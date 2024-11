อ.ต.ก. โปรโมท “ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 2567” หนุนเศรษฐกิจ ดันรายได้เกษตรกร ส่งเสริมท่องเที่ยว

​​นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวถึง อาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงด้านการตลาด โดยพัฒนาพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยง ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ณ บริเวณก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช ให้เป็นพื้นที่สำหรับแสดงสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้า สร้างช่องทางการจำหน่าย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ให้แก่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร​​ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวเพิ่มเติมถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ว่า ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทย ส่งเสริมผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้บริโภค ส่งเสริมความรับรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง และยังเป็นศูนย์รวมในการเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรคุณภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการส่งออกอีกด้วย​​ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร อ.ต.ก. ได้ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์อาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) โดยมีเป้าหมายสนับสนุนภาคการเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงกับกลไกตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งและมั่นคงในอาชีพ เกิดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ มีการสร้างเครือข่าย ปลูกฝังแนวคิดในการวางแผนการผลิต เพิ่มฐานลูกค้าตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี​​​องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง โดย อ.ต.ก. ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2567 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง โดยภายในงานจะพบกับสินค้าเกษตรคุณภาพเกรด Premium มากมาย คัดสรรโดย อ.ต.ก. เป็นสินค้าเหมาะกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพทุกท่าน ทั้งสินค้าออแกนิค สินค้าเกษตรอินทรีย์ ความ Healthy ที่เลือกได้ จำนวน กว่า 20 ร้านค้า และอาหารอร่อยๆ น่าทานมากมาย และยังมีกิจกรรม เวิร์กช็อป-สร้างอาชีพ แก่ผู้ที่สนใจทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นทุบสีดอกไม้ลงบนผ้า, ผ้าย้อมครามธรรมชาติ, เทียนเจล, เทียนหอม, ถ่ายโอนสีใบไม้ลงผ้า และสร้อยคอ-ที่ห้อยโทรศัพท์จากลูกปัด และพิเศษที่สุด องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดใหญ่ ลดราคาไข่ แผงละ 65 บาท จำนวนจำกัด วันละ 200 แผง ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และยังมีส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้า 200 บาทขึ้นไป และยังมีรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย อย่าพลาด 22 – 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 – 20.00 น. เท่านั้น