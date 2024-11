ดังขนาดไหน? "เฉินคุน" พระเอกจีนคนดัง ถูกอ้างชื่อหลอกเงินเจ๊อ้อย

ทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" ปรากฏตัวที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ในคดีฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา โดยผู้แจ้งความคือ "เจ๊อ้อย"โดยทนายตั้มอธิบายถึงเหตุการณ์ว่า มีบุคคลอ้างชื่อเป็นดาราจีนชื่อ "เฉินคุน" ได้ทักข้อความหาเจ๊อ้อยใน Instagram และสานสัมพันธ์กันนานเป็นปี จนเจ๊อ้อยอยากเชิญ “เฉินคุน” มาไทย บุคคลที่อ้างเป็นเฉินคุนได้เรียกร้องเงินในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล เจ๊อ้อยจึงขอให้ทนายตั้มช่วยโอนเงิน โดยผ่าน "นุ" ผู้ช่วยของเขา อย่างไรก็ตาม หลังโอนเงินไป อีกฝ่ายกลับเรียกร้องเพิ่มเป็นค่าบอดี้การ์ดและไม่มีท่าทีจะมาจริงทนายตั้มเริ่มสงสัยว่าอาจเป็นการหลอกลวง เขาพยายามสืบข้อมูลและติดต่อผู้จัดการศิลปินจีนที่ให้ข้อมูลว่า "เฉินคุน" ตัวจริงไม่น่าจะติดต่อแฟนคลับเช่นนี้ และขณะนั้นก็มีรายงานว่าเฉินคุนกำลังฝึกสมาธิอยู่ในป่า ทนายตั้มพยายามอธิบายให้เจ๊อ้อยเชื่อว่าเป็นแสกมเมอร์ แต่เจ๊อ้อยยังคงเชื่อมั่นว่าฝ่ายที่คุยอยู่นั้นคือเฉินคุนจริง จึงโอนเงินเพิ่มให้เองเฉินคุน วัย 48 ปี เป็นนักแสดงชายชาวจีนที่มีชื่อเสียงระดับซูเปอร์สตาร์ในเอเชียและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในด้านหน้าตาหล่อเหลาผสมผสานเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ เขาเริ่มมีชื่อเสียงจากผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่อง Balzac and the Little Chinese Seamstress และ Painted Skin ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะ Painted Skin: The Resurrection สามารถทำรายได้มากกว่า 700 ล้านหยวน ถือเป็นภาพยนตร์ภาษาจีนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างยิ่งในช่วงนั้น​ส่วน Mojin: The Lost Legend ที่แสดงคู่กับ ซูฉี ก็ทำเงินไปถึง 1,682 ล้านหยวน ติดอันดับหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลในจีนช่วงนั้นเช่นเดียวกันเฉินคุนยังได้รับบทนำในภาพยนตร์ 3D และ IMAX เช่น Flying Swords of Dragon Gate ที่ร่วมแสดงกับเจ็ท ลี ซึ่งเป็นภาพยนตร์แอ็คชั่นยอดนิยมที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เขาได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากผลงานหลายเรื่อง และยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องด้วย โดยมีผลงานอัลบั้มเพลงออกมาหลายอัลบั้มนอกเหนือจากผลงานการแสดงและร้องเพลงแล้ว เฉินคุนยังเป็นบุคคลที่มีบทบาทในด้านการกุศล เขาก่อตั้งมูลนิธิ "Power to Go" เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนออกไปสำรวจธรรมชาติและหาความสงบสุขในจิตใจด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมา เฉินคุน ได้รับรางวัลการแสดงมากมาย รวมถึงรางวัล Hundred Flowers Award สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม, Huabiao Award สาขานักแสดงยอดเยี่ยม และเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Golden Horse Award สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนอกจากนี้เขายังติดอันดับ Forbes China Celebrity 100 หลายครั้ง โดยอยู่ในอันดับที่ 68 ในปี 2014, อันดับที่ 28 ในปี 2014, อันดับที่ 15 ในปี 2017 และอันดับที่ 52 ในปี 2019Burberry แบรนด์แฟชั่นระดับโลกยังได้เลือกเฉินคุนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความนิยมและอิทธิพลของเขาทั้งในและนอกประเทศแม้ว่าเฉินคุนจะยังไม่ได้แต่งงาน แต่เขามีบุตรชายคนหนึ่งชื่อเฉินซุนโย่ว เกิดในปี 2002 หรือรู้จักในชื่อเล่นว่า Youyou และชื่อสากลว่า Alex Chen อย่างไรก็ตาม เฉินคุนไม่เคยเปิดเผยตัวตนของมารดาของ Youyou และแสดงจุดยืนชัดเจนที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวในเรื่องนี้