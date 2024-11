ครบรอบ 9 ปีสุดยิ่งใหญ่ น้ำหอมแบรนด์ไทย MITH(มิตร) คว้าตัวหนุ่ม ๆ วง COCKTAIL เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรก พร้อมเปิดตัวกลิ่นใหม่ The Odyssey เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ

การเดินทางของความหอม ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของ “กลิ่น” ที่แตกต่าง แต่ยังหมายรวมถึงเรื่องราว จากสองข้างทางที่พบเจอมา บางครั้งก็อบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้หอม บางทีก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ และพอก้าวขึ้นมาถึง จุดที่เรียกว่าความสำเร็จ สตอรี่ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ส่งให้แบรนด์มีเอกลักษณ์ น่าสนใจในแบบของตนเอง เช่นเดียวกับความสำเร็จของ แบรนด์น้ำหอม MITH(มิตร)แบรนด์คนไทย ที่ได้รับการรังสรรค์กลิ่นจากนักปรุงน้ำหอมระดับโลก โดยมีจุดเริ่มต้นจาก แพชชันส่วนตัว ก่อนขยับขยายจากเครื่องหอมสู่ธุรกิจแบรนด์น้ำหอมชั้นนำจนถึงทุกวันนี้คุณจุติณัฏฐ์ ปิยวีรวงศ์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์น้ำหอม MITH เล่าย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นว่า“เมื่อ 9 ปีที่แล้วยังเป็นเพียงร้านเล็ก ๆ ขายผลิตภัณฑ์เครื่องหอมที่เปิดตามล็อกตลาดนัด ในชื่อแบรนด์ว่า Ban-Ama (บ้านอาม่า) โดยตั้งใจใช้ทักษะความเป็นนักออกแบบบวกกับความหลงใหลในกลิ่นหอมของบรรยากาศรอบตัวในอดีต แล้วค่อย ๆ สะสมประสบการณ์พาแบรนด์เติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ จนก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์น้ำหอมแบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากเรามองเห็นศักยภาพของตลาดสินค้าน้ำหอม โดยเฉพาะตัวเลือกของแบรนด์น้ำหอมไทยเมื่อก่อนนั้น มีไม่มากนักและการแข่งขันที่ไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับปัจจุบันที่ตลาดธุรกิจน้ำหอม แข่งขันกันค่อนข้างสูง นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ MITH (มิตร) เราคิดค้นพัฒนาสินค้าคุณภาพ คือต้องบอกว่าแบรนด์เราไม่ได้มีกลยุทธ์การตลาดที่ซับซ้อนเลย เราเน้นทำสินค้าให้ดีและมีคุณภาพมากที่สุด เราเชื่อว่าตัวสินค้าที่ดีจะทำการตลาดด้วยตัวของ มันเอง เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจก็จะเกิดการบอกต่อ กลายเป็นกระแสไวรัล ทอล์ก ซึ่งเรามองว่ามันเป็นการตลาดที่ค่อนข้างยั่งยืน เกิดความเชื่อมั่นและซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของเรา อยู่ในช่วงอายุ 22-35 ปี รองลงมาจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา แบ่งเป็นลูกค้าผู้ชายและผู้หญิงอย่างละ 50% และจากที่ได้สังเกตพฤติกรรมของลูกค้าที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าส่วนใหญ่ต้องการน้ำหอมที่มีคุณภาพสูงระดับโกลบอล แบรนด์ แต่ต้องอยู่ในราคาที่สามารถจับต้องได้ ซึ่งน้ำหอมแบรนด์ดัง ๆ ราคาค่อนข้างสูง เราจึงใช้โอกาสตรงนี้ นำเสนอน้ำหอมแบบไทย ที่เชิญนักปรุงน้ำหอม (Perfumer) ที่มีชื่อเสียงหลายท่านที่เคยออกแบบน้ำหอมให้กับแบรนด์ระดับโลกมาร่วมงานกับเรา เพื่อออกแบบกลิ่นน้ำหอม MITH ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ จากนักปรุงน้ำหอมระดับโลก