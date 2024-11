สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ ดรีมทอย จัดมหกรรม “กันพลา” ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ฉลองครบรอบ45 ปีกันดั้ม ในงาน “BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION 2024”

สิ้นสุดการรอคอยของสาวกกันพลา เมื่อ บริษัท ดรีมทอย จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายของเล่นและโมเดลสะสมภายใต้แบรนด์ BANDAI จากประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการร่วมกับ สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีและเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่เนรมิตพื้นที่จัดงานประจำปีรวม 11 วัน ใน 2 พื้นที่ กับงาน “BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION 2024” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fun to Build” พร้อมฉลองครบรอบ 45 ปี กันดั้ม ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2567 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน และงาน “GUNPLA Builders World Cup in Thailand (GBWC) 2024” ระหว่างวันที่ 13-17พฤศจิกายน 2567 ณ เอเทรียม 1 สยามเซ็นเตอร์สำหรับพิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ธนพล และ กฤตรี กิจเลิศไพโรจน์ ผู้บริหารจาก บริษัท ดรีมทอย จำกัด ร่วมด้วยผู้บริหารจาก Bandai Namco Asia มาซาโตะซาโต้, ชูซูเกะ โยเนะโมโตะ, ผู้บริหารสยามพารากอน โสภิดา กิติโกมลสุข และผู้บริหารสยามเซ็นเตอร์ เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ โดยมีศิลปินหนุ่มสาวกกันพลา ภู-ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล (ภูธัชชัย BUS) มาร่วมเผยความชอบของโมเดลสะสมและความสนุกภายในงานด้วย ซึ่งนอกจากแฟน ๆ จะได้ตื่นตากับหุ่นกันดั้มสูงกว่า 3 เมตร เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 45 ปีกันดั้มแล้ว ยังได้สร้างสรรค์โมเดล และสนุกไปกับกิจกรรมพิเศษมากมาย พร้อมสัมผัสประสบการณ์ครั้งใหม่ครบทุกความต้องการ• “BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION 2024” ระหว่างวันที่ 7-17พฤศจิกายน 2567ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอนงานที่รวบรวมความเป็นสุดยอดกันพลา โมเดลระดับโลกจากญี่ปุ่น พบความยิ่งใหญ่ของ PG UNLEASH RX-78 GUNDAM หุ่นกันดั้มสูงกว่า 3 เมตร ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!!! ตระการตาไปกับ Model Kit ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี 2024 และการจำหน่ายสินค้า Limited เฉพาะงานนี้ ที่แรกในประเทศไทย พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมประกอบโมเดลฟรี!! กิจกรรมคาราวานรูปแบบใหม่ ทดลองต่อ GUNDAM, PIKACHU หรือ PLANOSORUS ประกอบเสร็จสามารถนำกลับบ้านไปได้เลย และพบกับเหล่าโมบิลสูท จากซีรีย์ Gundam รวมถึง โมเดลคิทจากซีรีย์อื่น ๆ ก่อนใคร ที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายที่ไหนมาก่อนนอกจากนี้ ยังเตรียมพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิ ของพรีเมียมที่ระลึกครบรอบ 45 ปีกันดั้ม, ร่วมกิจกรรม Paint Class ที่ร้าน The Gundam Base Thailand ณ สยามเซ็นเตอร์สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ต่อคาราวาน GUNDAM สามารถเข้าร่วม Paint Class Workshop โดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญแบบเอ็ก คลูซีฟ ที่ร้าน The Gundam Base Thailand พร้อมรับปากกา Marker ที่ระลึก จำกัด 300 สิทธิ์ตลอด ทั้งงาน และสิทธิพิเศษสมาชิก One Siam สามารถซื้อสินค้า LIMITED ที่วางจำหน่ายครั้งแรกในงานนี้ทั้ง 3 แบบได้ก่อนใคร (*เฉพาะรายการ จำกัดรายการละ 10 สิทธิ์ รวม 30 สิทธิ์ตลอดงาน)• GUNPLA Builders World Cup In Thailand (GBWC) 2024 ระหว่างวันที่ 13-17พฤศจิกายน 2567 ณ เอเทรียม 1สยามเซ็นเตอร์ตื่นตาไปกับกิจกรรมที่เหล่าโมเดลเลอร์รอคอย คือการแข่งขัน GUNPLA BUILDERS WORLD CUP IN THAILAND หรือ GBWC 2024 ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน GBWC2024 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยรวบรวมและจัดแสดงผลงานของผู้เข้าประกวดทั้งหมดแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย มาร่วมสัมผัสสุดยอดผลงานของเหล่าโมเดลเลอร์ทั่วเมืองไทย ที่ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มารังสรรค์เป็นผลงานผ่าน GUNPLA โดยผู้เข้าแข่งขันจากภูมิภาคและพื้นที่ต่างๆ กว่า 17ประเทศทั่วโลกจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกในระดับประเทศของตน เพื่อค้นหาผู้ชนะในแต่ละประเทศ เพื่อเป็นตัวแทน เข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกห้ามพลาด!! กับปรากฎการณ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี “BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION 2024” ตั้งแต่วันนี้ถึง 17พฤศจิกายน 2567 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน และงาน “GUNPLA Builders World Cup in Thailand (GBWC) 2024” ระหว่างวันที่13-17 พฤศจิกายน 2567 ณ เอเทรียม 1สยามเซ็นเตอร์ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Siam Paragon , Siam Center และ FB: Bandai Hobby Thailand#BandaiSpiritsHobbyExhibition2024#GUNPLABuildersWorldCupinThailand#SiamParagon #SiamCenter