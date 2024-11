“แม็ค” เผยก่อนขอ “วิว” เช็กความรู้สึก อุ่นใจ ปลอดภัย อยากดูแล คบ 10 เดือนไม่สำคัญ ในที่สุดก็เป็นเวลาของเรา

ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันก็หวานออกสื่อให้เห็นกันตลอด สำหรับคู่ของนางเอกสาวกับพระเอกหนุ่มเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็มีภาพที่หลายๆ คนรอคอยกับการคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ซึ่งทั้งคู่ได้เผยถึงโมเมนต์นี้ในงาน Dermatige X Quantum Be The best With the best ณ ลานกิจกรรมแฟชั่นโซน ชั้น LG สยามสแควร์วัน ยันก่อนขอแต่ง ได้ขออนุญาตพ่อแม่ฝ่ายหญิงเรียบร้อยแล้วแม็ค : “ก็เปิดประเด็นเลยว่า คุณพ่อคุณแม่ครับ แม็ครู้ว่าวิวคือดวงใจของคุณพ่อ คุณแม่ แม็คอยากแสดงความจริงใจ อยากให้มั่นใจ แม็คจะขออนุญาตขอวิวแต่งงานนะครับ คุณพ่อคุณแม่ก็อึ้ง แล้วก็คุยกันว่าจะเป็นเมื่อไหร่ ที่ไหน”วิว : “คือหนูไปเข้าห้องน้ำนานขนาดนั้นเลยเหรอ (หัวเราะ)”แม็ค : “ปกติจะนานมาก แต่รอบนี้มาเร็ววิว : ”หนูไม่รู้ ไม่ตะหงิดอะไรเลยค่ะ เพราะจริงๆ คุยกันไว้ว่าอีก 1-2 ปีเรื่องแต่งงาน ก็ไม่ได้นึกถึงโมเมนต์นี้ว่าต้องมีการขอตอนไหน หนูไม่คิดเลย แล้วชุดที่ใส่วันนั้นจริงๆ คือจะทำคอนเทนต์ลงโซเชียล ก็เลยนัดชุดคู่กันอยู่แล้วในทุกๆ อัน แล้วก็จะมีถ่ายคลิป มีติดไมค์เป็นปกติ ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย ตอนนั้นก็ไม่ได้ตะหงิดอะไรแม็ค : “คือผมก็คอยหันมามองกับตากล้องฝรั่งคนที่ดีลกันไว้ตั้งนานแล้วว่าเราจะมาขอแฟนแต่งงานที่นี่นะ เขาก็ทำหน้าส่งสัญญาณว่าเอาเลยๆ แต่ผมตอนนั้นก็คือฟีลยังไม่ได้ ยังไม่ใช่ ต้องรอโมเมนต์ ไม่อยากรีบ แล้วพอเหมือนจะได้ ผมกำลังจะนั่งลง วิวก็หันมาพอดี ผมก็ต้องรีบลุกขึ้น จังหวะมันไม่ได้”วิว : “เขาก็บอกว่าเจ็บเข่า หนูก็ไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่ได้มีการเอะใจ”บอกไม่เหมือนตอนที่เล่นละครสักนิด หูดับไปหมดวิว : “ตอนนั้นอึ้งค่ะ ตกใจ พอหันไปเห็นเขานั่งอยู่หนูก็ห๊ะ! อีกทีนึง แต่ว่ามันเงียบจริงๆ ในความรู้สึกตอนนั้น คือเราถ่ายละครมาเยอะ แต่พอโมเมนต์ของตัวเองจริงๆ มันไม่เหมือนเลย มันพูดไม่ออก วิวก็ตอบกลับไปแค่อืมๆ”แม็ค : “ผมก็ไม่เคยเนอะ ก็คิดว่าจะต้องซ้อมคุกเข่าบ้างหรือเปล่าวะ แต่สุดท้ายก็อย่าเลย มันตลกถ้าต้องมาซ้อม ก็พอจังหวะที่นั่งลงไปปุ๊บผมก็ไม่ได้ซ้อมมาก่อน ไม่อยากให้ดูเหมือนว่าเราตั้งใจ อยากจะธรรมชาติ”วิว : “แล้วบางคนก็บอกว่าหนูรู้มาก่อน หนูก็เลยบอกว่าถ้ารู้นะ หนูจะติดขนตาปลอม จะทำผมให้สวยกว่านี้ แต่วันนั้นธรรมชาติมากจริงๆ ค่ะคบ 10 เดือนไม่ถือว่าเร็วไป เพราะทุกอย่างพร้อมแล้วแม็ค : “มันมีโมเมนต์นึงที่เราเคยอยู่ด้วยกัน สนุกด้วยกัน นั่งกินข้าวที่ร้านอาหาร และผมรู้สึกสบายใจมาก อุ่นใจที่ได้อยู่กับเขา ก็หันไปบอกเขาว่าถ้าผ่าน 2 ปีไป เรามาคุยเรื่องแต่งงานกันนะมีอยู่วันนึงผมก็หันไปบอกพ่อว่าทริปแคนาดานี้แม็คจะขอวิวแต่งงานนะ นั่นแหละคือความน่ารักของพ่อแม่ผม ป่ะป๊าตื่นเต้นมาก ไปเปิดยูทิวบ์เลย ไปเป็นตากล้องให้ด้วย พ่อแม่ผมคือถ่ายโปรมากนะ เขาก็ไปไล่เสิร์จเลยว่าจุดไหนดี ทีแรกคิดว่าน้ำตกไนแองการ่าดีไหม แต่กลัวจะต้องตะโกน กลัวไม่ได้ยิน (หัวเราะ) ก็เลยกลายเป็นว่าเราเลือกที่โมเรน เลค ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยมาก”วิว : “ส่วนตัวหนูก็อายุไม่น้อยแล้ว ในความรู้สึกก็เป็นความสบายใจค่ะ เรารู้สึกแค่ว่าช้าเร็วยังไงคนเรามันต้องเรียนรู้กันทุกวันอยู่แล้วและเราดำเนินพื้นฐานไปด้วยความรักแบบที่เราอยากเข้าใจกัน และเป็นคนที่ใส่ใจมากๆ ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องรออะไรอีก”แม็ค : “ปลอดภัย และพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ผู้หญิงคนนี้ได้ ก็ใช่เลย พ่อผมบอกอย่างนั้น”เผยปีหน้าจะแต่งไหมต้องดูกันอีกทีแม็ค : “แพลนจากนี้เราก็อยู่เป็นคู่หมั้นกันอย่างนี้ก่อน เรื่องอนาคตพอเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นก็คือเหมือนเดิม ผมไม่อยากให้เขารอนาน คือปีหน้าผมกับวิวก็มีแพลนเรื่องงาน เรื่องธุรกิจที่จะขยายด้วย ก็ขอให้ทุกอย่างลงตัวก่อน แต่เรารู้แล้วว่าทุกวันนี้เราทำเพื่อใคร เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามก็โฟกัสเพื่อเขาแน่นอนก็ดูแลกันตรงนี้ก่อน เก็บเงินก่อน เรื่องฤกษ์ ตอนนี้ยังไม่ได้ดูครับ มันสดๆ ร้อนๆ มากเลยนะ เดือนที่แล้วยังอยู่แคนาดาอยู่เลย”วิว : “ปีหน้าไหมเดี๋ยวได้รู้แน่นอนค่ะ (หัวเราะ) ก็ขอบคุณมากๆ นะคะที่คอยให้กำลังใจมาตั้งแต่แรกที่คบกัน ทุกคนก็น่ารัก มีความคิดเห็น มีคอมเมนต์อะไรต่างๆ อันนี้เป็นพลังบวกมากๆ และรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยวิวกับแม็คมาตลอด ก็ขอบคุณมากๆ นะคะ เราได้เห็นทุกกำลังใจเลย”แม็ค : “ได้พลังบวกมากๆ ครับ ก็ขอบคุณพี่ๆ สื่อด้วย เพราะพอเราได้อ่านข่าวเราก็ชื่นใจที่พี่ๆ นำเสนอให้ มันน่ารัก เราก็ไม่รู้ว่าเราทำดีมากแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วผมว่าสังคมได้พลังงานบวกอะไรดีๆ กันบ้าง และขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของวิวที่อุตส่าห์เปิดใจให้เวลาได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้รู้จักแม็ค”วิว : “สุและเขาทำได้ทุกคำพูดที่พูดไว้ ขอบคุณค่ะ”บอกหลอกถามไซส์มา แต่สุดท้ายแหวนก็หลวมจนได้แม็ค : “เรื่องแหวนต้องขอบคุณพี่โอผู้จัดการวิวด้วยนะครับ เขาน่ารักมาก เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิวเวลรี่ เรื่องเพชร ผมก็ไม่รู้จะปรึกษาใคร ก็เลยปรึกษาผู้จัดการของวิวนี่แหละ แกก็ไปไล่ดูกันกับผม เทียบเพชร ดูน้ำกันจนสุดท้ายได้เป็นวงนี้มา ส่วนเรื่องไซส์ผมก็หลอกถามวิวนี่แหละ ก็คุยว่าไซส์แหวนผู้หญิงเขาใส่กันยังไงบ้างนะ”วิว : “หนูก็บอกไปเลย เพราะวันนึงมันก็คงมีเรื่องนี้อยู่แล้ว (หัวเราะ) หนูก็บอกไซส์ตัวเองไปเลย สรุปก็ยังหลวมอยู่ดี (หัวเราะ) พอดีไซส์ที่เราวัดมันเป็นนิ้วชี้ นิ้วกลางปกติ แต่ก็ถือว่าทุกอย่างเป็นความตั้งใจดี”แม็ค : “อยากขอบคุณพี่เก๋ผู้จัดการของผมด้วยครับ แกตื่นเต้นมากนะ แกรู้เรื่องประมาณ 2-3 เดือนล่วงหน้า”วิว : “แม็ค : “วันแต่งจะต้องเปลี่ยนแหวนไหม ก็ต้องรอดูครับ”วิว : “หนูเปิดแบบแหวนดูทุกวันเลย (หัวเราะ)”แม็ค : “อันนี้เราอยากให้เป็นขนาดที่เวลาเขาใส่ไปไหนมาไหนได้”