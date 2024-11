ไอคอนสยาม จัดงาน “ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2024 X ROBBi” เนรมิตต้นคริสต์มาสสุดตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอาร์ตทอย ROBBi ครั้งแรกในไทยที่สูงที่สุดในโลก

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ROBBiART อาร์ตทอยยอดนิยมจากประเทศจีน จัดเทศกาลประดับไฟต้นคริสต์มาสสุดตระการตา ในงานเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่สุดยิ่งใหญ่ เนรมิตริเวอร์ พาร์ค ให้เป็นสวนแห่งประติมากรรมอันวิจิตร ด้วยต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “RADIANT REINVENTION BANGKOK ILLUMINATION 2024” โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของการร่วมมือระหว่างไอคอนสยามและ ROBBiART เพื่อจัดแสดงอาร์ตทอย ROBBi ที่สูงที่สุดในโลก พร้อมยกระดับประสบการณ์แห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปลายปี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G และ 13 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2567 ณ Thara Hall ชั้น M ไอคอนสยามสำหรับงานงาน “ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2024 X ROBBi” สะท้อนความรุ่งเรือง สดใส สว่างไสวทางวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศ ผ่านผลงานประติมากรรมสุดสร้างสรรค์ ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับการนำเสนอแบบสากลได้อย่างงดงาม ทั้งซุ้มประตูอันวิจิตรด้วยแสงสีวับวาวจาก “กระจกเกรียบโบราณ” และต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ ความสูงกว่า 21 เมตร ที่แฝงความเป็นไทย ประดับตกแต่งด้วย Snow Flake สร้างสรรค์ขึ้นด้วยกระจกเกรียบ ที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกหิรัญญิการ์ ดอกไม้ไทยซึ่งสื่อความหมายถึงความมั่งคั่ง รุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ และความสำเร็จ ทำให้มีเอกลักษณ์ความงามแบบเฉพาะตัว โดยมี ROBBi อาร์ตทอยยอดฮิตจากประเทศจีน ในขนาดความสูง 10 เมตร ที่สูงที่สุดตัวแรกของโลก มาสร้างสีสันความสดใสให้กับเทศกาลแห่งแสงสี ท่ามกลางบรรยากาศของการเฉลิมฉลองที่อบอวลเต็มทุกพื้นที่ เพื่อมอบประสบการณ์ในมิติที่เหนือระดับให้กับทุกคนที่มาเยือนไอคอนสยามการจัดงานครั้งนี้มุ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งในด้านของวัสดุหลักที่ใช้ในการตกแต่งชิ้นงาน และดีไซน์การออกแบบ โดยวัสดุตกแต่งต้นคริสต์มาสและประติมากรรมซุ้มประตูเป็น “กระจกเกรียบโบราณ” เทคนิคศิลปหัตถกรรมไทยที่ผสานศาสตร์และศิลป์หลายยุคสมัย จากผลงานการรังสรรค์ของ ครูรัชพล เต๋จ๊ะยา ศิลปินผู้อนุรักษ์สืบสานวิธีการหุงกระจกเกรียบโบราณจากบรรพบุรุษ ฟื้นฟูต่อยอดด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์กระจกเกรียบโบราณด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการวิจัยแห่งชาติ และได้รับตำแหน่ง ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2565 ประเภทกระจกเกรียบ จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) โดยเอกลักษณ์ของกระจกเกรียบโบราณ คือความเลื่อมพรายแสงสะท้อนให้เกิดมิติของแสงที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ จึงเหมาะแก่การสร้างสรรค์ประติมากรรมแห่งแสงสี และการนำกระจกเกรียบมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลป์ร่วมสมัยในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์งานหัตถศิลป์โบราณของไทยให้คงอยู่สืบไปอีกหนึ่งไฮไลต์ของปีนี้คือ ประติมากรรมอาร์ตทอย ROBBi ที่สูงที่สุดในโลก ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดดเด่นด้วยสีเมทัลลิก ทองและเงิน ซึ่งเล่นกับแสงสีโดยรอบได้อย่างตื่นตา ทั้งยังออกแบบจัดวางให้ดูเหมือนว่ากำลังนั่งลอยอยู่บนอากาศ ท่ามกลางดอกหิรัญญิการ์ขนาดใหญ่ ด้วยท่านั่งสบาย ๆ ราวกับกำลังเพลิดเพลินกับแสงสีและวิวสวยของโค้งน้ำเจ้าพระยา รอให้ทุกคนมาร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองไปด้วยกัน สำหรับ ROBBiART ได้สร้างสรรค์ประติมากรรมรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นในต่างประเทศมามากมาย ก่อนจะเปิด Pop-up Store ให้แฟน ๆ ได้เลือกชมและเลือกซื้อคอลเลกชันพิเศษจากทางแบรนด์ที่ไอคอนสยามเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษ The Thai-conic Christmas Symphony ต้นคริสต์มาสกระพริบขยับแสงตามเสียงเพลง ซึ่งผสมผสานท่วงทำนองอันไพเราะของดนตรีไทยเข้ากับเครื่องดนตรีสากล ประพันธ์เพลงและเรียบเรียงทำนองโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คนไทยคนแรก ที่คว้ารางวัลระดับโลก The Charles Ives Awards สาขาการประพันธ์ดนตรี (Charles Ives Fellowship) จาก The American Academy of Arts and Letters โดยจัดแสดงวันละ 3 รอบ ในเวลา 18.50 น., 19.50 น. และ 20.50 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 25 ธันวาคม 2567 เพื่อส่งความสุขและความรุ่งโรจน์ให้ทุกคนที่มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยกัน พร้อมกันนี้ระบำสายน้ำ The Iconic Multimedia Water Features ยังได้จัดการแสดงชุดใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Empowering the Joy เพื่อสร้างพลังความสุขและความมีชีวิตชีวาต้อนรับเทศกาล โดยสามารถรับชมได้ทุกวัน วันละ 3 รอบ ในเวลา 19.00 น., 20.00 น. และ 21.00 น.มาชมความงดงามสุดตระการของต้นคริสต์มาสริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอาร์ตทอย ROBBi ครั้งแรกในไทยที่สูงที่สุดในโลก ในงาน “ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2024 X ROBBi” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 5 มกราคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค และ 13 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2567 ณ Thara Hall ชั้น M ไอคอนสยาม ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook: ICONSIAM