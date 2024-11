PEA เปิดตัวแคมเปญ “PEA SABUY SERVICE สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” ยกระดับการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีภารกิจหลัก ในการส่งเสริมความเจริญภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าสู่ชนบท นำไฟฟ้าสู่ประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ) ในยุคที่ดิจิทัลครองเมือง การทำ Digital Transformation จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทาง กฟภ. จำเป็นต้องกลับตัวให้ทันพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อการให้บริการที่เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า และการบริการให้สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับสากล มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรสู่ PEA Digital Utility และยังคงเดินหน้าบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ตามคำขวัญ “ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” แล้ว วันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังคำนึงถึง ความสะดวกสบายของผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วยการยกระดับการให้ บริการผ่าน ช่องทางดิจิทัล ผ่านแคมเปญ “PEA SABUY SERVICE สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” โดยจัดงานเปิดตัวแคมเปญ อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว ณ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ถ.งามวงศ์วาน โดยมี นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีการเปิดตัวหนังโฆษณา PEA SABUY SERVICE เป็นครั้งแรก (ลิ้งค์หนังโฆษณา : https://www.youtube.com/watch?v=_KoOFphgyJE) พร้อมเปิดตัว “เบลล่า ราณี แคมเปน” ในการรับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ ให้กับแคมเปญ นี้อีกด้วยโดยแคมเปญ “PEA SABUY SERVICE สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” มาพร้อมกับ กับ 5 บริการดิจิทัล ได้แก่1. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เน้นเรื่องการชำระเงิน/ สะสม Pointเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษ/ บริการขอใช้ไฟใหม่ และบริการอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าที่สะดวกสบาย2. PEA e-Service เป็นบริการต่างๆบนเว็บไซต์ https://sabuyservice.pea.co.th/ เน้นงานบริการขอใช้ไฟฟ้า ขอขยายระบบจำหน่าย และใหม่ล่าสุดสามารถขอรับบริการเกี่ยวกับธุรกิจ เกี่ยวเนื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ถึง 29 บริการ เช่น การขอติดตั้ง Solar Cell ขอตรวจสอบ และทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น3. PEA e-Bill คือ บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จ และใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านทาง SMS หรือ e-Mail ข้อดีคือ นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการงดใช้กระดาษแล้ว ผู้สมัคร PEA e-Bill จะได้รับคะแนนสะสมที่เรียกว่า Watt-D Point เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆอีกด้วย โดยสมัคร PEA e-Bill ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือบนเว็บไซต์ PEA e-Service4. Watt-D Point เป็นคะแนนสะสมบนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus สามารถแลกคะแนน เป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หรือใช้ คะแนน Watt-D Point แลกเป็นส่วนลดเครื่องดื่ม และส่วนลดค่าน้ำมัน5. LINE Official Account : PEA Thailand จุดเด่นคือ การแจ้งเตือนให้ชำระเงินค่าไฟฟ้าในแต่ละ รอบบิล และสามารถสร้าง QR Code เพื่อชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางดิจิทัลได้นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “สำหรับการให้บริการผ่านแพลทฟอร์ม ดิจิทัลนี้ บางส่วนได้มีการเปิดให้บริการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยแคมเปญ PEA SABUY SERVICE สบายทุกเรื่องไฟฟ้า เป็นการพัฒนาของเราไปอีกขั้น มีการเพิ่มบริการให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น แคมเปญนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าของเราใน 74 จังหวัด ได้ทราบ และจดจำถึงประโยชน์ในการใช้ช่องทาง เหล่านี้ว่าจะช่วยให้ชีวิตของผู้ใช้ไฟฟ้าง่ายขึ้นอย่างไร รวมถึง ให้ทุกคนมั่นใจในการให้บริการของเรา มีการเพิ่มเพื่อนในโซเชียลมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการสื่อสารกัน ซึ่งทำให้เราสามารถให้บริการได้ตรงจุดมากขึ้นด้วย โดยเรามีเป้าหมายการสื่อสารภายใต้แคมเปญนี้ คือ เราเน้นไปที่การให้บริการที่เข้าถึงง่าย สร้างความรู้สึกสบายใจ ในการใช้บริการ และสบายกายในการเข้า ถึงบริการทั้ง 5 ประเภทของ PEA ด้วย ได้แก่1. การสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความสบายใจให้ทุกบ้าน2. มอบความรู้ความเข้าใจ เพิ่มความสะดวก สบายให้ชีวิต3. เพิ่มความน่าสนใจในบริการดิจิทัล แล้วจับมือสบายไปด้วยกัน4. นำเสนอสิทธิประโยชน์ดีๆ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทราบถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับ เพื่อจูงใจในการใช้บริการ เติมความคุ้มสบายกระเป๋าคนไทยซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า บริการในแคมเปญ PEA SABUY SERVICE นี้ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ในปัจจุบันที่จะสามารถตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุม เพิ่มความสะดวกให้กับ ผู้ใช้บริการ และช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางไปที่สำนักงานการไฟฟ้า และทำให้กระบวนการต่าง ๆ มีความ รวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ได้รับข่าวสารของสิทธิประโยชน์ได้อย่าง ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ได้จะไม่ใช่แค่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับประโยชน์ เท่านั้น เศรษฐกิจประเทศชาติ สิ่งแวดล้อม ก็เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกัน”สำหรับในอนาคต PEA จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ จากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่ง PEA จึงจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงตอบสนองต่อเทรนด์ด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต มุมมองในอนาคตเกี่ยวกับ PEA และการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น1. มุ่งสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดมากขึ้น2. การพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)3. การพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี AI และ IoT มาใช้ในการบริหารจัดการเครือข่ายไฟฟ้า4. การบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytics) ในการวางแผนการ ขยายระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโต และทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น5. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมชุมชนให้มีความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาและสนับสนุน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนในพื้นที่โดยจะมุ่งเน้นการให้ความสำคัญของ การให้บริการแบบดิจิทัลและออนไลน์ที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพ มากกว่าเดิม เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายที่ PEA จะต้องเผชิญในการให้บริการด้าน พลังงานในอนาคต ซึ่งจะมีความสำคัญในการสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและชุมชนในยุคดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป