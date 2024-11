"จ๊ะจ๋า แดนดาว" โพสต์อาลัย "คุณยายบรรเจิดศรี" บอกไว้เราเจอกันใหม่นะ แค่นี้ก็คิดถึงแล้ว

นับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง โดย “ศัลยา สุขะนิวัตติ์” นักเขียนบทโทรทัศน์ชื่อดังลูกสาวของ นักแสดงอาวุโส “บรรเจิดศรี ยมาภัย” ได้แจ้งข่าวการจากไปของคุณแม่ ท่ามกลางคนบันเทิงแห่เข้ามาร่วมไว้อาลัยล่าสุด "จ๊ะจ๋า แดนดาว ยมาภัย" หลานสาวคนเดียวของ "คุณยายบรรเจิดศรี ยมาภัย" ก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักๆ ในอดีตกับคุณย่า พร้อมเขียนข้อความไว้อาลัยว่า "You are in my heart and you will always be in there forever หลับพักผ่อนให้สบายนะคะคุณย่า ไว้เราเจอกันใหม่นะ แค่นี้ก็คิดถึงแล้ว"งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ แห่เข้ามาส่งกำลังใจและร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมาก