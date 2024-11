เดอะ ปาร์ค ต้อนรับครอบครัวสัตว์เลี้ยง จัดงาน "PET PARQ PLAY DAY" เพิ่มหมุดหมายความสุขแห่งใหม่ใจกลางเมืองสำหรับคุณและสัตว์เลี้ยงคู่ใจ

สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับช่วง PET PARQ TALK โดย “มาริสา อานิต้า“ ครูฝึกสุนัขชื่อดัง และน้องมันเดย์ ที่จะมาร่วมพูดคุย แชร์เคล็ดลับการดูแล สังเกตและการปรับพฤติกรรมน้อง ๆ และเข้าใจสัตว์เลี้ยงของคุณให้มากขึ้น พร้อมฟินไปกับความน่ารักแสนรู้ของ “ชายสี่ พามี๊เที่ยว” และเหล่าครอบครัวซุปตาร์ จากบ้านและสวน PETSพลาดไม่ได้กับกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงและอีกมากมาย ที่มาร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับคุณและสัตว์เลี้ยงแสนรักตลอดงาน อาทิ• PET PARQ Workshop เวิร์กชอป DIY ปลอกคอสัตว์เลี้ยงแสนรักและสายคล้องอเนกประสงค์ น่ารักโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร และ เวิร์กชอปทำคุ้กกี้เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงจาก Dogkery• PET PARQ Clinic บริการตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษารอบด้าน มอบความสุขกาย สบายใจ ไร้กังวลโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสัตว์อารักษ์• PET PARQ Training กิจกรรมทดสอบนิสัยสุนัขและร่วมฟังเคล็ดลับปรับพฤติกรรมสุนัขจาก GOOD DOG CLUB นำโดย อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม• PET PARQ Meet & Greet พบกันพาเหรดความน่ารักจากน้องหมาสายพันธุ์ยอดนิยมดัชชุน และ เวลช์ คอร์กี้ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแล 2 สายพันธุ์นี้โดยเฉพาะ• PET PARQ Studio มุมถ่ายรูปคู่เพื่อนตัวน้อยสุดน่ารัก โดยช่างภาพมืออาชีพ• PET PARQ Market ช้อปสินค้าคุณภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและสินค้าไลฟ์สไตล์ งานคราฟท์ที่คัดสรรโดยทีมบ้านและสวน PETS การันตีทุกไอเท็มเด็ดที่ต้องมีติดกระเป๋า อาทิPeta Pet Shop, Dogkery, Tank Tinker และร้านค้าอีกมากมายแท็กทีมเพื่อนซี้สี่ขาให้พร้อม มาพบประสบการณ์ใหม่ที่ PET PARQ (เพ็ท ปาร์ค) สวนสำหรับสัตว์เลี้ยงลอยฟ้าแห่งแรกในกรุงเทพฯ สร้างช่วงเวลาแห่งความสุข ห้อมล้อมด้วยเอนเนอร์จี้และความสนุกกันเต็มที่ได้ ในงาน "PET PARQ PLAY DAY" ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9 – 10 พฤศจิกายนนี้ ที่ The PARQ Lifeชั้น 3 (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2)ติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “PET PARQ PLAY DAY” ได้ที่ Line OA: @The PARQ Facebook: The PARQInstagram: @THEPARQBKKWebsite: www.theparq.com โทร. 02-080-5700#PETPARQPLAYDAY #ThePARQ #LifeWellBalanced