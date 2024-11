"มีน - นิว - กุ้งพลอย" นำทีมคนบันเทิง ร่วมคณะผู้จัดเปิดงาน World Film Festival of Bangkok 2024 สุดยิ่งใหญ่

"มีน พีรวิชญ์ - นิว ฐิติภูมิ - กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ - มะเดี่ยว ชูเกียรติ" นำทีมคนนบันเทิงร่วมเปิดงาน "World Film Festival of Bangkok 2024" พร้อมเปิดม่านฉาย "ภาพยนตร์ อรุณกาล" หนังเปิดเทศกาลจากฝีมือคนไทย ที่กวาดเสียงวิจารณ์ยอดเยี่ยมจากเวทีโลก พร้อมทัพหนังเด็ดอีกนับ 100 เรื่องทั่วโลก ตั้งแต่ 7-17 พ.ย. 2567 ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เวิลด์ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อกระตุ้น "Soft Power" ด้านภาพยนตร์ให้แก่ประเทศไทยสู่สากลกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่อง สำหรับ "World Film Festival of Bangkok" หรือ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 กับห้วงเวลาของการชมหนังเด็ด หาชมยาก แน่นด้วยคุณภาพ คัดสรรจากทั่วโลก ที่การันตีมากับรางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งรวบรวมมาให้ชมกันในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-17 พ.ย. 2567 ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เวิลด์ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อกระตุ้น "Soft Power" ด้านภาพยนตร์ให้แก่ประเทศไทยสู่สากล ผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย ได้ขยายเครือข่ายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายโอกาสในการตลาดภาพยนตร์นานาชาติ และให้ผู้ชมได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรม ผ่านเนื้อหาของภาพยนตร์จากนานาประเทศ พร้อมกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ "World Film Festival of Bangkok" ยังถูกยกย่องให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหล่าคอหนังจึงไม่ควรพลาดสำหรับงานเปิด "World Film Festival of Bangkok 2024" หรือ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16 นั้นจัดขึ้นอย่างอลังการในระดับสากล ณ ชั้น 7 - 8 โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤษศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ภายใต้คอนเซปต์ "New Horizon" สื่อถึงการมองไปสู่การแสวงหาขอบฟ้าใหม่ๆ บ่งบอกถึงการก้าวเดินสู่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในอนาคต นำทีมโดยทัพนักแสดง - ผู้กำกับ คนเบื้องหลัง ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ที่ร่วมตบเท้า มาแสดงความยินดี เดินอวดโฉมบนพรมแดงที่ลากยาวร่วม 100 เมตร อาทิ มีน พีรวิชญ์ , นิว ฐิติภูมิ , กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ , นีญ่า มากีลา , ดีแลน ไบร์อันท์ , วิน ธนัท , ไมเคิล พฤทธิ์ , กัญวรา พุ่มช่วย , เเทมมี่ กมลพร , ฮากีม ดลภาวิจิตร , สินชัย เอื้ออัครวงศ์ , ข้าวฟ่าง มิสแกรนด์ตรัง , ต้นกล้า นิปุณ, โจเซฟ ภามธาม,จุง ฉัตริน ,ฟลุ๊ค หัสวรรษ,ตองลี ฐิตินันท์ ,เก่ง ภาณุวัฒน์, บาส ธนพล, ริชชี่ ปราบดา, เสนาเพชร พุฒิพงศ์, มะเดี่ยว ชูเกียรติ, อนุชา บุญยวรรธนะ , ราสิเกติ์ สุขกาล, Josie Ho, Conroy Chan Chi-chung , Asha Magarati, Tony Bui เป็นต้น พร้อมโดยคณะผู้จัดงาน และพันธมิตรที่สนับสนุน "World Film Festival of Bangkok 2024"ช่วงพิธีการ เปิด "World Film Festival of Bangkok 2024" อย่างเป็นทางการเปิดด้วย VTR คำกล่าวจากคุณแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถึงจุดประสงค์หลักของการจัดงานดัน "ซอฟต์ พาวเวอร์ ภาพยนต์ไทยสู่เวทีนานาชาติ" และต่อด้วยคอนเซ็ปต์งานเทศกาลในครั้งที่ 16 นี้ "New Horizons" ที่สื่อถึงการมองไปสู่การแสวงหาขอบฟ้าใหม่ๆ บ่งบอกถึงการก้าวเดินสู่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในอนาคต "คุณฉาย บุนนาค" ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้น "คุณสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล" รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กล่าวเปิดงานพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16"World Film Festival of Bangkok 2024" ยังคงเน้นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพจากทุกทวีปทั่วโลกมากกว่า 100 เรื่อง จากกว่า 35 ประเทศ มานำเสนอแก่ผู้ชมชาวไทย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอภาพยนตร์จากผู้กำกับรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกที่มีผลงานโดดเด่น รวมถึงผลงานภาพยนตร์ไทยจากผู้กำกับไทยรุ่นใหม่ที่มีความน่าสนใจ อาทิ The Lost Princess Thailand, Happyend (Japan), Poojar, Sir (Nepal, United States, Norway), All We Imagine as Light (Nepal, United States, Norway, Luxembourg), Mongrel (Taiwan, Singapore, France), Grand Tour (Portugal, Italy, France), Harvest (United Kingdom, Germany, Greece, France, United States), Shambhala (Nepal, France, Norway, Turkey, Hong Kong, Taiwan, United States, Qatar), April (Georgia, Italy, France), Viet and Nam (France, Switzerland, Lichtenstein, Vietnam), Rivulet of Universe - มันดาลา"อรุณกาล"คือภาพยนตร์ไทยที่ถูกฉายเป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาล "กานต์" ศิวโรจณ์ คงสกุล นั่งแท่นกำกับและเขียนบทภาพยนตร์อรุณกาล และ น.ส. พิมพกา โตวิระ โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ นับว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีในเวทีโลก อย่าง เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซาน เซบาสเตียน สเปน (San Sebastian Film Festival 2024) และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน เกาหลีใต้ (Busan International Film Festival)สำหรับ "World Film Festival of Bangkok 2024 หรือ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2567 ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้ที่สนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่www.worldfilmbangkok.com หรือ FacebookPage: World Film Festival of BangkokInstagram: WorldFilmBangkok#worldfilmbangkok#เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานคร#WFFB2024 #เทศกาลภาพยนตร์ #กรุงเทพมหานคร