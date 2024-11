สื่อพม่าจวกยับ! “แตแต” มิสแกรนด์พม่า ทำประเทศอับอาย มัวแต่ร้องไห้ หึ่ง! MGI2025 ได้ ND คนใหม่แล้ว

ยังคงคุกรุ่น สำหรับเวทีเพราะหลังจากหรือมิสแกรนด์เมียนมา ได้ตำแหน่งรองอันดับ 2 Miss Grand International 2024 แต่พอหลังจากการประกวดจบลง ก่อนจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนั้น ND ของประเทศพม่าได้ออกมาปฏิเสธไม่ขอรับตำแหน่งใดๆจากนั้นตอนแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน ยังแจ้งว่าไม่ขอปลด แตแต ออกจากรองสอง เพื่อหวังว่าจะรอให้ แตแต เปลี่ยนใจ แต่หลังจบการแถลง อดีตรองสอง มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ 2024 ก็ไลฟ์โต้กลับว่าไม่มีใครบังคับเธอ เธอได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง และจะคืนมงกุฎ เพราะเธอนั้นมาเพื่อเป็นที่ 1 ไม่ได้มาเพื่อจะเป็นรองใคร และคิดว่าควรจะได้ตำแหน่งที่ดีกว่าต่อมาทางเพจมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ก็ได้ประกาศปลดทันที ตามคำขอของแตแต พร้อมกับให้เหตุผลว่า ทำตัวไม่เหมาะสมล่าสุดเพจก็ได้โพสต์ว่าสื่อบ้านเกิดของ แตแต ตราหน้าเธอว่าเป็นบุคคลที่ทำให้ประเทศอับอาย มัวแต่ร้องไห้ สมแล้วที่ไม่สมควรจะได้รางวัลอะไรเลย“ทัวร์พม่า เริ่มจอด สื่อพม่าลงข่าว มิสแกรนด์พม่าที่น่าอับอายในระดับนานาชาติ สื่อพม่ายกความเห็นจากนานาชาติไปในทางเดียวกัน ประเด็นเธอตอบคำถามไม่ดี สปิริต การแสดงออกบนเวที มีแต่ร้องไห้ เธอไม่ควรได้ตำแหน่งเลยสักตำแหน่ง”แต่ ND มิสแกรนด์พม่ากับกัมพูชา ที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเจ้าภาพในการเก็บตัว ก็เกิดมีปัญหากัน มีข่าวแว่วมาว่ามีคนสนใจซื้อลิขสิทธิ์แล้ว “เพจนางงาม พม่า, กัมพูชา กำลังเลิ่กลั่ก ถึงข่าวการซื้อลิขสิทธิ์ของ มิสแกรนด์ 2025 มีข่าวหนาหูมา เจรจาแล้วทั้ง 2 ประเทศ” ซึ่งในเพจนางงามกัมพูชา ก็โพสต์ประเด็นนี้เช่นกันว่า “ได้ยินมาว่าในปี 2025 ยังมีคนอยากซื้อ MGI อีกเหรอ .... เพจนางงามกัมพูชา โพสต์”และมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า ND คนใหม่ของพม่า ทำนองว่า “พม่าได้ ND ใหม่แล้วคือผู้ชนะรอง1 ปีที่แล้วจากพม่า นีนี ซึ่งเคยมีประเด็นกับ ND ปัจจุบัน เรื่องแนะนำผู้ชายให้ นีนี”ซึ่งถ้าหมายถึง Ni Ni Lin Eain (นิ นิ ลิน เอน) มิสแกรนด์พม่า2023 และเป็นรองอันดับ 1 Miss Grand International 2023ย้อนกลับไป นินิ เคยลงประกวด Miss Universe Myanmar 2022 แต่ได้ถอนตัวไปก่อนวันแข่งขัน และได้มาสมัครเวทีประกวด Miss Grand Myanmar 2023และในช่วงเวลานั้น เธอยังเป็นนางงามเมียนมาคนแรกที่เข้ามาอยู่ใน TOP 5 และยังเคยได้นั่งร่วมโต๊ะดินเนอร์กับณวัฒน์ ผู้จัดกองประกวด และเป็นนางงามอีกคนที่เป็นแรงขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงเวทีนางงามเมียนมาเป็นอย่างมาก