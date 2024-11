ครอบครัวสุขสันต์ “ปุ้มปุ้ย-กวินท์” ควง “น้องไซอัลบลู” เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่ OR Space รามคำแหง 129 ศูนย์รวมความสุขใกล้บ้าน

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับสาขาใหม่ล่าสุดที่รามคำแหง 129 ภายใต้บรรยากาศสุดอบอุ่นและเปี่ยมด้วยสีสัน โดยมีครอบครัวคนดังควงคู่กับสามีพร้อมลูกน้อยร่วมสร้างความสดใสในงานเปิดตัวอย่างเป็นกันเอง โดยได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(OR) และผู้อำนวยการใหญ่ OR พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนจากร้านค้าพันธมิตร ร่วมในพิธีอย่างคับคั่งคุณดิษทัต เปิดเผยว่า OR Space รามคำแหง 129 เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ไม่เพียงตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ แต่ยังผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างกลมกลืน จากการตั้งใจคัดสรรสินค้าคุณภาพสูง ร้านอาหารยอดนิยม และบริการที่เข้าถึงง่าย พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทุกคนในระแวกใกล้เคียงได้ใช้พักผ่อนร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ OR ในการสร้างสถานที่ที่ผูกพันกับชุมชนรอบข้าง ให้เป็นมากกว่าศูนย์การค้า แต่ยังเป็น ‘พื้นที่ใกล้บ้านที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่’ภายในงานยังมีไฮไลต์พิเศษที่ครอบครัวดูวาลได้มาร่วมพูดคุยถึงมิติใหม่ของศูนย์การค้า “OR Space” กับการเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ ตั้งแต่การเป็นคุณพ่อคุณแม่สายแอคทีฟ ที่ต้องการพื้นที่ที่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว คุณพ่อกวินท์และคุณแม่ปุ้มปุ้ยกล่าวถึงการใช้เวลาในสถานที่ที่ทั้งคู่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน ทั้งโซนร้านกาแฟที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและทำงานในที่เดียวกัน โซนอาหารจากแบรนด์ต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์สุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว รวมถึงพื้นที่เปิดและมุมพักผ่อนซึ่งเหมาะสำหรับสมาชิกตัวน้อยได้สนุกสนาน มีพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้วิ่งเล่นเสริมพัฒนาการ พร้อมร่วมแชร์โมเมนต์ความสุขและประสบการณ์การใช้ชีวิตสไตล์ครอบครัว กับคอนเซ็ปต์การช้อปปิ้งแบบ Convenience Mall พื้นที่ที่อบอุ่นและครบครันสำหรับทุกความต้องการสำหรับ “OR Space รามคำแหง 129” ครบครันเพื่อชีวิตคนเมือง โดดเด่นด้วยดีไซน์สไตล์ใหม่ของร้าน Uniqlo Roadside สาขาแรกในไทยที่ถอดแบบมาจากญี่ปุ่น เพิ่มเติมด้วยแบรนด์ชั้นนำในเครือ OR ไม่ว่าจะเป็น Café Amazon, found & found, Pacamara และ Otteri รวมถึงสถานีชาร์จ EV Station PluZ ที่มีจุดชาร์จไฟฟ้าถึง 6 ช่องจอด พร้อมบริการหลากหลายจากพันธมิตร อาทิ ร้านอาหาร หวังฝูข้าวต้มปลา ราดหน้าฟาไฉ และโซนพักผ่อนเพื่อสุขภาพอย่าง The One Relax & Spa ร้านขายยา Fascino และแว่นท็อปเจริญ ตลอดจนพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชน ตอกย้ำแนวคิด “All Lifestyle Pulse, Community Heartbeat” เป็น พื้นที่ความสุข ครบทุกไลฟ์สไตล์ ใกล้บ้านคุณพลาดไม่ได้! โปรโมชันเปิดตัวสุดคุ้มที่ OR Space รามคำแหง 129 เพียงสะสมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการภายในโครงการครบ 800 บาท รับฟรี! ครีมอาบน้ำ Melsavon หรือครบ 500 บาท รับโฟมล้างหน้า S-Select Clay Facial Cleansing Foam พร้อมรับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท เพื่อใช้ในร้าน found & found เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 399 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 - 1 ธันวาคม 2567อย่ารอช้า! พบกับความอบอุ่นในแบบไลฟ์สไตล์ครอบครัวพร้อมความสะดวกสบายได้ที่ OR Space รามคำแหง 129 สัมผัสมิติใหม่แห่งการช้อปปิ้งใกล้บ้านคุณ