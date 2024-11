LINE OpenChat ชวนแฟนคลับตบเท้าเข้ากว่า 30 ด้อมคนดัง ติดสัญลักษณ์ใหม่ ‘Official Badge’ การันตีความปังด้วยคนดังดูแลห้องเอง

​LINE OpenChat ได้ชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มคอมมิวนิตีออนไลน์แห่งยุค ที่เป็นศูนย์รวมความชอบ และความสนใจในด้านต่างๆ ที่ขาดไม่ได้คือการสร้าง ‘แฟนด้อม’ ของเหล่าคนดังต่างๆ ซึ่งนับวันความฮอตของพวกเขาทำให้เกิดห้อง LINE OpenChat ที่หลากหลายให้เหล่าแฟนคลับเข้าร่วมพูดคุย บอกเล่าเรื่องราว ให้กำลังใจ รวมถึงสนับสนุนคนดังที่ตัวเองชื่นชอบในแง่มุมต่างๆ จึงทำให้เกิดฟีเจอร์ใหม่ ‘Official Badge’ ตราสัญลักษณ์โอเพนแชททางการใหม่ เครื่องมือที่ช่วยการันตีว่าห้องแชทนั้นๆ เป็นคอมมิวนิตีหลัก ด้วยการที่ศิลปินเป็นคนดูแลห้องด้วยตัวเองOfficial Badge ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างทีมงาน LINE OpenChat และเหล่าศิลปิน ดารา อินฟลูเอนเซอร์ และครีเอเตอร์ ในการสร้างคอมมิวนิตี้ที่แข็งแกร่ง และยั่งยืน ด้วยการรับรองห้องโอเพนแชทคุณภาพ ที่มีศิลปิน ดารา อินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์ หรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลห้องด้วยตัวเอง สังเกตได้จากสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียวที่จะปรากฏขึ้นหน้าชื่อห้องโอเพนแชท ซึ่งในปัจจุบันมีเหล่าคนกว่า 30 รายจากหลากหลายวงการที่ได้รับการรับรอง Official Badge เป็นที่เรียบร้อยเปิดตัวด้อมแรกที่ได้รับ Official Badge ด้วย ‘ด้อมน้องเนย’ จากไอดอลสาวสุดน่ารักวัยสามขวบอย่าง ‘น้องเนย Butterbear’ ที่ปัจจุบันมีสมาชิกในด้อมมากกว่า 40,000 ราย และมีผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 10,000 คน ตามด้วยเหล่าศิลปินนักร้องมากมาย อาทิ ด้อม ‘เพื่อนหมูแดง🐷♥️ ( ink waruntorn )’ ของ Ink Waruntorn, ด้อม ‘พี่ๆ ตอบแชทให้หน่อย 🥓’ ของ Serious Bacon, ด้อม ‘zommarie FC #สมรของส้ม’ ของ Zom Marie, ด้อม ‘GUNCHARLIE OFFICIAL’ ของ guncharlie, ด้อม ‘ALWAYS’ ของ PUN และด้อม ‘THE WAUTER 💜💧’ ของ Violette Wautier นอกจากนี้ยังมีเหล่าดารานักแสดงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, เฟิร์ส-ปิยังกูร เสาหิน ปิดท้ายด้วยของจริงไม่จำเป็นต้องพูดเยอะอย่าง บี-น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์วงการที่ขับเคลื่อนด้วยแฟนคลับอย่างนางงามก็ไม่น้อยหน้า ด้วย 5 นางงามจากเวที Miss Universe Thailand อย่าง โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี, ซูริ-ซูซานน่า เรโนล, มุก-กานต์ฤทัย ทัศบุตร, ป๊อปปี้-บุญญิสา จันทราราชัย และ ไหม-ไหมไทย สุริยะยรรยง ที่มีการพูดคุย อัปเดตตารางงานต่างๆ กันอย่างคึกคัก และยังมีอินฟลูเอนเซอร์สุดฮอตในกระแสอย่าง น้องจูเนียร์บ๊อกแบ๊ก นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติอย่าง ปอป้อ-ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย รวมถึงซอฟต์พาวเวอร์แห่งสยามประเทศที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง ‘หมูเด้ง’ ที่ล่าสุดได้เปิด ‘ด้อมหมูเด้ง’ ที่มีแฟนๆ เข้าร่วมกว่า 10,000 คนภายใน 3 วัน และยังมีอีกหลายด้อมคนดังอีกมากมายที่ทยอยขอรับรอง Official Badge อยู่ในขณะนี้Official Badge จาก LINE OpenChat ถือเป็นฟีเจอร์สุดปังที่มีประโยชน์ครบและตอบโจทย์ทั้งเหล่าคนดังเจ้าของแฟนด้อมและแฟนคลับ เวลา ‘เข้าด้อม’ อย่าลืมมองหาสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียวหน้าชื่อห้องโอเพนแชท เพื่อการันตีเข้าคอมมิวตีหลักของคนดังที่ชื่นชอบ ค้นหาด้อมที่สนใจและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ openchat.line.me เพราะทุกความสนใจมีความหมายบน LINE OpenChat