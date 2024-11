ปักหมุดรอ! “ชเวจินฮยอก” ประกาศแฟนมีตติ้งในไทย 30 พ.ย. นี้

“ชเวจินฮยอก” (Choi Jin Hyuk) เตรียมเสิร์ฟความอบอุ่น! เหล่าบรรดาแฟนๆ คอซีรีส์เตรียมเฮ เมื่อพระเอกหนุ่มสุดฮอต ชเวจินฮยอก ประกาศอย่างเป็นทางการเตรียมเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆชาวไทยในแฟนมีตติ้งโดยใช้ชื่องานว่าโดยงานจะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 จัดที่ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์พระเอกมาดเข้มที่มีผลงานซีรี่ส์โด่งดัง อย่าง The Hiers (2013) และ Gu Family Book (2013) และมีผลงานตามมามากมาย อาทิ Emergency Couple (2014), Pride and Prejudice (2014), Tunnel (2016), Devilish Joy (2018), The Last Empress (2018), Rugal (2020), The Zombie Detective (2020), Mr. Queen (2020), Numbers (2023) และล่าสุดกับ Miss Night and Day (2024) บินลัดฟ้าจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยผู้จัดครั้งนี้คืองานนี้จัดหนักจัดเต็มให้แฟนๆได้อิ่มหนำความสุข แฟนมีตติ้งครั้งนี้จะได้เห็นความหล่อ และความอบอุ่นของชเวจินฮยอกแบบจุใจซึ่งจะทำการเปิดจองบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10:00 น. ผ่านช่องทางของ ALLTICKET ไม่ว่าจะเป็นหน้าเคาท์เตอร์เซอร์วิสหรือเว็ปไซต์ www.allticket.com/ โดยบัตรจะมีราคา 6,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 /1,900 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 247 ENTERTAINMENT