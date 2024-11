OL Atelier จัดงาน Grand Opening สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เผยนิยามใหม่แห่ง Haute Living (โอต์ลีฟวิ่ง) การใช้ชีวิตแบบพิถีพิถัน ผ่านดีไซน์ ศิลปะ ดนตรี และรสชาติอาหาร

ก้าวสู่ปีที่ 11 อย่างสง่างาม Olivia Living (โอลิเวีย ลีฟวิ่ง) แบรนด์ผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน พร้อมแล้วที่จะเปิดประตูสู่ OL Atelier โชว์แกลลอรี่เฟอร์นิเจอร์จากอิตาลีระดับอัลตร้าลักชัวรี่ ด้วย DNA ของแบรนด์ที่มุ่งเน้นการ "คัดสรร เลือกสรร สร้างสรรค์" ประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้า โดย 3 ผู้บริหารหญิงมากความสามารถ คุณสายรุ้ง ภวานุรักษ์ (CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คุณอัจจิมา รุ่งโรจน์ธนทวี (Sales Director ผู้อำนวยการฝ่ายขาย) และคุณสรญา วิโรจน์เมฆาวณิชย์ (Executive Director ผู้อำนวยการบริหาร)ล่าสุด “OL Atelier” (โอแอล อะทิลิเย่) จัดงาน Grand Opening สุดเอ็กซ์คลูซีฟ หลังจาก ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวแบรนด์ Tumidei และ Meridiani ไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีเหล่านักแสดง เซเลบริตี้ และดีไซน์เนอร์ชื่อดัง มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, ปริญ สุภารัตน์, พิชญ์นาฏ สาขากร, มิลิน ยุวจรัสกุล, ศิลป์ศุภา โชติวิจิตร, ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์, อัครวัชร คงสิริกาญจน์, อรรถพร คบคงสันติ, ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง, อัญชลี เลิศสุวรรณรัชต์ และอีกมากมายCurated Experiences: ประสบการณ์เหนือระดับภายในงานพบกับประสบการณ์ Curated ที่ผสมผสานศิลปะ ดนตรี และรสชาติอาหารไว้อย่างลงตัว อาทิ Live Performance Art โดยศิลปินป๊อปอาร์ตระดับโลก Rudy Meyer (รูดี้ เมเยร์) และการแสดงดนตรีโอเปร่า "โอมจงรวย" โดย พัดชา ชนุดม มา ร่วมสัมผัส 4 ประสบการณ์ Curated ที่ OL Atelier ตั้งใจคัดสรร เลือกสรร และสร้างสรรค์ ขึ้นเป็นพิเศษ สร้างความประหลาดใจและตอกย้ำความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ดังนี้● Curated Art: ป๊อปอาร์ตกับความ 'subtle' ที่ไม่เคยมีมาก่อน พบกับผลงานศิลปะ one-of-a-kind "Icons, Now and Then" โดยศิลปินป๊อปอาร์ตชื่อดังระดับโลก รูดี้ เมเยร์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นสดๆ ในงานเปิดตัว ผลงานชิ้นนี้จะท้าทายทุกความคาดหมาย ด้วยการตีความใหม่ของศิลปะป๊อปอาร์ตอย่างละเมียดละไมในทุกๆ ขั้นตอน● Curated Music: ดื่มด่ำกับเสียงเพลง "โอมจงรวย" ในเวอร์ชั่นโอเปร่าสุดคลาสสิค ขับร้องโดย พัชชา ชนุดม (เทพสามตา) บทเพลงที่เคยเป็นไวรัลกับมิติใหม่ในการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเป็นไทยและตะวันตก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์!● Curated Food: ลิ้มลองอาหารที่ไม่ได้มีเพียงรสชาติอร่อย แต่ยัง curated ให้เกิดสิ่งใหม่โดยการนำอาหารไทยผสมผสานกับอาหารอิตาเลียน ทั้งการจัดเรียงคอร์ส รวมถึงวิธีการทานในแบบต่าง ๆ สัมผัสรสชาติที่ทวิสต์ (twisted) กลมกล่อมระหว่างเอกลักษณ์ของอาหารไทยและภาพลักษณ์แบบตะวันตก● Curated Journey: สัมผัสประสบการณ์ในแต่ละมิติที่ถูกออกแบบไว้อย่างพิถีพิถัน ผ่าน sequence ของงานที่เปรียบเสมือนแผนที่นำทาง (route map)"OL Atelier" : นิยามใหม่แห่ง Haute Living"OL Atelier" ไม่ใช่เพียงแค่โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ แต่คือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ที่จะพาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของการอยู่อาศัย สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่ง Haute Living (โอต์ลีฟวิ่ง) การใช้ชีวิตแบบพิถีพิถัน ผ่านดีไซน์ ศิลปะ เสียงเพลง และรสชาติ ที่จะเติมเต็มทุกความรู้สึกและสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืม พบกับสองแบรนด์ดังจากอิตาลี Tumidei และ Meridiani ที่ OL Atelier ภูมิใจนำเสนอเป็นพิเศษ● Tumidei: เฟอร์นิเจอร์แกลเลอรี่แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านซิสเต็มเฟอร์นิเจอร์ (System Furniture) โดยเฉพาะตู้เสื้อผ้าและวอล์คอินโคลเซ็ต (Walk-in closet) โดดเด่นด้วยดีไซน์ฟังก์ชันที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายและนวัตกรรมล้ำสมัยควบคุมการผลิตด้วยระบบ AI● Meridiani: สัมผัสปรัชญา "Quiet Luxury" ในการตกแต่งบ้าน ที่เน้นความเรียบหรู สง่างาม และเหนือกาลเวลา ผ่านการใช้วัสดุคุณภาพสูงสุดอย่างประณีตร่วมสัมผัสกับนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตด้วยตนเองได้ที่ เฟอร์นิเจอร์แกลอรี่ “OL Atelier” สุขุมวิท 39 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-18:00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11:00-19:00 น. หรือติดต่อได้ที่โทร: 096 880 9898, 02 096 5589 เว็บไซต์ www.olivia-living.com Line OA: @olivialiving Facebook: OL ATELIER https://www.facebook.com/OLAtelier IG: ol_atelier