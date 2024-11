EM DISTRICT เปิดตัว “มิวอ้อน ณณณ - เมจิ ณัชชา” แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ พร้อมโชว์ชุดพิเศษสุดอลังจากศิลปินชื่อดัง “ต้าห์อู๋ – รัดเกล้า” ในงาน EM DISTRICT LA BELLE et LE BEAU 2024

เอ็ม ดิสทริค โดยศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ เนรมิตค่ำคืนอันแสนพิเศษกับงานกาล่าสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “EM DISTRICT LA BELLE et LE BEAU 2024” (เอ็ม ดิสทริค ลา เบล เอ เลอ โบ 2024 ) ภายใต้คอนเซ็ปต์ THE GRAND DEBUT OF GRACE AND GLAMOUR เผยโฉม 16 หนุ่มสาวตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยแพชชั่น มีคาแรกเตอร์อันโดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมและสร้างอินสไปเรชั่นให้คนรุ่นใหม่พร้อมเปิดตัว “EM STELLAR” Membership Program ด้วยที่สุดแห่งพริวิเลจสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัลภายในงาน “EM DISTRICT LA BELLE et LE BEAU 2024” ได้เนรมิต SPHERE HALL ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ให้เป็นพระราชวังฝรั่งเศสอันหรูหราในรูปแบบ Immersive ที่ทันสมัย พร้อมการแสดงเปิดฟลอร์เต้นรำในชุด “LA DANSE DE LA BEAUTÉ” จาก 8 สาว LA BELLE และ 8 หนุ่ม LE BEAU นำโดย เมจิ - ณัชชา ไชยพะยอม สาวมากความสามารถจากวง ALALA และ มิวอ้อน - ณณณ นามปีติ นักร้องหนุ่มสุดฮอตจากวง ATLAS ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแพชชั่น มีคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่พร้อม โชว์ชุดพิเศษจากศิลปินเสียงทรงพลัง อย่าง ต้าห์อู๋ - พิทยา แซ่ฉั่ว และ รัดเกล้า อามระดิษ ที่มาร่วมขับร้องบทเพลงอันไพเราะร่วมกับวงออร์เคสตร้า ได้แก่เพลง Die With Smile, Feeling good และ Can’t Help Falling In Love ฯลฯ เรียกเสียงปรบมือและสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาร่วมงานโดยบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และกำลังใจจากทั้ง 16 ครอบครัว เหล่าสาวเดบูตองส์รุ่นพี่ ซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง อย่าง มาร์กี้ – ราศรี บาเล็นซิเอก้า, เจเจ - กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม,ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช และกรณ์ ณรงค์เดช พร้อมแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คน ที่มาร่วมให้กำลังใจทั้ง 16 หนุ่มสาวในค่ำคืนอันแสนพิเศษครั้งนี้ร่วมกันนอกจากนี้ ได้เปิดตัว “EM STELLAR Membership Program” โปรแกรมสมาชิกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยการเรียนเชิญลูกค้าที่มีอายุในระหว่าง 18 - 30 ปี ร่วมเป็นสมาชิก 100 คนแรก เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ สิทธิพิเศษสำหรับทดลองขับรถซูเปอร์คาร์, บริการที่จอดรถโซนพิเศษ, งานปาร์ตี้วันเกิดกับลักชัวรีแบรนด์ดัง, สิทธิพิเศษจาก PP GROUP และ PACIFICA GROUP, สิทธิพิเศษจากร้านอาหารภายใน EM WONDER, สิทธิพิเศษในการร่วมชมคอนเสิร์ต หรือ MEET & GREETS กระทบไหล่ดารา - ศิลปินชื่อดังระดับโลกที่ UOB LIVE, การชมภาพยนตร์รอบ VIP รวมถึงรับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ เอ็ม ดิสทริค ฯลฯพบกับสิทธิพิเศษและบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายจาก “เอ็ม ดิสทริค” ได้ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : EMPORIUM EMQUARTIER และ EMSPHERE at EM DISTRICT หรือ LINE OFFICIAL : @EMDISTRICT