Rabbit Moon เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการบันเทิงไทย เปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของปี 2568

"บริษัท แรบบิท มูน คอร์ปอเรชั่น จำกัด" ผู้นำด้านดนตรีและความบันเทิงกับค่ายเพลงสำหรับวัยรุ่น รวมถึงธุรกิจบันเทิง และการจัดการศิลปิน ได้แถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจ ของปี 2568 ณ EM Tower, G Floor @ Emsphere โดยมีคนบันเทิง อาทิ DaruNi, Lumi, POPPY C., sweezdream และ Turbo4Wds มาร่วมในงานแถลงข่าวเปิดโชว์ด้วยศิลปินจาก Rabbit Moon Music กับ 2 หนุ่ม "Turbo4Wds" กับเพลง introvert (คุยแค่กับเธอ) เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ตามมากับโชว์ของเกิร์ลกรุ๊ปสาวมาแรง "DaruNi" โชว์ร้องโชว์สเต็ปเต้นกับเพลง LET ME BE YOUR BOY ปิดท้ายด้วยสาวฮอต "POPPY C." กับเพลงฮิตติดหู Try Me (ลองดู)"คุณเมธวิน อังคทะวานิช" CEO Rabbit Moon Corporation Limited กล่าวว่า "เราตั้งใจให้ปี 2568 เป็นปีที่ Rabbit Moon ไม่เพียงแค่สร้างความประทับใจในการจัดงาน แต่ยังต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดการเข้าร่วมคอนเสิร์ตและงานบันเทิงให้เป็นมากกว่าการแสดงดนตรีแบบเดิมๆ ประเดิมด้วย “มิวสิก เฟสติวัล” ใหญ่ Rabbit To The Moon 2025 Presented by The Concert Application กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี”“ปีแรก 2568 นี้ จะได้พบกับ ศิลปิน K-Pop อันดับต้นๆ และมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก ในเกาหลี และในไทย ได้แก่ Baekhyun EXO นักร้องเสียงนุ่ม ผู้กุมหัวใจสาวๆ, Zico แร็ปเปอร์เจ้าของเพลงฮิต Any song และ Summer Hate, The Rose วงดนตรีอินดี้ร็อค ที่ได้รับความนิยมทั่วเอเชีย, POW วงบอยแบนด์ ที่มีสมาชิกชาวไทยอย่าง "ยอร์ช ยงศิลป์", Kep1er เกิร์ลกรุ๊ปสาวสวย เจ้าของเพลงฮิต WA DA DA และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายวงที่เตรียมประกาศรายชื่อให้ทราบกันเร็วๆนี้ โดยจะเป็นคอนเสิร์ตเกาหลีที่ "ดีที่สุด" และจะถูกจัดเป็น Annual event ประจำทุกปี พร้อมสร้างประสบการณ์ให้กับแฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับศิลปิน รวมถึงการแสดงในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนกับ "5 HOURS NONSTOP FESTIVAL" 5 ชั่วโมง เต็มอิ่ม กำหนดจำหน่ายบัตร แบบ “Early bird” วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ทาง The Concert Application”"คุณณภัชชา เจริญพิทักษ์ศิลป์" Sales & Business Development Director of Rabbit Moon Corporation Limited เสริมต่อว่า "นอกจากคอนเสิร์ตในประเทศไทยแล้ว เรายังเป็นผู้นำด้านการจัดคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศ พร้อมมอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ชมและศิลปิน เป็นการสร้างคอมมูนิตี้ใหม่สำหรับแฟนเพลง โดยมีแผนจัดคอนเสิร์ตยาวไปถึงสิ้นปี ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยว คอนเสิร์ตรวมศิลปิน หลากหลายแนว รับรองว่าปี 2568 จะต้องได้ยินชื่อของ Rabbit Moon ตลอดทั้งปีเลยค่ะ"“สำหรับภาคการส่งออกความบันเทิงสู่ต่างประเทศ Rabbit Moon เตรียมพร้อมในการจัดคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศ มุ่งสร้างประสบการณ์บันเทิงให้กับแฟน ๆ ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อปักธงเป็นผู้นำด้านการจัดคอนเสิร์ตระดับโลก และในส่วนของศิลปินไทย เราก็ยินดีที่จะผลักดัน กับการจัดคอนเสิร์ตส่งออกศิลปินไทยเพื่อแสดงโชว์ที่ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ที่ยังไม่ขอเผยรายละเอียด เก็บไว้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ ให้รอติดตามกันต่อไป”