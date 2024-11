คอร์นเนตโต พา ‘ชาอึนอู’ ลัดฟ้ามา ‘Unwrap the Moment’ เผยมุมที่ไม่เคยเห็นกับแฟนๆ ถึงไทย

คอร์นเนตโต สร้างโมเมนท์ประทับใจ พาแบรนด์แอมบาสเดอร์–นักร้องและนักแสดงชื่อดังแห่งเกาหลี ‘ชาอึนอู’ บินลัดฟ้ามาพบแฟนๆ แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่งาน "Cornetto presents: Unwrap the Moment with Cha Eun-Woo" ซึ่งจัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้มีโมเมนท์กับชาอึนอูแบบใกล้ชิด พร้อมสัมผัสตัวตนของนักแสดงหนุ่มในแง่มุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน!โดยแฟนๆ ที่ได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานนี้คือผู้โชคดีและ Top Spender ที่ร่วมสนุกกับแคมเปญคอร์นเนตโตจากทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา และมาเลเซีย ที่มา “Unwrap” ช่วงเวลาสุดพิเศษไปด้วยกันกับคอร์นเนตโตและชาอึนอู ตลอดทั้งงานแฟนๆ ยังได้สนุกไปกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ถ่ายรูปกับ Photo Booth ชาอึนอูในธีมต่างๆ ตามรสชาติคอร์นเนตโต แข่งขันและเล่นเกมกับชาอึนอู ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การถ่ายทำหนังโฆษณาคอร์นเนตโตที่ชาอึนอูไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน รวมถึงเป็นผู้โชคดีคนพิเศษที่ได้ภาพถ่ายโพลารอยด์ชาอึนอูกลับบ้านนอกจากกิจกรรมที่จัดเต็มตลอดทั้งวันแล้ว คอร์นเนตโตยังได้นำไอศกรีมรสชาติขายดีอย่าง คอร์นเนตโต คลาสสิก วานิลลา, คอร์นเนตโต รอยัล สตรอเบอร์รี่, คอร์นเนตโต ไวท์ โรส และอื่นๆ อีกมากมาย มาให้แฟนๆ และคนรักไอศกรีมภายในบริเวณงาน ได้ดื่มด่ำไปกับความอร่อยของไอศกรีมเนื้อเนียนนุ่มผสานกับโคนกรุบกรอบอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมลุ้นรับมินิโปสเตอร์ชาอึนอูแบบลิมิเต็ด อิดิชันแม้ว่างานนี้จะจบลงไปแล้ว แต่เชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความสุขและความสนุกที่คอร์นเนตโตได้พาชาอึนอูมาร่วม “Unwrap the Moment” ไปด้วยกันกับแฟนๆ จะเป็นหนึ่งในความทรงจำสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่เข้าร่วมงานอย่างแน่นอน