับ นายเซอค ซังยุบ (Mr.Seok Sangyup) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ควอนตั้มฯรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเครื่องมือทางการแพทย์ด้านความงามด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยมีประสิทธิภาพจากเกาหลี นำมาใช้บริการในคลินิกและเห็นความสำเร็จการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Dermatige Aesthetics ขอขอบคุณ Dermatige Aesthetics ที่ให้การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ด้านความงามของบริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) ด้วยดีตลอดมา สำหรับเครื่อง Ultraformer MPT, Volnewmer ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อตอบโจทย์การฟื้นฟูสภาพผิวทุกเพศ ทุกวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมที่สุด โดยเฉพาะ Volnewmer เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ตอบโจทย์สำหรับคนยกกระชับใบหน้า และการได้ซุปเปอร์สตาร์เกาหลีคนดังอย่างคิมซูฮยอนมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ Volnewmer ได้ช่วยกระตุ้นการตลาดและยอดจำหน่ายเครื่องในเมืองไทยได้เป็นอย่างดี”ไฮไลต์บรรยากาศวันงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น พร้อมเหล่าดารา-นักแสดง คู่รักสุดหวาน 2 คู่ “วิว วรรณรท - แม็ค วีรคณิศร์” และ “มายด์ ณภศศิ – สงกรานต์” รวมทั้งแขกรับเชิญสุดพิเศษฉายาคู่จิ้นห้างแตก “เจมีไนน์ นรวิชญ์ - โฟร์ท ณัฐวรรธน์” นอกจากนั้นยังมีเหล่าเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ ชื่อดัง อาทิ “เอิ๊ก” พรหมพร ยูวะเวส, ญาณิน นิธิกานต์ หรเวชกุล, จูน ดุจดรินทร์ เกษรบัว ฯลฯ มาแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองและผิวพรรณ รวมทั้งเผยถึงการใช้บริการที่ Dermatige Aesthetics การใส่ใจและจริงใจในการให้บริการ เปรียบเสมือนมาปรึกษาเรื่องความสวยความงามกับเพื่อน จึงทำให้รู้สึกสบายใจและอุ่นใจทุกครั้งที่เข้ารับบริการสามารถเข้ามาปรึกษาดูแลตัวเองและฟื้นฟูสภาพผิวให้ดูอ่อนวัย ด้วยนวัตกรรมใหม่สุดล้ำ Ultraformer MPT, Volnewmer ได้แล้ววันนี้ที่ Dermatige Aesthetics สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Dermatige Aesthetics ทุกสาขา หรือ FACEBOOK : Dermatige Aesthetics, IG : Dermatige_Aesthetics และ Tiktok : Dermatige Official