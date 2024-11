“นายพลดอลล่าร์” ฟาดเดือด รพ. ถีบหัวทิ้ง ไม่รับรักษา “คุณหญิงแมงมุม” ให้ไปหารพ.อื่นอยู่แทน! ฉะจะการเมืองไปถึงไหน?

เดือดไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับโพสต์ข้อความฉะรพ.แห่งหนึ่ง ที่ปฏิเสธรับตัวที่กำลังป่วยหนัก เข้ารับการรักษา อ้างห้อง ICU เต็ม จวกหนัก จรรยาบรรณแพทย์อยู่ไหน?“ภรรยานอนอาการหนัก ไข้สูง หนาวสั่น ความดันต่ำมาก 80/40 หัวใจเต้นเร็ว พามารักษาที่ห้องฉุกเฉิน แต่โรงพยาบาลไม่รับ อ้างห้อง ICU เต็ม จะการเมืองกันไปถึงไหน จะเล่นอะไรไม่ควรกระทบกับชีวิตของคนไข้ โดยเฉพาะคนที่อยู่โรงพยาบาลแห่งนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 3 ปี โดยไม่ได้ออกไปไหน จรรยาบรรณแพทย์ไปอยู่ที่ไหนหมด ? หรือเวลาเอาเงินเอาได้ เวลาไม่ชอบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ก็ถีบหัวทิ้ง จะตายช่างมัน?เราคนตัวเล็ก 2 ชีวิต ที่ดิ้นรนมา 7 ปี เพียงเพื่ออยากจะดำรงชีวิตปกติเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปให้พอมีรอยยิ้มได้บ้างในแต่ละวันที่ยังหายใจกันอยู่ แต่มาพบกับการกระทำของสถานพยาบาลที่มองคนไข้เป็นเพียงลูกค้า ครั้งนี้แมงมุมอยู่ในวิกฤตการณ์เป็นครั้งที่สองที่โรงพยาบาลนี้ปฏิเสธการรักษา จะอ้างว่าห้องเต็มเพื่อเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี ต้องบอกว่าหมอและพยาบาลที่นี่เกือบทุกคนมีจรรยาบรรณของแพทย์ที่ต้องการรักษาคนป่วยเจ็บอย่างแท้จริง แต่ผู้บริหารขององค์กรแห่งนี้ต่างหากที่ขาดหัวใจของความเป็นคน วันนี้ป่วยหนักเป็นครั้งที่ 2 และมาขอความช่วยเหลือจากห้องฉุกเฉิน แต่เมื่อจะต้องย้ายไปห้อง ICU ก็ได้รับการปฏิเสธโดยอ้างว่าห้องเต็ม ให้ไปหาโรงพยาบาลอื่นอยู่แทน ใจดำไปหน่อยไหมเราถามตรงๆ ถึงเหตุผลว่ามีประเด็นอะไรหรือไม่ที่ตั้งแง่กับเรา เราไปทำอะไรให้เกลียดชังหรือ? เราทำผิดกฎระเบียบอะไรหรือเปล่าในช่วง 2.5 ปีที่เราอาศัยอยู่ที่นี่? จนท. ที่เราเชิญมาคุยก็ไม่บอก ให้คำตอบว่าห้องเต็มอย่างเดียว เหมือนเช่นเหตุการณ์ครั้งแรกในปลายปีที่แล้ว แต่คงหลอกคนอย่างผมยาก เพราะตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผมอยู่กับแมงมุมในโรงพยาบาลแห่งนี้ โดยไม่เคยออกไปไหน ผมไม่เคยห่างจากเขาเลยแม้เเต่วินาทีเดียว ไม่ว่าจะอยู่ห้องธรรมดา, ER, ICU, CCU ผมอยู่และนอนข้างเตียงเขาในทุกที่ตลอดเวลา 90% ของ 3 ปีนั้น เพราะฉะนั้นหลอกผมไม่ได้ ผมรู้จักทุกซอกทุกมุม และระบบการทำงานของที่นี่เป็นอย่างดีที่พูดมาทั้งหมดนี้ ไม่เคยเลยที่จะคิดถึงเงินจำนวนมากที่ได้จ่ายให้กับสถานพยาบาลอำมหิตแห่งนี้ คิดมาเท่าไหร่ ก็จ่ายไปเท่านั้นด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัว ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เศรษฐีที่ไหน ทุกวันนี้จะแก้ผ้าอยู่แล้วแต่ไม่เคยเสียดายเงินเพราะคิดว่าจะเป็นที่ๆ จะให้การรักษาที่ดีที่สุดกับภรรยาของเรา กลับกลายเป็นคิดผิด กว่าจะรู้ว่าเขาไม่มีน้ำใจก็เกือบจะสายไปแล้ว ครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วโชคดีที่มีโรงพยาบาลของรัฐที่เขารับไปรักษาและทำให้รอดชีวิตมาได้I will not allow these heartless people to treat my wife like this. And I will not go down without a good fight. She could have died because of this abominable politics within this god-forsaken hospital. ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครอีก #shameonyou #heartless #hospitalmanagementistoblame”