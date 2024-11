“น้ำตาล” เพลีย ลูกอีช่างแคป ยันไม่ได้ติ “โอปอล” ให้กำลังใจคว้ามงฯ 3

ทำเอาสาวถึงกับเอ่ยปากว่าเกิดแต่กับกู หลังโดนด่าว่า เป็นลูกช่างติ เพียงเพราะไปแนะนำเรื่องการติดขนตา ให้กับสาวมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024 ที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวของการประกวด Miss Universe 2024 ที่ประเทศเม็กซิโก โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ (7 พ.ย. 67) ในงานเปิดตัว New Collection “My Only Sunshine X Nycha” ณ Helix Garden ชั้น 5 เอ็มควอเทียร์ น้ำตาลก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ยืนยันว่าไม่ได้ติ แค่ลองเสนอความคิด เพราะยังไงก็ให้กำลังใจน้องอยู่แล้ว พร้อมฝากถึงคนที่รอให้เคาะคนมงฯ ว่า ปีนี้อย่าคาดหวัง ที่ผ่านมาอาจจะแค่ฟลุ๊ค“ได้ติดตามนิดๆ หน่อยๆ ค่ะ เพราะเราทำงานทุกวันด้วย เลยยังไม่ได้ติดตามจริงจัง ก็ได้เห็นบางลุค เพราะน้องต้องโพสต์ลงไอจี จะเห็นว่ามีลุคไหนบ้าง ก็ดูเหมาะกับน้องดี ทำถึง เราก็ต้องให้กำลังใจ จริงๆ แล้วคนก็ถามว่า น้องเป็นยังไงบ้าง เราก็แค่ลองเสนอๆ ไปว่า ถ้าเราลองทำให้แฟชั่นกว่านี้ ติดขนตาเล็กๆ น้อยๆ คือน้องเป็นคนตาเล็ก ถ้าติดให้ตาโตมากขึ้น มันจะได้ดูไม่เหนื่อย“ลั่นเกิดแต่กับกู คิดไว้แล้วต้องมีคนไม่เข้าใจจุดประสงค์”ก็ Birthday but with me ไง (เกิดแต่กับกู) ก็คิดอยู่แล้วแหละ เพราะตอนนั้นพูดไปก็บอกว่า เดี๋ยวดู เดี๋ยวมีแม่อีช่างแคป ก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ตินะ เราให้กำลังใจ น้องทำออกมาดีอยู่แล้ว เพราะทุกอย่างทำออกไป มันก็ต้องมีการกรูมมิ่งกัน คุยกันของสไตล์ลิสต์ของตัวน้องเอง เพื่อจะทำแต่ละลุค เพราะว่าต้องมีตารางออกมาว่า ต้องไปทำอะไรบ้าง จะใส่ลุคไหนยังไง ก็อาจเป็นสิ่งที่เขาคิดมาแล้ว เราก็ให้น้องเอ็นจอยกับการแต่งหน้ามากขึ้นเฉยๆ เผื่อน้องอยากสนุกไปทุกๆ วัน จะได้ไม่น่าเบื่อ แต่งเดิมๆ เพราะเราก็เป็นกำลังใจ เราก็อยากได้มงฯ 3 ถ้าไม่อยากได้คงไม่ออกมาเชียร์ออกมาพูดเนอะ”บอกกะเทยใจเย็นๆ ติได้แต่อยู่ในความพอดี ให้กำลังใจน้องดีกว่า“จริงๆ ก็ติได้แหละ อะไรที่สมควรพัฒนาต่อไปได้ ก็ติได้ แต่อยู่ในความพอดี ให้กำลังใจน้องดีกว่า เพราะคนไปโน่นมันเหนื่อยจริงๆ นะ ตื่นแต่งหน้าเอง ทำอะไรเองทุกอย่าง ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกัน กะเทยใจเย็นๆ (เหนื่อยไหม รบกับกะเทย?) อ๋อ ไม่เหนื่อยค่ะ เพราะไม่อ่าน (หัวเราะ)”ภาพรวมตอนนี้น้องดูแฮปปี้ ไม่อยากให้เครียด“น้องก็ดูสนุกดีนะคะ ดูน้องแฮปปี้ก็โอเค เราก็ส่งกำลังใจในทุกๆ วัน เพราะว่ารู้ว่าน้องเหนื่อยแน่นอน เคยเจอน้องอยู่ที่งานรองเท้า บอกน้องว่าไม่ต้องเครียดเลย ปล่อยจอยสนุกๆ ไป ในทุกๆ วันของเราดีกว่า ไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอก ห่วงตัวเองก่อน น้องเขาก็เต็มที่ ทุกคนที่ไปยังไงต้องหวังมงฯ 3 อยู่แล้ว เขาต้องทำเต็มที่ในทุกๆ วันของเขา อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องมากกว่า”ยกมือไหว้อย่าคาดหวัง ปีนี้ยังไม่ได้เคาะใคร ที่ผ่านมาอาจจะแค่ฟลุ๊ค“เอาจริงนะ บางทีมันแค่อาจจะฟลุ๊ค แต่ยังไม่ได้ดูจริงจัง ไว้ดูค่อยว่ากัน อย่าเพิ่งด่านะๆ (แต่ว่าโพลมีแน่?) ไม่รู้ แต่คนถามหนูตลอด บางทีหนูก็อาจจะมั่วๆ ไปแล้วมันตรง คืออย่าคาดหวังกับหนู (ยกมือไหว้) ขอร้อง ไม่งั้นจะกลายเป็น เกิดแต่กับกู”ส่งกำลังใจให้ “โอปอล” เพื่อคว้ามงฯ 3 ให้ประเทศ“ขอให้น้องสมหวัง และขอให้คนไทยสมหวังกับการรอคอยมงฯ 3 ของเรา เพราะว่าเราก็อยากมีโมเมนต์ไปถึงจุดฝั่งฝันของเรา อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจ แล้วก็เชียร์สายสะพายไทยแลนด์ของเราด้วย เพราะน้องและทีมงานทำเต็มที่ อยากให้ส่งกำลังใจให้น้องเยอะๆ”