โดยผลิตภัณฑ์ของเราจะมีตั้งแต่น้ำหอมฉีดตัวน้ำหอมบ้าน ยาดม ไปจนถึงสกินแคร์ด้วยและเนื่องในโอกาสพิเศษ ครบรอบ 9 ปี เราจึงได้จัดงาน THE MITH ODYSSEY 9th Anniversary ที่นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองในช่วงเวลาดี ๆ แล้ว เรายังถือโอกาสเปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ The Odyssey ที่ออกวางจำหน่ายในช่วงครบรอบด้วย ซึ่งความพิเศษของกลิ่นนี้คือ เราได้ร่วมงานกับนักปรุงน้ำหอมระดับโลกJean-Christophe Hérault ผู้ออกแบบน้ำหอมที่หลายคนยกย่องให้เป็น King of Fragrance อย่าง Creed Aventus มาออกแบบให้ และอีกหนึ่งความพิเศษที่จะได้เห็นในช่วงเฉลิมฉลองนี้ คือ การได้ร่วมงานกับพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของแบรนด์ MITH นั่นก็คือ ศิลปินวงCOCKTAIL (ค็อกเทล)”นอกจากนี้ คุณจุติณัฏฐ์ ปิยวีรวงศ์ ยังได้เล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่เลือกศิลปินนักร้องวงดัง มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ MITH ด้วยว่า “ที่เลือกวงค็อกเทล มาเป็นพรีเซนเตอร์ เพราะความชอบส่วนตัวที่เกิดจากการที่เราโตมากับเพลงของ วงค็อกเทล ชอบเนื้อหาที่กินใจในสไตล์คลาสสิค ร็อก และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นวงร็อกไทยที่มีความคลาสสิคแต่ก็มีความเป็นสากลอยู่ เข้าถึงได้ทุกวัย ทุกเพลงจะมีเมโลดี้ที่สวยงามการเรียบเรียงคำที่สละสลวย ซึ่งไม่ต่างจากแบรนด์ของเรา ที่ต้องใช้การถ่ายทอดเรื่องราวของศิลปะด้วยเช่นกัน แบรนด์ MITH รู้สึกเป็นเกียรติมาก ที่ทางวงตอบรับเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ในโอกาสครบรอบ 9 ปี วงค็อกเทล ก็ได้แต่งเพลงให้กับทางแบรนด์ เป็นแนวดนตรีรูปแบบใหม่ที่วงไม่เคยทำให้ที่ไหนมาก่อน ส่วนตัวฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกชอบเลย และหวังว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์และชื่นชอบเช่นเดียวกัน”ทางด้านหนุ่ม ๆ วง COCKTAIL (ค็อกเทล) ในฐานะพรีเซนเตอร์ MITH ก็ได้พูดถึงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบครั้งนี้ว่า “พอได้รับการติดต่อจากทางแบรนด์ พวกเรารู้สึกดีใจมาก และได้มีโอกาสทำเพลงให้ด้วย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง สำหรับซิงเกิ้ลพิเศษ เพลง “น้ำหอม” จะต่างจากแนวเพลงที่พวกเราเคยทำมาแต่ยังคงความเป็นค็อกเทลอยู่ พวกเราอยากสนุกกับบทบาทใหม่ ๆ อย่างเช่นการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของพวกเราเช่นเดียวกัน ก็เลยเลือกทำเพลงในแบบที่เราได้ทดลองอะไร ๆ เนื้อหาใหม่ ๆ หลากหลายมากขึ้น ก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ที่เปิดรับ และสนุกไปกับเราด้วยเช่นเดียวกัน ในโอกาสครบรอบ 9 ปี พวกเราวงค็อกเทล รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของแบรนด์น้ำหอมที่ดีที่สุดแบรนด์หนึ่ง การได้เข้ามาทำงานใกล้ชิดกับทีมงานแบรนด์ MITH ทำให้รู้สึกได้ถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ที่สำคัญคือ ความจริงใจต่อสิ่งที่ทำ MITH เป็นแบรนด์ที่จริงใจต่อลูกค้ามาก ทำงานจากความรักยิ่ง เราขอสนับสนุนแบรนด์เต็มที่ และพบกับพวกเราในกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับ”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ : https://www.facebook.com/mithbangkok