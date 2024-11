โลตัสประกาศความสำเร็จ แคมเปญ “ซื้ออะไรก็ได้เจอกงยู” แทนคำขอบคุณจากใจให้ลูกค้าคนสำคัญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

โลตัส ผู้นำธุรกิจค้าปลีก ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ขอบคุณจากใจ ส่งความสุขให้ลูกค้าคนสำคัญ ด้วยแคมเปญ “ซื้ออะไรก็ได้เจอกงยู” มอบสิทธิ์ให้ลูกค้า Top Spender และลูกค้าผู้โชคดี สมาชิกมายโลตัส กว่า 3,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม Lotus’s 30th Anniversary with Gong Yoo in Bangkok กับศิลปินเกาหลี “กงยู” โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามนางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารพื้นที่ศูนย์การค้า ธุรกิจโลตัส กล่าวว่า “เพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณจากใจในโอกาสที่โลตัสฉลองครบรอบ 30 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราได้นำเสนอแคมเปญการตลาดและกิจกรรมพิเศษมากมาย โดยกิจกรรม Lotus’s 30th Anniversary with Gong Yoo in Bangkok เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โลตัสจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ ซึ่งเราได้พาศิลปินเกาหลี อย่าง “กงยู” มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ มอบประสบการณ์พิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญทั้งกลุ่ม Top Spender และลูกค้าสมาชิกมายโลตัสผู้โชคดี ให้ได้เข้าร่วมสัมผัสโมเมนต์สุดประทับใจครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้า ทำให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15,000 คนตลอดแคมเปญ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว สะท้อนความสำเร็จครั้งนี้”“ทั้งนี้ โลตัสต้องขอขอบคุณลูกค้าสมาชิกมายโลตัสทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้ามาร่วมกิจกรรมดี ๆ กับเราด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งขอขอบคุณพันธมิตรร้านค้าของโลตัส รวมถึงร้านค้าแบรนด์ดังในศูนย์การค้าโลตัสที่มาร่วมสนับสนุนแคมเปญพิเศษนี้กับเรา ทั้งนี้ โลตัส ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจจัดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขและประสบการณ์สุดพิเศษ พร้อมส่งมอบความรู้สึกดีดีทุกวันที่โลตัสให้กับลูกค้าของเรา”กิจกรรม “Lotus’s 30th Anniversary with Gong Yoo in Bangkok” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แคมเปญ “ซื้ออะไรก็ได้เจอกงยู” เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจโลตัส จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 โดยภายในงานมีกิจกรรมสุดฟินมากมาย ทั้งการสัมภาษณ์พูดคุยกับ ‘กงยู’ อย่างใกล้ชิด กิจกรรมพิเศษที่แฟน ๆ ทั้ง Top Spender และสมาชิกมายโลตัสผู้โชคดีได้มาร่วมสัมผัสโมเมนต์พิเศษกับกงยู ผ่านกิจกรรมมากมายบนเวทีนอกจากโมเมนต์พิเศษแล้ว โลตัสยังแจกใหญ่ ขอบคุณจากใจให้ลูกค้าคนสำคัญ ฉลองครบรอบ 30 ปี โดยสุ่มแจกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จำนวน 2 รางวัล สร้อยคอทองคำ จำนวน 5 รางวัล และ Lotus’s Gift Card อีก 5 รางวัล พร้อมบูธกิจกรรมพิเศษแจกของรางวัลและสินค้าพรีเมียมอีกมากมายกว่า 33 บูธ จากพันธมิตรร้านค้าของโลตัสที่มาร่วมสร้างสีสันก่อนเข้างานอีกด้วยโลตัสยังมีกิจกรรมพิเศษที่พร้อมมอบความรู้สึกดีดีให้ลูกค้าทุกวัน สามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมและแคมเปญการตลาดต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์โลตัส (www.lotuss.com), Lotus’s Smart App รวมถึงทางเพจเฟซบุ๊ค Lotus’s – โลตัส (https://www.facebook.com/lotussth)