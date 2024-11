"ฮันนี่ ณภัค" ว่าที่ดร. คว้ามงฯ จักรวาล MRS.CLASSIC UNIVERSE2024 พ่วงตำแหน่ง Best National costume

เสียงกรี๊ดดังกึกก้องทั่วฮอลล์ในงานประกวดที่ประเทศบัลกาเรีย โดยมีการตัดสินในค่ำคืนวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 19.00 น. ตามเวลาที่ประเทศบัลกาเรีย ซึ่งจะตรงกับประเทศไทยในเวลา 24.00 น. ที่ผ่านมางานนี้ตัวแทนสาวไทยอย่างMrs. Grand International2022 และ Mrs. Universe Thailand2023 ก็คว้าจักรวาลมาได้สำเร็จ!!! โดยซิวตำแหน่งอันดับ 1 คว้ามงกุฎ MRS.CLASSIC UNIVERSE2024 สมดังจิตปรารถนาที่เธอทุ่มเทกว่า 3 เดือนเพื่อเตรียมตัวเข้าประกวดเวทีใหญ่ระดับโลก!!!ยังจึ้งไม่พอ!!! เธอยังคว้าตำแหน่ง Best National costume หรือ ชุดประจำชาติ เป็นตำแหน่งแรก เพราะชุดที่เธอสวมใส่นั้น สวยสง่า ออร่าพุ่ง จนกรรมการต้องมอบตำแหน่งให้“ตอนแรกที่ได้รับตำแหน่ง Best National costume ก่อน ก็เซอร์ไพร้สมาก เพราะทุกประเทศก็จัดใหญ่ เล่นใหญ่กันทุกคน พอประกาศชื่อ Thailand ก็ยังไม่ออก ประมาณว่า ชัวร์มั้ย ประเทศฉันใช่มั้ย พอเค้าประกาศซ้ำอีกที OK ชื่อประเทศเรา ฮันนี่ก็เดินออกไป ตอนนั้นแบบตื่นเต้นมาก ว้าววว....เลย”ช่วงถึงคิวไฮไลท์ของงาน สาวฮันนี่ก็ยังตุ้มๆ ต่อมๆ ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร เพราะสาวๆ กว่า 28 ประเทศ แต่ละคนก็สวยจับจิต จับใจ แต่พอได้ยินเสียง Thailand Thailand เท่านั้นแหละ!!!”คิดว่าฝันไปเลยค่ะ ตกใจมาก คือกองประกวดเค้าประกาศตรงนั้นเลย ไม่มีจับมือใดๆ คนที่ได้เริ่มออกไปหน้าเวที ข้างหลังคือนางงามแต่ละประเทศรอด้วยความใจจดใจจ่อว่า ประเทศของตนหรือเปล่า ฮันนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ พอพิธีกรประกาศ The Winner Mrs. ClassicUniverse2024 is is is............Thailand!!! ฮันนี่แบบ เหมือนตัวเองกำลังฝัน จริงๆ นางงามข้างหน้าก็ตะโกนเรียก Thailand Thailand ฮันนี่ ก็รีบเดินออกไป คือในใจคิด เราจริงๆ ใช่มั้ย พอมงกุฎอยู่บนหัว ก็ใช่เราแล้ว ดีใจมากๆ เลยค่ะ ที่เหนื่อยมา 3 เดือน หายเหนื่อยแล้ว ถึงจักรวาลแล้วค่า”หลังจบการประกวด สาวฮันนี่ยังต้องอยู่ต่อเพื่อปฏิบัติภารกิจนางงาม โดยจะกลับเมืองไทยช่วงต้นเดือนธันวาคม เธอวางแผนไว้ว่า กลับเมืองไทยคราวนี้จะเดินสายขอบคุณคนไทย และสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการประกวดครั้งนี้ของเธอ!!!“ฮันนี่ต้องกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจจากคนไทยทุกคนที่ให้การสนับสนุนฮันนี่ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม มีแฟนๆ inbox มาใน facebook ให้กำลังใจกันเยอะมาก ต้องขอบพระคุณจริงๆ ค่ะ รวมทั้งพี่ๆ สื่อมวลชนที่ลงข่าวให้ฮันนี่มาโดยตลอด ที่สำคัญฮันนี้จะกลับมาตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ เพราะการเรียนในระดับปริญญาเอก (คณะนวัตกรรมการเกตร หลักสูตรการจัดการและการพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่) ก็ยากเหมือนกัน แต่ก็ได้รับความเมตตาจากคณะอาจารย์ และเพื่อนๆ ในห้อง ช่วยซัพพอร์ต และดูแลฮันนี่อย่างเป็นอย่างดี ฮันนี่ก็ตั้งใจว่าถ้าเรียนจบ ป.เอก แล้ว ก็จะเอาความรู้ที่ได้ไปให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติให้มากที่สุด เพราะฮันนี่ก็ถึงฝั่งฝันในการเป็นนางงามแล้ว ด้านการศึกษา ฮันนี่ ก็อยากเรียนจบด็อกเตอร์ เพื่อให้คนในครอบครัวภูมิใจในตัวฮันนี่ด้วยค่ะ”