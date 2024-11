HIZAKI x Kaya ชาว J-ROCK ขอปรับโหมดชิล ชวนแฟนคลับจิบน้ำชายามบ่าย กับ HIZAKI x Kaya "GRACE ADDICT" - After Show Tea Party

ชาว GRACE (ชื่อแฟนคลับของ HIZAKI) และ ADDICT (ชื่อแฟนคลับของ Kaya) พร้อมหรือยัง? กับข่าวดีที่จะเพิ่มความสุขให้แบบดับเบิ้ล! ในงาน– ที่ 2 ร็อคสตาร์มากความสามารถจากแดนปลาดิบอย่างจากวงและขอ Add On มาเพื่อแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะหลังจากประกาศคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ณ Mr.FOX Live House และได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆ ชาวไทยอย่างล้นหลาม 2 ศิลปินทั้งก็เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวกันว่า 1 นั้นยังไม่พอ! ที่จะได้ใช้เวลากับแฟนเพลงชาวไทย ทำเอาคู่จัดพาร์ทเนอร์อย่างและต้องรีบหารือกันยกใหญ่ ก่อนจะออกมาลงตัวกับงานที่จะชวนทุกคนมาร่วมสร้างโมเม้นต์ประทับใจ กับบรรยากาศปาร์ตี้จิบชาในบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน! พร้อมกันนั้นยังจะได้พบกับกิจกรรม HIZAKI Exclusive Guitar Workshop ครั้งแรกในไทย และ Kaya Special Live Show ในสไตล์ที่แตกต่างจากที่ได้ชมใน "GRACE ADDICT" ตามมาด้วยกิจกรรม Fan Meeting ที่จะได้พูดคุยกับ 2 ศิลปินแบบสบายๆ และปิดท้ายความฟินคูณสาม ที่จะได้ลายเซ็นของ HIZAKI x Kaya ที่รีเควสได้เลยว่าจะให้เซ็นต์ที่ไหน ก่อนจะปิดท้ายแบบฟินสุดใจ กับกิจกรรมถ่าย Cheki แบบ 3 shot ร่วมกับ HIZAKI และ Kayaโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ ผู้มีแต้มบุญ 30 คนเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมงานนี้ โดย HIZAKI x Kaya "GRACE ADDICT" - After Show Tea Party – จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 ณ FAT LAMB BKK ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ทาง https://www.eventpop.me/e/49231 บัตรราคา 4,000 บาท(ราคานี้รวม Tea Set 1 ชุดต่อ 1 ท่าน)สำหรับผู้ถือบัตร VIP งาน HIZAKI x Kaya "GRACE ADDICT" in Bangkok รับส่วนลด 500 บาท สามารถติดต่อรับโค้ดส่วนลดผ่านทาง : https://m.me/jrockencryption คุ้มค่า คุ้มราคา ประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้อีกแล้ว ชาว GRACE และ ADDICT ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด!