ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดตัวแคมเปญ 'Make Your Moments Merry' ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขช่วงปลายปี 2567

บริษัทบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักระดับหรูแถวหน้าของภูมิภาค ประกาศเปิดตัวแคมเปญสำหรับเทศกาลวันหยุดช่วงปลายปี 2567 ภายใต้ชื่อ "Make Your Moments Merry" ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างความทรงจำอันแสนพิเศษให้กับแขกผู้เข้าพักกับโรงแรมในเครือ ทั้ง 4 แบรนด์ ได้แก่ อมารี, โอโซ่, ชามา และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ด้วยเป้าหมายในการกระตุ้นความต้องการที่พักในช่วงเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึง แคมเปญ Make Your Moments Merry มอบส่วนลดสูงสุด 20% จากอัตราค่าห้องพักปกติ พร้อมส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีก 10% ให้กับสมาชิก ONYX Rewards โปรโมชั่นนี้มุ่งเป้าไปที่นักเดินทางระยะไกล (Long Haul) นักท่องเที่ยวในภูมิภาค (Regional) รวมถึงในประเทศ โดยเปิดให้จองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 6 มกราคม 2568 และสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 มกราคม 2568จุดเด่นของแคมเปญ:•ส่วนลดสูงสุด 20% จากราคาที่พักที่ดีที่สุดในระหว่างที่ทำการจอง•ส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10% สำหรับสมาชิกออนิกซ์ รีวอร์ด (ONYX Rewards)•การเข้าร่วมกิจกรรมและงานอีเว้นท์พิเศษที่โรงแรมจัดขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในช่วงวันหยุดและการเฉลิมฉลองที่เป็นเอกลักษณ์และน่าจดจำให้กับแขกผู้เข้าพักคนสำคัญMake Your Moments Merry มุ่งที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลายประการตลอดช่วงเทศกาลวันหยุดซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการที่พักสูง แคมเปญนี้มีเป้าหมายในการกระตุ้นความต้องการในการจองห้องพักให้กับทุกโรงแรมในเครือออนิกซ์ฯ ในช่วงเทศกาล รวมถึงเพื่อเพิ่มรายได้จากการจองผ่านทุกช่องทางการจอง ซึ่งรวมไปถึงแพลตฟอร์ม Brand.com ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agencies หรือ OTAs) หลักๆ และการจองกับทางโรงแรมโดยตรงเป้าหมายหลักของแคมเปญนี้ คือ การเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) และการวางตำแหน่งโรงแรมในเครือที่มีครอบคลุมอยู่ในหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นเยี่ยมสำหรับการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปลายปี ซึ่งจะสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจมิรู้ลืมให้กับแขกผู้เข้าพัก ออกนิกซ์ฯ มุ่งหวังที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มองหาที่พักที่สวยงามและสะดวกสบายสำหรับทริปช่วงวันหยุด และต้องการสร้างความทรงจำดีๆ กับครอบครัวและเพื่อนฝูงผ่านกิจกรรมและอีเวนต์สุดพิเศษต่างๆ ที่แต่ละโรงแรมนำเสนอโรงแรมในเครือของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีความพร้อมอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนสบายๆ ริมชายหาด การพักผ่อนวันหยุดหรือเลี้ยงสังสรรค์ในเมือง แขกผู้เข้าพักจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อยกระดับประสบการณ์วันหยุด อาทิ อาหารค่ำมื้อพิเศษในคืนวันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส พร้อมการเยี่ยมเยียนจากซานตาคลอส การเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีอย่างสนุกสนาน พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่น่าตื่นตาตื่นใจ จิบชายามบ่ายกับชุดอาฟเตอร์นูน ที สุดพิเศษเฉพาะสำหรับช่วงเทศกาล กิจกรรมเรียนทำขนมสำหรับครอบครัว งานกาลาดินเนอร์อันหรูหรา และเทศกาลดนตรี โดยมั่นใจว่าแต่ละกิจกรรมจะสร้างความทรงจำให้กับแขกผู้เข้าพักได้อย่างมิรู้ลืม ทำให้ช่วงวันหยุดพักผ่อนช่วงเทศกาลเป็นช่วงเวลาแห่งความพิเศษและเปี่ยมมนตร์ขลัง (กิจกรรมแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงแรม)ยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า "Make Your Moments Merry ไม่ใช่แค่โปรโมชั่นเท่านั้น แต่เป็นเสมือนคำเชิญในการมาร่วมเฉลิมฉลองวันหยุดส่งท้ายปีกับเราและสร้างความทรงจำที่แสนพิเศษที่โรงแรมในเครือของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เรารู้สึกภูมิใจที่ได้นำเสนอทั้งคุณค่าที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงดังกล่าว"ทั้งนี้แต่ละแบรนด์มีแท็กไลน์ที่มีความโดดเด่นชัดเจน ซึ่งจะช่วยเน้นย้ำถึงบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์และข้อเสนอที่หลากหลายของแต่ละแบรนด์ ในขณะที่ยังสอดคล้องไปกับแคมเปญ Make Your Moments Merry ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของตนได้ อีกทั้งยังช่วยให้แน่ใจได้ว่าแคมเปญนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพัก ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์และประสบการณ์พิเศษที่ช่วยเสริมสร้างความโดดเด่นในแต่ละแบรนด์ได้เป็นอย่างดี●อมารี (Amari) – 'Make Your Amari Moments Merry': ต้อนรับแขกผู้เข้าพักด้วยการบริการที่อบอุ่นและบรรยากาศที่สดใสและมีสีสัน เพลิดเพลินไปกับจิตวิญญาณแห่งเทศกาลด้วยการเข้าพักที่น่ารื่นรมย์และอาหารเมนูพิเศษที่มีให้เลือกอย่างมากมาย●โอโซ่ (OZO) – 'Must-book. Merry. Moments.': นำเสนอที่พักที่ทันสมัยและสะดวกสบาย โดยเน้นที่การเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ และความสะดวก เพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างมีสไตล์และมีสีสัน ผสานกับอาหารอร่อยที่เลือกได้อย่างจุใจ นับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสนุกสนานและรสชาติที่แสนอร่อย สร้างประสบการณ์การพักผ่อนในช่วงวันหยุดที่น่าจดจำอย่างแท้จริง●ชามา (Shama) – 'Make Your Moments Merry at Shama': ให้บริการเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ที่ทันสมัยและมีสไตล์ในทำเลสำคัญๆ พร้อมบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเฉลิมฉลองกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว●โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence ) – 'Make Your Moments Merry': สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำในช่วงเทศกาลกับการจิบชายามบ่าย (Afternoon Tea) และอาหารเลิศรสระดับกูร์เมต์ ให้กับนักเดินทางที่มีรสนิยมที่ลุ่มลึกMake Your Moments Merry โดยออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มอบส่วนลดสูงสุด 20% จากอัตราค่าที่พักที่ดีที่สุด ณ เวลาที่ทำการจอง และสมาชิก ONYX Rewards จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% (เฉพาะห้องพักหรือห้องพักพร้อมอาหารเช้า) จองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 6 มกราคม 2568 และสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 สิทธิ์การรับโปรโมชั่นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการจอง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป: https://www.onyx-hospitality.com